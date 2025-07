Дедушка Карла III насиловал детей: почему его покрывала разведка Британии

Лорд Луис Маунтбеттен всегда был противоречивой фигурой, чего и сам не отрицал. Долгое время считалось, что это относится только к его карьере в качестве военачальника и политика, однако в последние годы все громче гремит скандал о сексуальном насилии любимого деда Карла III над детьми. Журналист Крис Мур выпустил новую книгу, в которой бывшие воспитанники белфастского детского дома открыто обвиняют Маунтбеттена в изнасилованиях. «Лента.ру» разбирается, кем был на самом деле один из самых уважаемых членов королевской семьи.

В 2022 году британские власти поставили символическую точку в истории детского дома «Кинкора»

23 ноября 2022-го бульдозеры начали ровнять с землей небольшое двухэтажное здание на окраине Белфаста. К тому времени уже более 40 лет этот дом иначе как черным пятном на облике города не называли. Именно там располагался печально знаменитый детский дом «Кинкора», чье руководство в 1980-х было признано виновным в многолетнем насилии над детьми.

Многие горожане радовались, что это жуткое строение наконец исчезнет с карты Белфаста, а власти намекали, что совершают чуть ли не ритуальный акт. Так же считали исследователи и некоторые бывшие воспитанники «Кинкоры», которые до сих пор добиваются справедливости.

«Это останется со мной навсегда. Я ложусь спать, думая об этом, и утром мысли никуда не деваются. Мне 61 год, и это место разрушило всю мою жизнь», — Гэри Хой, воспитанник детского дома «Кинкора».

Только для них снос здания стал скорее символом окончательного заметания под ковер преступлений, которые совершали в этом доме представители британского истеблишмента.

Самым известным из насильников, если верить пострадавшим, был лорд Луис Маунтбеттен — дядя супруга Елизаветы II принца Филиппа, любимый дед и воспитатель нынешнего короля Карла III. Событиям вокруг «Кинкоры» и участию в них Маунтбеттена посвящена вышедшая в июне 2025-го книга Мура «Kincora: Britain’s Shame — Mountbatten, MI5, the Belfast Boys’ Home Sex Abuse Scandal and the British Cover-Up» («"Кинкора": позор Британии — Маунтбеттен, MI5, скандал в детском доме для мальчиков в Белфасте и попытка скрыть его»).

Слухи о преступлениях Маунтбеттена против детей широко распространились в 2019 году

Считается, что тучи вокруг личности Маунтбеттена начали сгущаться в 2019 году. Тогда ФБР опубликовало досье, которое на лорда начали собирать в 1944-м, когда его, адмирала британских ВМС, назначили командующим войсками союзников в Юго-Восточной Азии.

Луиса Маунтбеттена и его жену Эдвину Эшли в этих бумагах охарактеризовали как людей с «крайне низкими моральными принципами». Про Эшли сказано, что у нее был роман с американским певцом Полем Робсоном. Мало того, что он был чернокожим, так еще и пользовался популярностью в СССР. Для жены британского аристократа в те времена такая связь была чем-то невероятным. Адмирала без затей назвали человеком с извращенной тягой к мальчикам.

В том же 2019 году вышла и стала сенсацией книга британского историка Эндрю Лоуни «The Mountbattens: Their Lives and Loves» («Маунтбеттены: их жизни и любовь»). Занимаясь сбором материалов, Лоуни ездил в Ирландию, где ходило множество слухов о темной стороне жизни Маунтбеттена. В книге Криса Мура историк рассказал, что сначала не хотел связываться с этими историями, но потом ФБР неожиданно обнародовало то самое досье, и отмахиваться от них стало невозможно.

Лоуни отыскал двоих мужчин, которые заявили, что летом 1977 года бывали в ирландском поместье Классибон, принадлежавшем Маунтбеттену, и подвергались там сексуальному насилию с его стороны.

«Он рассказал Лоуни, что его отвели в затемненную комнату, где был некий мужчина (...) Они пробыли вместе около часа, но он понятия не имел, кто это был, пока не увидел по телевизору новости, что ИРА убила лорда Маунтбеттена», — Крис Мур, из книги «Kincora: Britain’s Shame».

Второй мужчина, назвавшийся Амалом, рассказал, что Маунтбеттен четырежды насиловал его летом 1977-го. Лорд якобы признался, что ему нравятся мальчики с темной кожей, особенно со Шри-Ланки. Амал знал нескольких воспитанников «Кинкоры», которых тогда же привозили к Маунтбеттену.

Исследователям без труда удалось выяснить, что летом 1977-го лорд действительно находился в своем поместье в Ирландии, пока Елизавета II праздновала 25-летие восшествия на престол. Кстати, тогда же Маунтбеттен получил свою последнюю государственную награду — медаль в честь Серебряного юбилея королевы.

