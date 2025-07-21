И семья в поле воин: как разведчики-идеалисты боролись против западной гегемонии

30 лет назад звание Героя России было посмертно присвоено разведчику Моррису Коэну. Он и его жена Леонтина большую часть жизни посвятили службе в советской и российской разведке: помогали добывать ядерные секреты США и информацию о военно-морском флоте Великобритании, а также готовили новые поколения сотрудников отечественных спецслужб. По словам историков, они были идеалистами, которые боролись за социальную справедливость и против западной гегемонии в мире.

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По зову сердца

Моррис Коэн родился 2 июля 1910 года в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из Российской империи. Позже он вспоминал, что у них дома часто собирались выходцы из России и у него ещё с детства появился интерес к стране, в которой он никогда не бывал.

В Соединённых Штатах Моррис окончил колледж. У его семьи не было денег, чтобы дать ему высшее образование, однако он был прекрасным игроком в регби и смог получить спортивную стипендию. По словам историков, во время учёбы в университете Коэн заинтересовался коммунистическими идеями. Окончив вуз, он некоторое время работал преподавателем истории в колледже.

«Когда в Испании началась гражданская война, Моррис Коэн отправился добровольцем сражаться на стороне республиканцев. Испания была мировым центром противостояния фашизму. На стороне режима Франко воевали германские нацисты и итальянские фашисты, а республиканцам помогал Советский Союз», — рассказал в беседе с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, в Испании многие молодые люди из разных стран, стремящиеся бороться с фашизмом, начали сотрудничать с советской разведкой. Одним из них оказался Моррис Коэн.

«Моррис начал работать на спецслужбы СССР осознанно и добровольно, руководствуясь высшими идейными соображениями», — подчеркнул в разговоре с RT историк-публицист Игорь Пыхалов.

В США Коэн вернулся в качества советского агента-связника. На антифашистском митинге в Нью-Йорке он познакомился с Леонтиной Петке. Её семья эмигрировала в Америку из Польши. Как и Моррис, девушка была увлечена левыми идеями. Через некоторое время они создали семью. Коэн сначала сомневался, стоит ли рассказывать супруге о своей тайной жизни, но в конце концов решился. Леонтина поняла мотивы мужа и стала его напарницей.

© Гражданская война в Испании

На начальном этапе Второй мировой войны Коэны смогли привлечь к сотрудничеству группу молодых американцев, которые совершенно бескорыстно помогали СССР. Благодаря их деятельности советская разведка получила, в частности, новейший авиационный пулемёт, который производился на заводе в Хартфорде.

В 1942 году Морриса Коэна мобилизовали в американскую армию. Он участвовал в высадке в Нормандии, прошёл с боями всю Западную Европу, был награждён за мужество. Его жена тем временем продолжала помогать СССР. В это время Москва была особенно заинтересована в информации об американской ядерной программе.

Однажды Леонтине понадобилось выйти на связь с особо ценным помощником советской разведки. Моррис в это время уже был в армии и не мог отправиться на встречу.

Человек, симпатизировавший СССР, работал в ядерном центре в Лос-Аламосе. Леонтине нужно было приехать в находящийся неподалёку курорт Альбукерке. Тот, с кем она выходила на контакт, должен был держать в руках сумку с торчащим из неё рыбьим хвостом и в начале разговора назвать пароль.

Леонтина поселилась в пансионате в соседнем городке и приезжала в Альбукерке три воскресенья подряд, но нужный ей человек не появлялся. Лишь во время четвёртого визита она встретила парня с рыбой в сумке, который сбивчиво произнёс пароль. Молодой учёный, помогавший советской разведке, переволновался и забыл сначала дату встречи, а затем и условные слова. Он передал Леонтине пакет с документами по атомной программе и предупредил, что курорт просто забит сотрудниками спецслужб.

