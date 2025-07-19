Кантонисты: кем они были во времена Российской империи

В Российской империи кантонистами именовали солдатских сыновей, проходящих обучение различным военным специальностям. В период с 1805 по 1856 года при гарнизонах работали специальные школы, где подростков готовили к службе, ведь с момента призыва не только сам рекрут, но и его будущие дети принадлежали военному ведомству. Фактически, кантонисты являлись крепостными императорской армии.

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Солдаты навсегда

Слово «кантонист» пришло из Пруссии, где в XVIII веке так называли несовершеннолетних рекрутов, призывавшихся из кантонов (округов). В России же данным термином стали называть солдатских сыновей, с самого рождения находящихся на учёте в военном ведомстве.

Доктор исторических наук Павел Щербинин отмечал, что таким образом Российская империя пыталась решить проблему дефицита солдатских кадров. Естественно, это не устраивало многих. Жëны рекрутов старались скрыть от военного ведомства факт рождения мальчиков, надеясь уберечь их от необходимости становиться солдатами. За укрывательство полагались денежные штрафы и телесные наказания.

В школах кантонистов, работавших при гарнизонах, будущих военных обучали грамоте, различным дисциплинам или ремёслам. Такие школы впервые появились ещё в 1721 году при каждом полку по указанию Петра I. А в 1758 году всех мальчиков, рождённых в семьях служивых людей, обязали учиться в них.

От реформы до реформы

Но кантонистами ученики стали только в 1805 году – после очередной реорганизации. В годы правления Николая I был пересмотрен подход к образованию несовершеннолетних рекрутов. По указу царя расширилось количество изучаемых дисциплин, появились специализированные образовательные учреждения, где готовили фельдшеров, топографов, строителей, артиллеристов, музыкантов для полковых оркестров, штабных писарей. К 1856 году общая численность кантонистов в Российской империи достигла 378 тысяч.

Как раз в этот момент Александр II своим коронационным манифестом отменил институт военных кантонистов. Солдатские дети получили возможность не поступать в обязательном порядке на обучение в гарнизонные школы, которые с тех пор стали пополняться на добровольных началах.

В период существования школ кантонистов, рекрутов изначально набирали с семилетнего возраста. В 1824 году в кантонисты стали забирать детей, достигших 10-летнего возраста. Позже возраст приёма в гарнизонные школы повысили ещё на четыре года.

Чтобы с призывом в кантонисты было меньше проблем, военное ведомство решило вести точный учёт солдатских семей. Им начали оказывать небольшую материальную помощь, предоставлять жилплощадь

Также выдавался продовольственный паёк, в который обязательно входили мука и крупы. Но этими льготами было нельзя компенсировать все армейские тяготы и лишения, а поэтому добровольно в кантонисты мало кто шёл.