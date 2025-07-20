Мужчина влюбился в девушку и потратил восемь лет на ее поиски

Инженер-физик Александр (фамилия не указывается) из Москвы влюбился во встреченную при походе в храм девушку Наташу (фамилия неизвестна) и потратил восемь лет на ее поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Россиянин познакомился с девушкой в 2017 году в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, в которой они вместе простояли пять часов. После молодых людей разлучили солдаты, контролировавшие посетителей.

С того момента мужчина начал поиски. Он посвятил возлюбленной страницу в интернете, написал о ней стихи и сочинил песню, а также снял трейлер к фильму о данной истории и стал работать курьером для облегчения поисков.

«Сила моих чувств такова, что они подчинят ее чувства ко мне без остатка», — заявил москвич в одном из постов.

В июне сообщалось, что в Бразилии Даниэла Синьор влюбилась в гробовщика и полтора года ходила на похороны ради него.