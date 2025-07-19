Крепость без бетона: как в XVI веке собрали город Свияжск

В 1551 году, во время подготовки Ивана Грозного к походу на Казань, на берегу Волги возник город-крепость Свияжск — всего за четыре недели. Чтобы ускорить строительство, все элементы будущего города заранее изготовили в Угличе: стены, башни, храмы вырезали из дерева, пронумеровали и отправили по реке. Это было настоящее модульное строительство XVI века. Крепость за 4 недели и без бетона: как в XVI веке собрали город Свияжск - об этом подробнее на сайте Туристас.

Сборка началась 24 мая. Рабочие расчистили площадку и по меткам быстро собрали город как конструктор. За считаные дни появились жилые здания, склады и храмы, а укреплённые стены растянулись почти на 2,5 км. В проекте участвовали десятки тысяч человек, и вся операция прошла строго по плану.

Свияжск стал важной базой для взятия Казани в 1552 году, а позже — культурным и религиозным центром региона. Сегодня остров с сохранившимися храмами и музеями напоминает о редком инженерном опыте своего времени. Этот пример показывает, как точная подготовка и слаженность позволяют решить сложную задачу даже в кратчайшие сроки.