Почему собирать грибы на Руси разрешали не в любой день

Грибы всегда были одним из самых любимых лакомств русских. Однако и для сбора грибов на Руси были «разработаны» специальные правила. Раньше на «тихую охоту» разрешалось ходить вовсе не в любой день.

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Афиногенов день

Не собирали грибы и во второй половине лета - 29 июля. В христианстве этот день считается днем памяти священномученика Афиногена и его 10 учеников, пострадавших за веру в период гонения на христиан. Жители города Севастии, где проповедовал Афиноген, однажды отказались принести жертву идолу. Правитель обвинил в этом Афиногена, которого после долгих пыток и истязаний казнили. В народе дань памяти Афиногена называли по-разному: Афиноген, Финогей, Финоген, Финогены или Зажинки. Говорили, что на Афиногена «лето поворачивает».

Несмотря на еще сохранявшуюся в это время плюсовую температуру, считалось, что 29 июля птицы в лесу замолкают, будто задумываются о предстоящем перелете в теплые края. Полевые работы на Финогена продолжались, а вот тревожить лес в этот день было строго запрещено, потому как там «заря ходит – птичьи перья подбирает». Примечательно, что 29 июля не разрешалось не только ходить за грибами, но и собирать ягоды. Нельзя было охотиться и рубить дрова, а также петь, громко разговаривать и тем более кричать вблизи лесных массивов, чтобы не поднимать лишнего шума. Это был своеобразный «день тишины».