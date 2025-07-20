Что случилось на чемпионате мира по футболу 1982 года

Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу в 1982 году в Испании между Францией и ФРГ по праву входит в число лучших игр в истории первенств планеты. 1:1 в основное время, 2:2 — в дополнительное и классическая развязка в виде серии пенальти — что может быть лучше? Но, к сожалению, тот матч остался в истории не только и, возможно, не столько благодаря яркому футболу. На 57-й минуте вратарь немцев Тони Шумахер грубо сыграл против француза Патрика Баттистона, едва не отправив футболиста на тот свет. «Лента.ру» — подробнее об одном из самых страшных моментов мировых чемпионатов.

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«Поле было похоже на коридор, и в нем никого не было. Как на Елисейских полях в пять часов утра», — рассказывал Баттистон.

Такая картина предстала перед ним за секунду до рокового столкновения с Шумахером, который стремительно заполнил собой свободное пространство и нанес французу сокрушительный удар.

На пути к полуфиналу

Долгие годы сборная Франции входит в число главных фаворитов любого крупного турнира, но перед стартом Мундиаля-1982 все было иначе. В трехцветных во главе с капитаном Мишелем Платини практически не верили, изначально ставки на победу французов принимались букмекерами с космическими коэффициентами в районе 33-34. Для сравнения, примерно так же оценивались шансы сборной России выиграть домашний чемпионат мира-2018.

34 тысячи рублей можно было бы заработать, поставив 1 тысячу рублей на победу Франции.

Первый тур группового этапа ЧМ-1982 подтвердил пессимистические ожидания в отношении французов. В матче с Англией они пропустили уже на 27-й секунде, в середине первого тайма восстановили равенство, но во второй половине игры англичане забили два безответных мяча. После этой игры права на ошибку у Платини и компании, по сути, не было.

Разгромив во втором туре аутсайдера группы Кувейт (4:1), Франции было достаточно ничьей с Чехословакией, и матч получился нервным и очень жестким. Наблюдая сейчас за обзором игры, не покидает ощущение, что в наши дни в составе обеих команд точно бы удалили по парочке футболистов. Однако до конца матча не доиграл лишь допустивший неспортивный фол чехословацкий футболист Ладислав Визек, а матч завершился вничью (1:1) которая устраивала французов. В составе Чехословакии пенальти реализовал Антонин Паненка, правда, пробил он не своей знаменитой подсечкой, а вполне стандартно.

По регламенту тех лет после первого группового этапа на ЧМ начинался второй, в котором команды делили на четыре трио. Оттуда в полуфинал выходило по одной лучшей сборной. На этом этапе французам откровенно повезло с жребием. Им удалось обыграть Австрию и Северную Ирландию и заскочить в топ-4. Там же оказалась и сборная ФРГ, которая изначально считалась фаворитом турнира, но тоже прошла путь к полуфиналу не без приключений.

Они начались уже в первом туре первого группового этапа, в котором немцы сенсационно уступили Алжиру. После этого бундестим взяла себя в руки и выиграла квартет, победив Чили и Австрию. Во втором групповом этапе ФРГ свела к нулевой ничьей поединок с Англией, а затем одержала натужную победу над Испанией.

Ужас на фоне феерии

В полуфинале с Францией немцы считались безоговорочными фаворитами, и уже на 17-й минуте они подтвердили этот статус. Пьер Литтбарски здорово сыграл на добивании и вывел ФРГ вперед. Однако уже через девять минут французы заработали пенальти, который реализовал Платини. После этого забить долгое время никому не удавалось, а красивую игру на время затмили жесткие нарушения. Прежде всего, в исполнении немцев. Мелкие фолы сменялись грубыми, а кульминацией стал эпизод на 57-й минуте.

