Похоронные табу: почему родственникам нельзя нести гроб умершего

Сейчас в России гроб с телом покойного обычно несут специально нанятые люди или коллеги по работе, а в крайнем случае - дальние родственники. Близким родственникам или супругам не разрешается нести гроб. Такая традиция связана с древними представлениями о покойниках и их влиянии на живых.

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Между миром живых и миром мертвых

Евгений Николаев, автор труда «Эпоха и этнос: проблемы здоровья личности», объясняет, что на Руси считалось, что покойники и предки, находящиеся в мире мертвых, представляют опасность для живых. Они могут обладать сверхъестественными силами, которыми могут воспользоваться, чтобы "забрать кого-нибудь с собой". Константин Логинов, автор книги «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья», утверждает, что русские верили, что умерший может "забрать с собой" еще двух человек в течение 40 дней после смерти или даже в течение года.

Чтобы предотвратить такую возможность, мертвеца выносили из дома всегда ногами вперед, чтобы он не мог вернуться. Иногда, как упоминает Владимир Константинов в своих лекциях по этнографии русского народа, гроб выносили через окно, чтобы еще больше запутать покойника. Кроме того, сразу после выноса гроба на место, где он стоял, садилась женщина или хозяйка дома. В Сибири, например, в передний угол избы кладут камень или полено, или ставят квашню. Считалось, что если место останется пустым после выноса гроба, то скоро его займет кто-то из домашних покойного.

Связь с близкими и домом

Именно с кровными родственниками и домом у покойника, как верили на Руси, была особенно тесная связь. По словам Г.А. Носовой, автора издания «Традиционные обряды русских: крестины, похороны, поминки», символика обычаев, отражавших эту связь, сохранялась вплоть до XIX века. Многие ритуалы были направлены на то, чтобы умерший «не нашел дорогу домой», так как, по мнению И.В. Кондакова, автора труда «Культура России», считалось, что покойники приходят только для того, чтобы забрать с собой кого-то из родственников. Недаром Константин Логинов, упоминавший о том, что в течение 40 дней после смерти усопший способен забрать двух человек, имел в виду именно близких родственников умершего.

В целях минимизации контактов с тем, кто ушел в мир иной, родственникам и было запрещено нести гроб с телом покойного. По крайней мере, Александр Морок и Ксения Разумовская в своем сборнике «Приметы и суеверия» пишут о том, что кровным родственникам не разрешалось нести гроб именно потому, что покойный мог «забрать их с собой». Даже сегодня, как отмечает Г. А. Носова, гроб, как правило, несут специально нанятые люди мужского пола, коллеги по работе или дальние родственники. Да и могилу в наши дни, как и встарь, копают посторонние. Впрочем, за неимением таковых, можно прибегнуть и к помощи родни, но опять же не слишком близкой.

Запрещенные действия

Так, Леонид Потапов и Сергей Иванов в сборнике статей «Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX-начале XX века» упоминали о том, что могилу запрещалось копать родителям, детям, супругам (несмотря на отсутствие кровного родства, они являлись близкими людьми), братьям, сестрам («чтобы не умереть следом»). Мало того, даже присутствовать при копании могилы родственникам и супруге (супругу) усопшего (усопшей) не разрешалось. Для того, чтобы обмыть и обрядить умершего, также приглашались специальные люди. Чаще всего это были пожилые женщины, которые «профессионально» занимались этим делом. Обычно такие старушки имелись в каждом селе.

Вообще любые прикосновения к покойнику считались небезопасными. В некоторых старообрядческих общинах, если верить Елене Данилко, автору издания «Старообрядчество на Южном Урале», бытовало поверье: «Сколько раз дотронешься до мертвого, столько раз нужно помыться». Кроме того, после похорон тем, кто касался покойника или целовал его, следовало дотронуться руками или губами до печи. Когда-то русские были уверены в том, что, если этого не сделать, зимой будут мерзнуть руки, а губы станут синими. А вот беременным женщинам целовать усопшего и вовсе воспрещалось.