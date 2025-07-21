Какие растения на Земле самые ядовитые

Растения являются неотъемлемой частью нашей планеты, обеспечивая кислородом, пищей и лекарствами. Однако не все растения безопасны для человека.

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1. Белладонна (Atropa belladonna)

Белладонна содержит алкалоиды, такие как атропин и гиосциамин, которые являются ядовитыми для человека. При употреблении белладонны может произойти отравление, симптомами которого являются расширение зрачков, сухость во рту, изменение сердечного ритма и даже смерть.

2. Клещевина(Ricinus communis)

Рисин содержит токсин рицин, который является одним из самых сильных ядов на Земле. Всего несколько миллиграммов рисина могут вызвать смерть человека. Отравление рисином может привести к судорогам, рвоте, остановке сердца и дыхания.

3. Манчинель (Hippomane mancinella)

Манчинель, также известное как "дерево смерти", содержит ядовитый сок, который может вызывать ожоги на коже и слизистых оболочках. Даже простое пребывание под деревом может вызвать серьезные ожоги и отеки.

4. Цикута (Cicuta)

Цикута, известная также как "смертельный яд", содержит сильный яд цикутоксин, который может вызвать паралич и судороги. Отравление цикутой может привести к смерти в течение нескольких часов.

5. Олеандры (Nerium oleander)

Олеандры, распространенные в тропических и субтропических регионах, содержат гликозиды, которые являются ядовитыми для человека. Употребление олеандров может вызвать сердечные аритмии, рвоту, диарею и даже смерть.