Олимпиада-80: почему бронза ценнее серебра

В этом году исполнилось 45 лет со дня проведения XXII Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. По случаю юбилея своими воспоминаниями поделился участник Олимпиады, футболист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Республики Армения, легенда команды «Арарат-73» Хорен Оганесян.

Хорен Оганесян

Участник Олимпиады, футболист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер Республики Армения, легенда команды «Арарат-73»

«Для любого спортсмена участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира – это главная мечта. Мне посчастливилось попасть на Игры 1980 года в Москве. Наша сборная СССР была тогда очень сильной, но так получилось, что мы не смогли завоевать золото. Видно – не судьба. Нам удалось лишь выиграть бронзу. В игре за третье место мы победили сборную Югославии, которая тоже была очень сильной. В том матче я забил первый гол».

В матче группового турнира с Венесуэлой Хорен Оганесян забил гол. А за 10 минут до окончания игры он получил травму во время столкновения с соперником. Врачи диагностировали сотрясение мозга. К счастью, спортсмен быстро восстановился и смог выйти на поле в полуфинальной игре.

«На Олимпиаде-80 мы общались в основном со спортсменами из сборных Советского Союза. Знаете, тогда у нас практически не было свободного времени: тренировки, игры, отдых на восстановление и снова соревнования. Постоянно соблюдали спортивный режим. Очень серьезно готовились к каждой игре. Я вспоминаю те дни с теплотой. Мы выступали под единым флагом нашей общей страны. И сейчас стараемся сохранять отношения с ребятами из разных республик, с которыми раньше вместе тренировались и играли», — вспоминает спортсмен.

Как говорит Хорен Оганесян, Олимпийские игры в Москве были одними из сильнейших в истории мирового спорта, даже несмотря на то, что ряд стран бойкотировали их. Все было организовано на высшем уровне, были созданы все условия для делегаций, спортсменов, тренеров, болельщиков. Меры безопасности были очень серьезными. Эти игры стали поистине историческим событием, отмечает спортсмен.