Истории самых невероятных восхождений на Эверест

Эти люди удивили весь мир своей смелостью!

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Эверест – своего рода кузница достижений, на которые способен человек. «Крыша мира» притягивает к себе самых смелых покорителей, для которых постоянный риск становится смыслом жизни.

Первая абсолютно женская команда

Первая, самая многочисленная в мире команда из 10 женщин-альпинисток совершила невероятное восхождение на знаменитую «Крышу мира». Эверест неохотно покорился воле отважных спортсменок. Рискованная экспедиция длилась с 12 апреля по 31 мая 2016 года.

В составе дружной команды были самые опытные и титулованные спортсменки: семь россиянок и три иностранки имели за плечами немало достижений. К примеру, экспедицию возглавляла Людмила Коробешко, которая в 2008 году стала первой российской женщиной, совершившей успешный подъём на семь главных вершин планеты.

Восхождение на Эверест оказалось сложным и опасным делом. Как всегда, вершина показала свой коварный характер. Солнечный спокойный день неожиданно сменялся снежными ураганами, сшибающими с ног.

Особенно трудным был последний этап восхождения. Подъём несколько раз откладывался. Китайские проводники не успели вовремя натянуть верёвки по склону горы, за которые держатся альпинисты.

Уже на Эвересте все сложности показались покорительницам мелочью. Ведь перед ними открылась величественная красота «Крыши мира».

Йёран Кропп — восхождение на велосипеде

Своё первое восхождение он совершил в шесть лет. Вместе с отцом-альпинистом мальчик поднялся на гору Галлхёппигген – самый высокий пик Норвегии. Увлечение экстремальным видом спорта останется на всю жизнь.

И Безумный швед, как прозвали Йёрана Кроппа журналисты, отравится на велосипеде в долгий путь к Эвересту, чтобы покорить заветную вершину. О подобном он мечтал ещё в юности. Четыре месяца дороги закончатся у подножия «Крыши мира».

Двухметровый швед вызывал ужас даже у бывалых альпинистов. Огромный рюкзак за спиной, ни одного кислородного баллона, отказ от помощи шерпов – многим показалось, что Кропп сознательно идёт на неоправданный риск.

Первая попытка упрямого шведа закончилась неудачей. Йёран досадовал! До «Крыши мира» оставалось дойти примерно 100 метров. Увы, сказалась накопившаяся усталость: даже его мощный организм не выдержал нагрузок.

Но 23 мая 1996 года свершилась давняя мечта Кроппа: он стоял на вершине Эвереста. Йёран благополучно спустился к базовому лагерю. Через три года Безумный швед вернётся к подножию «Крыши мира» вместе с любимой девушкой Ренатой. И пара совершит успешное восхождение на Эверест вдвоём.

Ками Рита — 31 восхождение на Эверест

27 мая 2025 года непалец установил феноменальный рекорд. Шерпа Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз. Карьера известного альпиниста-проводника началась в возрасте 12 лет. Вначале он помогал отцу и брату в горных экспедициях, таская оборудование. Ками постепенно набирался опыта и необходимых знаний. И вскоре загорелся страстным желанием покорять самые высокие и опасные вершины.

На счету Ками сегодня – 42 восхождения на восьмитысячники. Не раз отважный альпинист был на волосок от смерти. Например, в 2014 году Ками Рита стоял на Эвересте, празднуя очередную победу. И в это время нежданно-негаданно сошла огромная снежная лавина, Он чудом остался жив, а 16 человек, участвовавших в восхождении, погибли.

Сейчас Ками – 55 лет. Шерпа по-прежнему неутомим – готов к новым испытаниям духа и тела. Помимо подготовки к покорению горных вершин, Ками Шерпа активно борется с чиновниками Непала против ужесточения правил выдачи альпинистских сертификатов. В 2018 году он даже возглавил масштабные протесты.

Пхунджо Джхангму Лама — самое быстрое восхождение среди женщин

Непальская спортсменка ранее работала профессиональным спасателем. Ещё в детстве, в родной деревне Чхокангпаро девочка вместе с дедушкой пасла яков в горах, достигающих высоты более 4000 м. Близость к вершинам не пугала её. Наоборот, Пхунджо очень хотелось когда-нибудь подняться на самую высокую точку Гималаев – Эверест.

Карьера альпинистки началась в 2014 году. Усиленные тренировки, первые горные экспедиции придали Пхунджо уверенность в своих силах. Её ловкость, стремительность при восхождении на вершины удивляли многих опытных альпинистов.