Платини принял мяч в центре поля и сделал гениальную длинную передачу на вышедшего на замену Патрика Баттистона. Француз в касание успел пробить как мимо вышедшего далеко из ворот голкипера сборной ФРГ Тони Шумахера, так и мимо створа, но то, что сделал немец, до сих пор сложно как-то проанализировать. Голкипер на сумасшедшей скорости, без попытки сыграть в мяч в прыжке влетел в находящегося без мяча Баттистона, который за мгновение до столкновения остановился и не собирался продолжать движение. Одновременный удар вратаря и ногой, и рукой пришелся сразу и в голову, и в корпус француза, после чего тот рухнул на поле без чувств.

Сейчас любому арбитру не потребовалось бы и VAR, чтобы мгновенно показать Шумахеру красную карточку. Даже если предположить, что главный рефери просмотрел бы такой момент, ему бы точно помогли помощники. Но тот полуфинал был удивительным. Никто из судей, включая главного рефери, голландца Шарля Корвера, не увидел в действиях Шумахера ничего криминального. Он даже не получил желтую карточку! Спустя много лет арбитр все же признал свою ошибку.

«Если бы у меня была возможность пересмотреть этот эпизод, думаю, я бы дал Шумахеру красную карточку. Но в динамике я был убежден, что принял правильное решение. Помощники тоже мне ничего не сказали. Все в тот момент следили за мячом, который летел в сторону ворот», — Шарль Корвер, главный арбитр матча ФРГ — Франция.

Окей, судьи иногда ошибаются, но сам Шумахер не мог не понимать того, что своими безрассудными действиями просто уничтожил человека. Однако он даже не подошел к лежащему без сознания Баттистону, спокойно установил мяч на линию вратарской и раздраженно показывал, что не может дождаться момента, когда ему разрешат возобновить игру. Футболисты сборной Франции и болельщики трехцветных негодовали, последние были готовы выбежать на поле и разорвать Шумахера.

Основное время матча так и завершилось со счетом 1:1, а в овертайме французы сначала дважды отличились, а затем пропустили два мяча. Судьба выхода в финал решалась в серии пенальти, где главным героем стал Шумахер, отразивший два удара. ФРГ вышла в финал, где без особых шансов скрутилась великолепной Италией (1:3), а французы не смогли оправиться от обидного поражения и в матче за третье место уступили Польше (2:3).

Тяжелые увечья

Баттистону после столкновения с Шумахером около пяти минут оказывали помощь на поле, после чего на носилках унесли в подтрибунное помещение и отправили прямиком в больницу. Больше всех случившимся был потрясен Платини, который не отходил от партнера по команде, а в первые секунды и вовсе подумал о том, что Баттистон скончался на месте.

«Я действительно тогда подумал, что Баттистон умрет. 30 миллионов французов, сидя у телевизоров, вместе с ним ощутили этот убийственный удар. Патрик действительно заглянул в лицо смерти. А Шумахер, несомненно, сделал это преднамеренно. Он хотел причинить нашему игроку боль. Доказательства? Он бегом удаляется к себе в ворота и нервно, словно ни в чем не бывало, небрежно постукивает рукой по мячу», — Мишель Платини.

В больнице французу поставили неутешительный диагноз: перелом двух шейных позвонков и сотрясение мозга. Кроме того, непосредственно после столкновения у Баттистона вылетели три зуба. Еще два ему удалили в больнице. Шумахер же еще раз отличился в разговоре с журналистом, выбежавшим на поле сразу после финального свистка.

«Пусть он вставит себе зубы и пришлет мне счет — я оплачу», — заявил немец в ответ на вопрос о том, переживает ли он о нанесенной травме Баттистону.

Но это заявление было явно сделано на эмоциях. Немного остыв, Шумахер понял, что натворил, и начал оправдываться. Он заявил, что момент был игровым, и он совершенно не собирался наносить сопернику увечья. Отдельно немец обращал внимание на то, что за свои действия не получил от рефери даже предупреждения. Но французов эти объяснения не убедили, на несколько месяцев Шумахер стал самым ненавистным персонажем местных СМИ, где его поливали грязью, рисовали карикатуры и натурально травили.

