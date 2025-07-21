Почему дети знаменитостей не могут справиться с «подарком судьбы»

Родиться в звёздной семье — заветная мечта многих. Связи, ресурсы, внимание и помощь родителей помогают легко построить свою жизнь и добиться желаемого. Вот только все ли звёздные наследники могут справиться с «подарком судьбы» — разбираемся в нашей статье.

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Филипп Смоктуновский

Его отец — один из самых известных актеров советского кино. Иннокентий Смоктуновский не скрывал: он мечтал, что сын пойдёт по его стопам, продолжит актерскую династию. Сначала все шло по замыслу отца: Филипп поступил в Щукинское училище, но через некоторое время отчислился.

Юноша заявил отцу, что всего добьется сам, без помощи знаменитой фамилии. Однако роли были небольшими, а сам начинающий артист быстро разочаровался в профессии.

Вскоре Филипп женился, в семье родилась дочь. Прокормить семью мужчина не мог, поэтому не отказался от помощи звёздного родителя. Видя, что добиться чего-либо в жизни непросто, Смоктуновский-младший пристрастился к запрещённым веществам. Неоднократно он попадал в полицию.

© Личный архив Филиппа Смоктуновского

Жена Филиппа не стала терпеть такое поведение супруга и ушла от него. Пытаясь спасти сына, Иннокентий Смоктуновский лечил его, договаривался о новых ролях, но все было тщетно. В итоге артиста настиг инфаркт, пережить который тот не смог.

Филиппа Смоктуновского не стало в 2022 году. Дочь мужчины отметила, что до конца своих дней он переживал из-за неустроенности и постоянного сравнения с отцом.

Сын знаменитого «Шерлока Холмса» с детства был окружен любовью к искусству. Однако пойти по стопам папы не торопился. В юности он имел непростой характер, а слова о том, что все его заслуги — работа отца, сильно оскорбляли его.

Несколько раз Борис Ливанов поступал в театральные ВУЗы, из которых его отчисляли. Периодически звездного наследника звали в кино, но вместо карьеры молодой человек выбрал путь саморазрушения.

Он женился на возлюбленной по имени Екатерина, вместе с которой пристрастился к алкоголю. Дочь Ева родилась у пары с двухсторонней глухотой.

© Личный архив Василия Ливанова

Лечением и воспитанием девочки, по сути, занимались бабушка и дедушка. Невестку они отправили на принудительное лечение, а сын попал в тюрьму. В пьяном угаре Борис Ливанов убил гостя, за что получил восемь лет колонии.

Лишь спустя несколько лет отношения в семье удалось наладить. После выхода из колонии Борис начал писать сценарии, снимать документальные фильмы и подарил дочери отца, которого у нее не было.

Родившийся в семье Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир пошёл по стопам родителей. Он получил прекрасное актерское образование, снимался в кино и выступал в театре.

Однако желаемая слава к мужчине не приходила, а сам он подсел на запрещённые вещества. Его первая жена Наталья Варлей отмечала, что муж обещал завязать с пагубной привычкой. Вторая жена Наталья Егорова тоже не смогла спасти мужа.

© Кадр из фильма «Русское поле»

Владимира Тихонова не стало в возрасте 40 лет от острой сердечной недостаточности.

Анастасия Воронина-Франсишку

Женщина выросла, почти не зная свою мать, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Она все детство провела у бабушки, пока звёздная родительница строила карьеру. Несмотря на это, девушка мечтала пойти по стопам матери.

Однако во ВГИК Анастасия не поступила, и бизнес построить не удалось. В 1990-е она придумала себе прибыльное занятие: начала заниматься перевозкой запрещённых веществ. В итоге Воронину-Франсишку задержали и приговорили к трем годам тюрьмы.

© Кадр из телепрограммы «Пусть говорят»

Лидия Федосеева-Шукшина часто навещала дочь, но породниться с ней так и не смогла.

Алексей (Олесь) Быков

Сын легендарного Маэстро из картины «В бой идут одни старики» попал в беду ещё на службе в армии. После конфликта с командованием он попал в психиатрическую клинику с диагнозом «шизофрения».

Затем молодой человек связался с криминалом: он с друзьями ограбил ювелирный магазин. Спасти его от уголовной ответственности помогли врачи, забрав его на принудительное лечение в психдиспансер.

Леонид Быков пытался помочь сыну, наладить его жизнь и «вывести в люди», но от переживаний столкнулся с инфарктом.

© Личный архив Леонида Быкова

Лишь в конце 90-х Олесь Быков обрел себя. С женой и детьми он переехал в Канаду, где нашёл работу и отказался от сомнительных авантюр. Там у супругов родился четвертый ребенок, а вскоре появились внуки.

Каждая история звёздных детей — очередное напоминание о том, что не всегда слава родителей может помочь наладить жизнь и дать шанс на счастливое будущее.