В наших головных болях виноватыми оказались доисторические предки

Страдаете от головных болей? Возможно, в этом виноваты ваши предки, жившие 250 000 лет назад. От шума уличного движения до того, что вы проводите слишком много времени за своим смартфоном - в современном мире есть множество причин, которые могут вызвать у вас головную боль. Но теперь ученые говорят, что головная боль у некоторых людей может иметь гораздо более древнее происхождение.

© ru.wikipedia.org

Согласно новому исследованию, гены неандертальцев могут быть причиной того, что некоторые люди более подвержены дефектам мозга, вызывающим головную боль, пишет Daily Mail.

Эти дефекты, известные как пороки развития Киари, возникают, когда нижняя часть головного мозга простирается слишком далеко в спинной мозг, и поражают примерно одного из 100 человек. В самых легких случаях они могут вызывать головные боли и боли в шее, но более серьезные пороки развития могут привести к более серьезным заболеваниям.

Ранее ученые предполагали, что эти дефекты могли возникнуть, когда Homo sapiens скрещивался с другими человеческими видами в далеком прошлом. Поскольку у этих древних гоминидов были черепа разной формы, гены, которые могли бы привести к здоровому развитию их вида, могли вызвать пороки развития у современных людей.

В своей статье, опубликованной в журнале Evolution, Medicine and Public Health, исследователи теперь конкретно определили гены неандертальцев как источник этого заболевания. Исследователи предположили, что самая легкая форма порока развития Киари, известная как CM-I, может иметь свои корни в скрещивании между Homo sapiens и другими гоминидами.

Чтобы понять, как они могли передаться от родственников наших предков, исследователи изучили черепа различных человеческих видов.

В статье, опубликованной в журнале Evolution, Medicine, and Public Health, сравнивались 3D-модели 103 современных людей с пороками развития Киари и без них с восемью окаменелостями древних гоминидов. Среди них были черепа человека прямоходящего, Гейдельбергского человека и неандертальцев.

Современные люди с пороком развития CM-I имели ряд отличий в форме мозга, главным образом в тех областях, где мозг соединяется с позвоночником. Однако, когда исследователи исследовали черепа древних гоминидов, единственным видом с похожей формой черепа были неандертальцы. На самом деле черепа Homo erectus и Homo Heidelbergensis были ближе к человеческим без этого порока развития, отмечает Daily Mail.

Ведущий исследователь доктор Кимберли Пломп говорит: "Предполагается, что Homo erectus и Homo heidelbergensis были предками людей и неандертальцев, поэтому тот факт, что они были ближе по форме к здоровым человеческим черепам, делает выявленное сходство между неандертальцами и людьми с Киари еще более убедительным. Это означает, что черты фигуры действительно уникальны для неандертальцев и людей с Киари, а не просто являются частью нашей общей родословной”.

Поскольку исследователи не проводили генетический анализ, трудно сказать, что головные боли, связанные с Киари, "вызваны" генами неандертальцев. Однако доктор Пломп говорит, что это показывает, что форма некоторых человеческих черепов, вероятно, обусловлена генами неандертальцев, и эти формы могут привести к порокам развития Киари.

Это не означает, что каждый неандерталец страдал бы от постоянных головных болей, подчеркивает Daily Mail. Однако, хотя их крупный мозг, возможно, и смягчил бы проблему, скрещивание с Homo sapiens могло бы создать у некоторых неандертальцев аналогичную проблему.

Доктор Пломп говорит: "Итак, наше исследование предполагает, что порок развития может возникнуть из-за неправильной формы нашего мозга, когда наш череп имеет неандертальскую форму. Потенциально, если бы существовал неандерталец с некоторыми чертами формы черепа современного человека, его мозг также не соответствовал бы ему должным образом".

Ученые полагают, что у Homo sapiens и неандертальцев было два основных периода совпадения и скрещивания. Первое произошло около 250 000 лет назад на территории современного Леванта и продолжалось почти 200 000 лет. Ранее ученые думали, что эти моменты скрещивания были мимолетными, разовыми событиями. Но появляются новые свидетельства того, что неандертальцы и Homo sapiens скрещивались гораздо чаще, чем считалось ранее.

Сегодня в популяции современного человека сохранилось до 45% полного генома неандертальца, но распределение генов неандертальцев сильно зависит от географии. Это должно позволить исследователям проверить свою теорию, поскольку частота пороков развития Киари должна быть ниже в районах с меньшим количеством неандертальской ДНК.

Некоторые люди в Восточной Азии унаследовали до четырех процентов своих генов от неандертальцев, в то время как в Африке, где неандертальцы так и не прижились, у многих людей вообще нет неандертальских генов.

Если теория верна, частота развития пороков Киари в Восточной Азии должна быть значительно выше, чем в Африке. В конечном счете, исследователи надеются, что эти данные помогут разработать методы лечения пороков Киари или даже вообще предотвратить их возникновение.

В статье исследователей делается вывод: "Эти методы, по-видимому, могут помочь нам глубже понять этиологию и патогенез пороков развития Киари, что, в свою очередь, может улучшить диагностику и лечение этого заболевания".