Народные приметы на 22 июля: что нельзя делать в этот день

Наши предки считали, что если уродилось много черники, значит, зима в этом году будет особенно морозной. А вот если она еще даже не созрела, то холодной будет осень.

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У хозяек было принято варить варенье из этой ягоды, а на ужин печь с ней пирожки. Потом домашних угощали безалкогольным напитком из cвeжиx плoдoв. Блюда из черники считались целебными.

Также если в эту дату попросить в долг, то человек окажется в должниках на 40 дней.

Сны в ночь на этот день обычно были пустыми, но даже если снились кошмары, то о них нельзя было рассказывать, чтобы не привлечь негатив к будущему.

Под запрет попадали ссоры с родителями и отказы в помощи.