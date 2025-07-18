Чивруайская трагедия: почему ее называют «вторым перевалом Дятлова»

Туризм — опасное увлечение. Ярким, но трагичным, подтверждением этого, стал инцидент, произошедший в 1959 году на Северном Урале с тургруппой Игоря Дятлова. Через 14 лет история повторилась. В конце января 1973 года на перевале Чивруай, Кольского полуострова погибли десять туристов-лыжников.

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В 60-х и 70-х годах прошлого столетия в Советском Союзе увлечение туризмом было повальным. Студенты с нетерпением ждали возможности отправиться в туристические походы с палатками и песнями под гитару у костра. Со временем у молодёжи СССР стало модным не только провести несколько дней вдали от дома, но и испытать себя на прочность. Так стали популярными довольно сложные и опасные маршруты. Одним из них стало восхождение на перевал Чивруай Кольского полуострова.

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В начале 1973 года в лыжный поход собрались сразу две сплочённые группы, во главе которых оказались опытные туристы Валентин Землянов и Михаил Кузнецов. Большинство из них оказалось студентами Куйбышевского авиационного института.

В роковой поход 25 января отправились в итоге десять человек. Уже на следующий день в Левозерской тундре температура воздуха опустилась до -24 °С. Начал усиливаться ветер, но это туристов не смутило. Ближе к вечеру они устроили привал, подкрепились и решили двинуться дальше, не останавливаясь на ночлег. Стоит отметить, что в найденных дневниках членов тургруппы данный поступок никак не объясняется.

Ночью температура упала ещё ниже, порывы ветра стали достигать 50 м/с. Не исключено, что именно из-за урагана они не смогли поставить палатку, а потом ещё и разделились зачем-то. К утру они все замёрзли.

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Поход должен был завершиться 31 января. Естественно, никто из туристов в назначенный день так обратно и не вернулся. Но из-за неблагоприятных погодных условий поиски начались только 6 февраля. Тела большинства куйбышевских студентов удалось обнаружить в том же месяце, а последнего погибшего — в июне.

Несмотря на то, что информация о происшествии была засекречена, некоторые сведения о произошедшем инциденте всё-таки стали достоянием гласности.

Неполнота информации породила множество версий, объясняющих трагедию. Так, согласно домыслам, туристы стали жертвами снежного человека, инопланетян, нечистой силы, обитающей в Сейдозере, метеорологической ракеты. Но всё же многие эксперты сходятся во мнении, что студенты просто замёрзли.