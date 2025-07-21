Синдром Лазаря: признанный умершим человек воскрес через полчаса

Удивительный случай произошел в Италии. 78-летний мужчина перенес остановку сердечной деятельности. Прибывшие к нему домой врачи тщетно пытались реанимировать его на протяжении получаса, и в итоге констатировали смерть.

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К дому уже приближался катафалк, когда умерший мужчина внезапно очнулся и поинтересовался, где его дочери. Мужчина пробыл без признаков жизни около получаса.

«Воскресшего» итальянца отвезли в больницу. Сейчас его состояние характеризуется как стабильное. Об этом сообщает Tag24.

В медицинской практике подобные случаи получили название феномен (или синдром) Лазаря. Название связано с историей из Нового Завета: Лазарь, брат Марфы и Марии, который четыре дня пролежал в пещере, будучи мертвым, воскрес. Это событие в Библии трактуется как одно из великих чудес, сотворенных Иисусом Христом.

С медицинской точки зрения, синдром Лазаря — это внезапное возобновление сердечной деятельности, которое фиксируется после того, как человека признают умершим. Первый случай проявления этого феномена был описан в 1982 году.

Точная причина возникновения этого синдрома до сих пор не ясна. По одной из версий, в легких задерживается воздух, из-за этого возрастает давление в груди, и сердце теряет способность перекачивать кровь. В результате кровообращение прекращается, а сердце перестает биться. После остановки реанимационных мероприятий (в частности, гипервентиляции легких) скопившийся в легких воздух начинает выходить, давление в груди снижается, а кровь снова начинает циркулировать.

Иногда возникновение эффекта Лазаря связывают с использованием дефибриллятора: задержка, возникающая между его разрядом и возобновлением сердечной деятельности, может быть достаточно продолжительной, и со стороны кажется, что человек умер, а затем «воскрес».

Ранее стало известно, что жительница Испании «ожила» прямо перед собственными похоронами. Женщину готовили к погребению и уже перевезли из морга в похоронное бюро. Однако сотрудники ритуального бюро заметили у нее пульс. Затем «мертвая» стала двигать пальцами рук. Врачи осмотрели женщину и подтвердили наличие признаков жизни. «Воскресшую» сразу же отвезли в больницу. Сейчас специалисты выясняют, почему женщину признали умершей.