В чем секрет рисунков древних египтян

Изображения, оставленные древними египтянами, хорошо известны всем со школьных уроков истории. При этом многих удивляет тот факт, что народ, создавший пирамиды и величественные храмы, так примитивно рисовал. Люди и животные в Древнем Египте изображались в профиль, при этом художники с берегов Нила напрочь отрицали такие вещи, как перспектива и масштаб. В чем секрет этих рисунков?

К сожалению, мы, скорее всего, никогда не узнаем, какими принципами руководствовались египетские мастера, выполняя свои работы. Но у ученых есть ряд предположений, почему в Древнем Египте рисовали так, а не иначе. Фрески и изображения на папирусе — отголосок наскальных рисунков, сделанных людьми задолго до появления цивилизации.

Если проводить аналогии с современным искусством, то можно сказать, что подобные рисунки — это комиксы. Их задача — не отображать предметы и людей максимально реалистично, а рассказать некую историю. Большинство египетских изображений повествуют о жизни, борьбе и смерти богов и правителей. Это «изобразительная письменность», в которой перспектива и масштаб не важны.

Несложно заметить, что размеры человеческих фигур и их расположение напрямую зависели от статуса. Боги и подобные им фараоны изображались большими и их располагали повыше. Жрецы и вельможи было поменьше, а самые маленькие фигурки — это крестьяне, воины и рабы. Часто художники не удосуживались прорабатывать лица малозначимым персонам, ведь они были на фресках и иллюстрациях всего лишь массовкой.

Есть также и религиозная версия. Хорошо известно, что древние египтяне верили в то, что изображения имеют душу. Вполне вероятно, что изображать слишком реалистичных людей и существ запрещали жрецы. А друг они оживут и сойдут со стен храмов и усыпальниц в мир людей? По этой же причине грабители гробниц отбивали статуям богов и правителей носы.

Древние художники не старались?

Изображения древнеегипетских художников просты и понятны их современникам и даже нам. Зачем совершенствоваться, если цель достигнута наиболее простым способом? У мастеров не было стимула что-то изменять, и они придерживались своего стиля тысячелетиями. Также есть предположение, что существовали определенные каноны искусства, которые было запрещено нарушать. Примерно такие же правила сотнями лет существуют в христианской иконописи.

© Греческая амфора с бегунами

Стоит сказать, что не одни древние египтяне рисовали комиксы. Изображения в профиль есть и у многих других народов. Так рисовали древние шумеры и даже древние греки. Почему бы и нет, ведь так проще и гораздо быстрее. Правда, греческие изображения на вазах и стенах выполнены с большим мастерством, чем египетские. Художники Эллады уделяли больше внимания пропорциям тел и кое-где уже обращались к перспективе.

© Фаюмский портрет

В эпоху римского Египта стиль художников сильно изменился. Объекты на их работах стали более реалистичными, соблюдались масштаб и перспектива. Многие фрески настолько хороши, что вполне могут соперничать по выразительности с работами мастеров эпохи Возрождения. Трудно поверить, что знаменитые Фаюмские портреты выполнены тем же египтянами, рисовавшими плоских, почти схематичных людей.