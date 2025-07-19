Женщина купила на почте лотерейный билет и случайно стала миллионером

Жительница Новосибирской области по имени Марина стала обладательницей крупного денежного приза. Она выиграла в государственную лотерею один миллион рублей.

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Как рассказали в пресс-службе организаторов, женщина купила несколько билетов на почте и совершенно забыла о них. О своем выигрыше она узнала, только получив СМС-уведомление. Победительница призналась, что сначала подумала, что выиграла всего 10 тысяч рублей, и была шокирована, поняв настоящую сумму. По словам Марины, у нее не было никаких предчувствий, и победа стала полной неожиданностью. Сибирячка пока не решила, на что потратит деньги, и планирует обдумать это после их зачисления на счет.

Пока одни новосибирцы экономят и отказываются от кредитов, а власти строят планы стать «воротами в Азию», другие жители региона находят свой, более простой, путь к финансовому благополучию.