Как появились легендарные духи «Красная Москва»

В Центре «Зотов» открылась выставка «Красная Москва. Женщины в большом городе». Кураторы предлагают исследовать образ советской женщины 1920–1930 годов вместе с развитием парфюмерной индустрии. Подробнее о выставке — в материале «Вечерней Москвы».

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В центре ольфакторной, то есть посвященной ароматам, выставки — парфюм, ставший символом эпохи. За флаконом духов, который сейчас обрел вторую жизнь из-за популярности винтажа, стоит целая история. Гостям стоит приготовиться к тому, что кураторы предложат не только визуальное исследование, но и чувственное, и поэтому обоняние станет ключевым.

Игра с восприятием начинается не с парфюма, а с запахов эпохи — на стене ароматов можно «услышать» терпкую махорку, кисловатый свежеиспеченный хлеб или сладковатый керосин. Дополняют впечатление произведения искусства. В залах собрано более 200 предметов — фотографии и зарисовки, этикетки и полотна живописцев, отражающих свою эпоху. В экспозиции представлены картины Игоря Грабаря, Юрия Пименова, Аристарха Лентулова, а образы варьируются от революционерок в лихо повязанных алых косынках или прилежных молодых ученых, суетящихся с пробирками и склянками в лаборатории, до томных развязных дам эпохи НЭПа, увлеченных буржуазной роскошью.

Во все времена любой девушке, будь она передовиком производства или жеманной актрисой, хочется хорошо выглядеть и благоухать. И на смену товариществу «Брокар и Ко», о котором на выставке рассказывается через их продукцию, приходит трест «Жиркость» — несмотря на неприглядное название, занимающийся созданием косметических продуктов.

«Правление фабрики Брокаров, поставщиков императорского дворца, находилось на Никольской. Есть распространенная легенда, что они выпускали духи "Любимый букет императрицы", а потом, уже после революции, просто перезапустили его под новым, советским названием "Красная Москва". Но это миф, — рассказывает куратор Дарья Донина. — Действительно, все масла и ингредиенты были закуплены до революции, но парфюмы не идентичны. Но автор и "Красной Москвы", и "Букета" все же один — француз Август Мишель. Посетителям предлагают заглянуть в его рабочий кабинет. За занавесом спрятан парфюмерный орган — так называют рабочее место мастера. Мы представили семь главных компонентов "Красной Москвы", среди которых ирис, кориандр и гвоздика. Настроив интенсивность и комбинацию, можно создать свой авторский вариант».

Также в экспозиции представлены и реконструкции флаконов и запахов, которые создавали в советское время, например одеколон «Северный», упаковку которого придумал модернист Казимир Малевич.

Внимания заслуживают и стенды, посвященные кино, — например, можно увидеть духи, которые Ипполит подарил Наденьке в культовом фильме Эльдара Рязанова, или же ознакомиться с коллекцией Анфисы из «Девчат». При этом внимание кураторы уделили не только созданным фужерным ароматам, полюбившимся советским гражданам, но и «знакам эпохи» — например, открыв секретные коробочки, можно услышать запах метро, плитки шоколада или отдушки, которую добавляли в пудреницы с пуховками.

Точку в экспозиции ставит инсталляция современной художницы Ирины Кориной «Коллекция иллюзий» — автор предлагает заглянуть в сервант, где за стеклом выставлялись самые лучшие и красивые вещи, такие как хрусталь или духи, а вот внутри прятали от гостей различный дефицит.

Дарья Филлипова, генеральный директор Центра «Зотов»:

«Для Центра "Зотов" этот проект — первый опыт работы с запахами. Это новые изобретения в выставочной деятельности, способах экспонирования, представления и вообще первая попытка сделать именно аромат главным героем, вокруг которого строится вся история. Я убеждена, что выставка "Красная Москва. Женщина в большом городе" станет самым ярким проектом этого лета о нашем городе, человеке и красоте».

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