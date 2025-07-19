Народные приметы на 20 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки внимательно относились к приметам, наблюдали за природой и примечали то, что повторялось из раза в раз.

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Считалось, что дождь в этот день вреден для урожая, а если лошадь вытягивает шею - осадков не миновать.

Наши прабабушки не ходили на реку стирать в эту дату, если она выпала на пятницу, иначе придет бедность.

Купаться в речках и озерах тоже было нельзя - опасались, что водяной схватит и утащит на глубину.

На Авдотью Сеногнойку нельзя лукавить - лгун сам станет жертвой обмана. Завидовать в этот день тоже воспрещалось - иначе не видать богатства.

Плакать - только привлекать прочие неприятности, а дашь в долг - не будет больше этих денег.