Венцом этой кампании стал опрос, проведенный одной из французских газет. Читателям предлагалось ответить на вопрос, кого они считают самым ненавистным человеком в мировой истории. Шумахер в этом голосовании опередил даже своего печально знаменитого соотечественника Адольфа Гитлера.

«Я был совершенно аполитичным человеком, но внезапно оказался ответственным за вспышку антигерманского негодования во Франции. Казалось, что я могу спровоцировать следующую войну. Столько ненависти я никогда раньше не чувствовал», — рассказывал Шумахер.

Вратарь не преувеличивал, ненависть французов действительно перекинулась с Шумахера на всех немцев и вышла далеко за пределы футбола. Улаживать ситуацию пришлось на самом высоком уровне. Канцлер ФРГ Гельмут Шмидт направил телеграмму президенту Франции Франсуа Миттерану, после чего они выступили с совместным заявлением, призывая всех успокоиться.

Путь к примирению

Баттистон какое-то время провел в испанской больнице, а затем вернулся долечиваться в родной Мец. Там его и настиг Шумахер, который все же решил лично принести извинения. Получилось не очень. О встрече с немцем договаривался друг пострадавшего, и когда вратарь прибыл во Францию, оказалось, что извинения помимо Баттистона хотят выслушать еще несколько десятков журналистов. Голкипер не был готов в такому повороту, но все же выдавил из себя пару слов, хоть и был натурально взбешен происходящим. Баттистон, кстати, извинения принял. Он отметил, что простил немца, хотя так и не понял, зачем тот в него влетел.

Несмотря на достаточно тяжелую травму позвоночника, француз вернулся на поле уже спустя полгода, а в 1984 году состоялась его первая после злополучного столкновения встреча на поле с Шумахером. Дело было в Страсбурге, ФРГ и Франция проводили товарищеский матч в преддверии Евро. Местные болельщики предсказуемо подготовили Шумахеру горячий прием. Встреча была неофициальной, поэтому тренерский штаб сборной ФРГ вполне мог бы не выпускать своего основного голкипера. Однако Шумахер продемонстрировал железный характер и заявил, что готов играть.

«Посмотрев за ворота, я увидел себя в виде куклы в полный рост, болтающейся на виселице. Поле было огорожено и охранялось полицией с дубинками. Иначе французы разорвали бы меня на части. Везде были баннеры со свастиками и лозунги вроде "нацист". Яйца, картофель, яблоки, помидоры, камни — они бросали в меня все. Они свистели и бушевали всякий раз, когда у меня был мяч. Но они не могли заставить меня почувствовать себя ничтожным», — Тони Шумахер.

Франция выиграла ту встречу со счетом 1:0, но могла забить гораздо больше — помешала великолепная игра Шумахера, который справился с сумасшедшим давлением. Французские болельщики оценили его мужество и в конце игры удостоили немецкого голкипера овациями. Сам он в раздевалке обменялся игровыми майками с Баттистоном.

Евро-1984 Франция вместе с Баттистоном выиграла, а немцы на турнире провалились, не выйдя из группы. Клубная карьера пострадавшего от Шумахера француза после травмы тоже сложилась вполне успешно: Баттистон выиграл три чемпионата Франции с «Бордо» и один — с «Монако». Бутсы на гвоздь он повесил в 1991 году.

Шумахер в 1987 году опубликовал скандальную автобиографию, в которой рассказал о применении допинга в сборной ФРГ, за что лишился места в национальной команде и был изгнан из родного «Кельна». После этого Тони поиграл за «Шальке», турецкий «Фенербахче» и совсем чуть-чуть — за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В последней команде Шумахер был тренером вратарей и в сезоне 1995/1996 провел символические три минуты в одной игре в бундеслиге, взяв второй титул чемпиона Германии.

Главной победы в карьере Шумахер так и не добился: в 1990 году ФРГ после двух проигранных финалов чемпионата мира подряд наконец взяла золото с другим вратарем. Но, несмотря на все победы, трофеи, яркие сейвы и скандалы, Тони вошел в историю как сумасшедший вратарь, который в абсолютно не требовавшей того ситуации чуть не убил соперника на поле.