Еще в апреле 1990-го писатель Робин Брайанс в интервью ирландскому изданию Now утверждал, что Маунтбеттен с дружками устраивали оргии с изнасилованиями малолетних в своих поместьях в Великобритании и Ирландии. По словам Брайанса, детский дом «Кинкора» в Белфасте был одним из мест этих преступлений. Но тогда высшие властные круги припугнули разоблачителя коллективным иском о клевете. Твердых доказательств у Брайанса не было, и он замолчал.

Жертвы Маунтбеттена узнали, кем он был, только после его смерти

27 августа 1979 года яхта Луиса Маунтбеттена отошла на пару сотен метров от пристани в том самом поместье Классибон и взлетела на воздух. Во взрыве, устроенном террористами ИРА, погибли лорд и несколько его родственников. Это событие стало настоящей трагедией для королевской семьи. Маунтбеттен был одним из самых верных приближенных королевы Елизаветы, принца Филиппа и наследника престола.

Именно он с раннего детства занимался воспитанием принца Чарльза (сегодня известен как Карл III). Именно Маунтбеттен сопровождал будущего короля на важных мероприятиях и болел за него в университете на соревнованиях. В конце концов именно благодаря Маунтбеттену принц Чарльз пошел служить на флот. Отношения с родным отцом у наследника не клеились, и Маунтбеттен в прямом смысле заменил его.

А еще в тот самый день, 27 августа 1979-го, главный герой книги «Kincora: Britain’s Shame» Артур Смит увидел новости по телевизору и убежал в свою комнату. Ему было 13 лет. Ровно два года назад тот самый человек, о котором скорбела королева, ее родные и половина политиков мира, дважды изнасиловал его. Смит знал его под именем Дики.

«Я поднялся в свою спальню и заплакал. Меня тошнило. Как человек столь высокого положения мог делать такие вещи! Мы ведь думаем, что педофил — это кто-то неизвестный, странно выглядящий, какой-то не такой. А он (Маунтбеттен) обманул и очаровал всех. Для меня он был королем педофилов, а никаким не лордом. Он был педофилом, и люди должны знать его таким… а не таким, как его изображают», — Артур Смит, из книги «Kincora: Britain’s Shame».

Скандал вокруг Кинкоры разразился в 1980 году. Внезапно выяснилось, что на протяжении многих лет там насиловали малолетних. Арестовали троих — директора Уильяма Макграта, главного надзирателя Джозефа Мэйнса и его помощника Рэймонда Семпла. Все они были признаны виновными и получили тюремные сроки.

Результаты расследования многих в Северной Ирландии не устроили

С самого начала разбирательств многие журналисты и политические деятели утверждали, что о происходящем в «Кинкоре» полиции было известно как минимум за три года до разоблачения руководства детского дома, однако по каким-то причинам никаких действий не предпринималось.

Позже пошли слухи, что Макграт превратил детский дом в публичный и предоставлял своих воспитанников высокопоставленным извращенцам для изнасилований. Он был известным политическим деятелем ольстерского лоялизма — выступал за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, а значит, был прямым врагом Ирландской республиканской армии. В 1960-х он создал ультраправую антикатолическую организацию «Тара». Кроме того, считается, что с 1950-х годов он сотрудничал с британской контрразведкой MI5.

В 1981 году суд постановил, что детей насиловали только Мэйнс, Семпл и Макграт. Они получили шесть, пять и четыре года тюрьмы соответственно. Пострадавшими были названы 29 воспитанников «Кинкоры». Они получили компенсации. Власти объявили, что во всем разобрались. Только вот некоторые из тех самых пострадавших в этим не согласились. В 1980-х юноши боялись высказываться открыто, но со временем сразу несколько человек заявили, что их насиловали представители британского высшего света.

Более того, в книге Мура еще один пострадавший — Ричард Керр — рассказал об исчезновении своего собрата по несчастью после встречи с Маунтбеттеном. По словам Керра, в начале 1970-х его и Стивена Уорринга отвезли на очередное «свидание» с лордом. Уорринг прихватил из дома воспитателя Карла III кольцо.

«Уорринг взял кольцо с места встречи с Маунтбеттеном в округе Слайго. Лорд Маунтбеттен заявил о пропаже в полицию. Полиция нашла кольцо у Стивена в "Кинкоре"», — Ричард Кер ,из книги «Kincora: Britain’s Shame».

Следователь заставил Уорринга признать, что он взял кольцо из поместья Маунтбеттена. После этого мальчикам дали понять, что распространяться об этой истории нельзя. Осенью 1977-го Уорринга арестовали за серию краж со взломом.