Покидая Альбукерке, советская разведчица увидела, что всех, кто заходит на вокзал, тщательно обыскивают силовики. За считаные секунды у Леонтины родился план. Она переложила пакет с секретными документами в коробку с салфетками, билет на поезд засунула как закладку в лежавший в её сумке женский роман и явилась на вокзал перед самым отправлением поезда. Советская разведчица спокойно предоставила сотрудникам американских спецслужб для осмотра свой чемодан, а затем «обнаружила», что «потеряла» билет на поезд. Пока девушка искала проездной документ, она отдала сумку и коробку с салфетками одному из проверяющих. Когда билет «нашёлся», Леонтина на радостях побежала к поезду, и сотрудники спецслужб сами погнались за ней, чтобы отдать сумку и коробку без всякого досмотра. В результате этого блестящего экспромта Москва вскоре получила сверхсекретные материалы о ядерных испытаниях в США.

Верность долгу

В 1945 году Моррис демобилизовался из американской армии и продолжил работать на советскую разведку. Из-за кадровых перестановок в спецслужбах СССР и шпиономании в США связь с семьёй Коэн была временно потеряна и восстановлена лишь три года спустя.

«В начале холодной войны многие советские агенты на Западе отказались работать с СССР. Люди находились под жесточайшим прессингом. Развернулась агрессивная информационная кампания по дискредитации коммунизма и Советского Союза. В США расцвело доносительство. Несмотря на это, Коэны остались верны своим идеалам и продолжили помогать советской разведке. Они понимали всю опасность американской мировой гегемонии и видели в СССР противовес западным попыткам построить однополярный мир», — рассказал Александр Колпакиди.

© Советский разведчик Рудольф Абель покидает здание Федерального суда, приговорённый к 30 годам тюремного заключения и штрафу $3 тыс.

Некоторое время Коэны находились на связи с выдающимся разведчиком Вильямом Фишером (известным под псевдонимом Рудольф Абель). Однако в начале 1950-х из-за угрозы провала их вывезли в СССР, где они прошли дополнительную подготовку.

В середине 1950-х годов советские спецслужбы решили направить Коэнов под видом новозеландской супружеской пары Питера и Хелены Крогер на задание в Великобританию, где они должны были стать связниками разведчика-нелегала Конона Молодого.

Коэны поселились рядом с натовской военной базой, купили букинистический магазин, оборудовали радиоточку и занялись пересылкой секретных документов под видом торговли книгами. За несколько лет работы они переправили в СССР огромное количество важных материалов, в том числе по британской ракетной программе.

В 1961 году предатель из польских спецслужб передал на Запад информацию о деятельности советской резидентуры в Великобритании. Английской контрразведке удалось вычислить Коэнов, но доказательств их работы на разведку СССР найдено не было. Крогерам предложили работать на британские спецслужбы. Они решительно отказались. В итоге Морриса приговорили к 25 годам лишения свобода, а Леонтину — к 20. Однако они всё равно не сдались.

В 1969 году официальный Лондон согласился обменять Коэнов на агента британских спецслужб и двух англичан, арестованных за контрабанду наркотиков. Формально обмен осуществлял не СССР, а Польша, поэтому Моррис и Леонтина отправились в Москву через Варшаву.

Коэнов готовились зачислить на службу в Комитет государственной безопасности после присвоения советского гражданства, но против этого выступил секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов, заявивший, что провалившиеся агенты недостойны получения паспортов СССР. Однако на защиту Морриса и Леонтины решительно встал председатель КГБ Юрий Андропов, убедивший Леонида Брежнева предоставить Коэнам советское гражданство.

В дальнейшем Моррис и Леонтина занимались аналитической и преподавательской работой в КГБ СССР и СВР РФ. Они были награждены орденами Красного Знамени и Дружбы народов. По словам историков, большая часть материалов по их работе засекречена и, возможно, не станет достоянием общественности никогда.

Леонтина Коэн умерла 21 декабря 1992 года, Моррис — 23 июня 1995 года. Вскоре после его смерти, 20 июля, ему было присвоено звание Героя России. Леонтина Золотой Звезды была удостоена позже — 15 июня 1996 года.