Народные приметы на 20 июля: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 20 июля 2025 года: что нельзя делать в этот день
Наши предки внимательно относились к приметам, наблюдали за природой и примечали то, что повторялось из раза в раз.
Считалось, что дождь в этот день вреден для урожая, а если лошадь вытягивает шею - осадков не миновать.
Наши прабабушки не ходили на реку стирать в эту дату, если она выпала на пятницу, иначе придет бедность.
Купаться в речках и озерах тоже было нельзя - опасались, что водяной схватит и утащит на глубину.
На Авдотью Сеногнойку нельзя лукавить - лгун сам станет жертвой обмана. Завидовать в этот день тоже воспрещалось - иначе не видать богатства.
Плакать - только привлекать прочие неприятности, а дашь в долг - не будет больше этих денег.