Муру удалось выяснить, что позже его, почему-то без полицейского сопровождения, отправили на пароме из Ливерпуля в Белфаст. По дороге юноша выпрыгнул за борт и погиб.

«Стивен никогда бы не сделал этого. Он никогда добровольно не бросился бы в ледяную ноябрьскую воду. Он был очень умен и был настоящим бойцом», — сказал Керр в книге Мура.

В создании «Кинкоры» обвинили британскую разведку

Данные, собранные Муром во время работы над книгой, навели его на версию, которая высказывалась ранее и отвергались властями. Кратко ее можно изложить так: британская контрразведка MI5 специально превратила детский дом «Кинкора» в бордель для высокопоставленных педофилов, чтобы контролировать их при помощи компромата. Среди них были члены правительства, бизнесмены и аристократы. Самым известным и потому узнанным был Луис Маунтбеттен.

Подобные слухи ходили еще в 1980-х. Картина действительно получается странной. Директор «Кинкоры» Макграт был ольстерским лоялистом и осведомителем MI5. Разбирательства вокруг изнасилований в детском доме начались после того, как их просто невозможно было дальше скрывать.

Кроме того, лорд Маунтбеттен был, мягко говоря, человеком не самой идеальной репутации с точки зрения британского правительства и спецслужб. Речь идет о его возможном участии в заговоре против премьер-министра Гарольда Уилсона в 1968 году.

Адмирал якобы должен был возглавить правительство национального спасения после силового смещения кабинета лейбористов, заведшего страну в кризис. Эта история несколько раз всплывала в мемуарах, в том числе и бывших сотрудников контрразведки. В официальной истории ведомства заговор против правительства Уилсона тоже упоминается, но без подробностей.

Более того, в 1972 году Маунтбеттен проинформировал ирландского посла в Лондоне, что считает отторжение Северной Ирландии от Великобритании и возвращение ее в состав Республики Ирландия единственным возможным решением затяжного конфликта. Воспитатель будущего короля заявил, что готов содействовать этому всеми силами. Эпизод описан в документах, которые ирландское правительство официально рассекретило в 2007 году.

Детский дом «Кинкора» был открыт в Белфасте в 1958-м и много лет ничем не отличался от множества других. Однако в 1971 году его возглавил британский лоялист, информатор MI5 Уильям Макграт, а уже в 1972-м появились первые сведения о совершавшемся там насилии над детьми. Потом воспитанники стали рассказывать, что их насиловали высокопоставленные люди вроде Маунтбеттена — главного врага ольстерских лоялистов.

Предпринять какие-то открытые действия против Маунтбеттена власти не могли, так как он был одним из самых доверенных людей королевы. А вот заманить адмирала в ловушку, используя его давно известную разведке извращенную страсть к мальчикам, а потом шантажировать — вполне.

Впрочем, тогда не очень понятно, почему покушение на Маунтбеттена совершила ИРА. Хотя внутри этого движения много разных групп — некоторые, например, выступают за независимость Ольстера и от Великобритании, и от Ирландии. Существует также версия, что экстремисты устранили лорда именно из-за насилия над ирландскими детьми, и назвали акцию казнью именно поэтому.

Власти отрицают любые версии, кроме официальной

Очередной раунд разбирательств вокруг «Кинкоры» случился в 2015 году. Тогда против британской разведки выдвинули обвинения в сокрытии фактов многолетнего насилия над детьми. Громкие имена не назывались, но пострадавшие, среди которых, в частности, был Гэри Хой, требовали ответа, почему власти и разведка скрывали преступления, совершавшиеся в детском доме.

Официально расследование связи MI5 с деятельностью «Кинкоры» началось в 2016-м. Год спустя объявили, что детей насиловали только сотрудники учреждения, а правительственные организации не имели к этому никакого отношения.

И это несмотря на то, что в 2014 году двое бывших офицеров разведки под присягой заявили, что узнали о преступлениях в детском доме еще в 1970-х, но им с самого верха приказали прекратить расследование, несмотря на многочисленные заявления бывших воспитанников «Кинкоры».

В 2022 году Артур Смит открыто заявил, что его насиловал лорд Маунтбеттен, и подал в суд на правительства и спецслужбы Великобритании и Ирландии. Букингемский дворец делает вид, что вообще не замечает скандала и обвинений. Для королевской семьи Маунтбеттен остается любимым родственником. В финале книги «Kincora: Britain’s Shame» Крис Мур называет эту историю абсолютной загадкой. То, что разведка и власти имели к ней непосредственно отношение, отрицать невозможно.

О педофилии лорда Маунтбеттена говорят слишком многие независимые друг от друга источники, но его преступления, скорее всего, никогда не будут признаны. А «Кинкора», видимо, так и останется самой таинственной историей британского высшего света второй половины XX века.