Свой первый мировой рекорд в самом быстром подъёме среди женщин на Эверест Пхунджо Лама установила в 2018 году. Он равнялся 39 часам и 6 минутам. Но непалке не дали долго почивать на лаврах славы. Через три года её достижение было побито альпинисткой из Гонконга Адой Цанг.

Спортивное честолюбие заставило Пхунджо усиленно готовиться к новому скоростному штурму «Крыши мира». На этот раз непалка готовилась к восхождению с особой тщательностью. 22 мая 2024 года Пхунджо Лама пустилась вдогонку за новым мировым рекордом.

В итоге альпинистка из Непала показала фантастический результат для женщин. Она потратила в общей сложности на подъём к Эвересту и обратное возвращение 23 часа 49 минут.

Джордан Ромеро — самый юный альпинист, покоривший Эверест

Ему завидовали все сверстники. Юный американец в 13 лет установил мировой рекорд как самый молодой альпинист, поднявшийся на Эверест. Это случилось 22 мая 2010 года. Увлечение альпинизмом было в традициях семьи Ромеро.

Своё первое восхождение Джордан совершил в 10-летнем возрасте. В сопровождении отца и его друзей – опытных альпинистов – он поднялся на Килиманджаро в Танзании. Затем последовали ещё несколько успешных горных экспедиций. Вскоре Джордана стали готовить к самому тяжёлому испытанию в жизни – восхождению на Эверест.

Все прекрасно понимали, что есть немалый риск при подъёме. Тяжёлые нагрузки могли сказаться на здоровье Джордана, и было неизвестно, как ещё встретит новичка капризный и коварный Эверест.

Выбранный маршрут пользовался печальной славой: на одном из его участков часто случались сходы снежных лавин и гуляли штормовые ветры. Поэтому к группе Ромеро присоединился знаменитый шерпа Аппа Тенцинг, который 20 раз поднимался на Эверест.

Восхождение на «Крышу мира» проходило в сложных условиях. Джордан, сколько помнил себя, при подъёме на другие вершины не получал каких-либо серьёзных травм. В этот раз юного альпиниста едва не затащило под ледяную лавину.

Эрик Вайхенмайер — незрячий альпинист на вершине

В 13 лет он полностью ослеп из-за врождённого дефекта сетчатки глаза. Эрик не отчаялся, продолжал учиться по специальной программе, занимался спортом. Позже Вайхенмайер признается, что в ту пору ему очень хотелось экстрима, который встряхнул бы душу и сердце.

Тогда же он задумался о горном туризме, скалолазании. В 1995 году Эрик вдруг загорелся страстью попасть в знаменитый клуб «Семь вершин». Никто не считал его инвалидом: Вайхенмайер был настоящим спортсменом – крепким и ловким парнем.

После определённой подготовки с соответствующими тренировками и нагрузками молодой американец поднялся на первые вершины. Ощущение огромной высоты, сравнимое с чувством полёта, придало альпинисту уверенность в себе и непреодолимое желание совершить нечто особенное.

Вскоре он принял решение осуществить восхождение на Эверест. И 25 мая 2001 года Эрик Вайхенмайер поднялся на «Крышу мира». Его радости не было предела.

Жизненное кредо Эрика – «Нет препятствий». И между восхождениями он участвует в веломарафонах, прыгает с парашютом и вместе с друзьями пускается на байдарках в рискованный путь по быстрым горным рекам.

Юитиро Миура — самый пожилой покоритель Эвереста

Японец ещё в молодости удивлял всех своими феноменальными достижениями. К примеру, в 1964 году Миура прыгнул на лыжах с вершины Фудзиямы – и установил мировой рекорд.

Через шесть лет он вновь шокирует публику. Юитиро станет первым альпинистом, который на лыжах поднялся на Эверест с Южного седла. Миура в течение спортивной карьеры постоянно и сознательно попадал в экстремальные ситуации – и с честью справлялся с трудностями.

Ему был неведом страх, он всегда надеялся на свои мастерство и опыт. Пожалуй, по этой причине Миура стал первым человеком, который спустился на лыжах с семи высочайших вершин планеты.

В 80 лет наперекор возрасту он успешно поднялся на «Крышу мира». И было хорошо известно, что четыре месяца назад Юитиро Миура перенёс операцию на сердце. 31 августа 2023 года неугомонный 90-летний японец в инвалидной коляске в сопровождении друзей совершил восхождение на вершину горы Фудзи.