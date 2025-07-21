Когда придет конец света: предложен впечатляющий сценарий

По мере того как само пространство сжимается, температура будет расти до тех пор, пока все не будет уничтожено в "печи этого космического ада". В конце концов, весь космос снова окажется упакованным в бесконечно плотную сингулярность, какой она была до Большого взрыва, пишет Daily Mail.

© nasa

Хотя когда-то это было всего лишь пугающей возможностью, новые измерения "Темной энергии" показывают, что наиболее вероятным исходом для Вселенной является Большой коллапс.

В недавнем исследовании ученые из Корнеллского университета точно рассчитали, когда может начаться "Большое сжатие". К счастью, их расчеты показывают, что на данный момент мы можем расслабиться... Если, конечно, что-то еще не приведет к нашей гибели, иронизирует Daily Mail.

Итак, что такое "Большое сжатие"? По сути, он является противоположностью Большого взрыва, с которого началась Вселенная 13,8 миллиардов лет назад, объясняет издание. После Большого взрыва Вселенная быстро расширилась, поскольку море перегретой материи остыло, превратившись в знакомые частицы, из которых состоит современный космос. Во время Большого сжатия этот процесс пойдет в обратном направлении - пространство снова станет горячим и плотным.

Ученые полагают, что нынешнее расширение Вселенной происходит благодаря таинственной силе, называемой Темной энергией. Если бы толкающая сила Темной энергии была постоянной, Вселенная продолжала бы расширяться и охлаждаться вечно. Но теперь астрономы начинают сомневаться, так ли это на самом деле, отмечает Daily Mail.

Основываясь на последних данных, некоторые ученые полагают, что Темная энергия ослабевает, оставляя внутреннюю силу, называемую космологической постоянной, которая снова собирает вселенную воедино.

Доктор Итан Ю–Ченг из Шанхайского университета Цзяо Тонг рассказывает MailOnline:

"В повседневной жизни это все равно, что бросать баскетбольный мяч вертикально вверх. Отрицательная космологическая постоянная действует подобно силе тяжести Земли, которая тянет баскетбольный мяч вниз. Баскетбольный мяч будет снижать скорость до тех пор, пока не достигнет максимальной высоты и не начнет падать”.

Заметим ли мы начало Большого сжатия? Отвечая на этот вопрос, Daily Mail пишет: «Если трудно представить, на что была бы похожа жизнь во время Большого сжатия, представьте вселенную в виде воздушного шара, на поверхности которого нарисовано множество маленьких точек. По мере того, как вы вдыхаете воздух, шарик расширяется, поверхность растягивается, и расстояние между всеми точками увеличивается. При сильном сжатии из шарика как будто выпускают весь воздух за один раз, в результате чего удаленные точки быстро соединяются. Однако процесс начинается очень медленно”.

Доктор Хоанг Нхан Луу, исследователь из Международного физического центра, рассказывает MailOnline: "Разумные цивилизации в масштабах солнечной системы или даже галактики не заметили бы никаких очевидных явлений, потому что эти изменения происходят в гораздо больших космологических масштабах. Цивилизации, подобные нашей, обычно существуют в масштабах времени от сотен до тысяч лет, в то время как изменения происходят в масштабах миллиардов лет, поэтому мы не замечаем никаких очевидных повседневных явлений до самого последнего момента”.

Но доктор Луу говорит, что любой наблюдательный человек, который еще жив во Вселенной, сможет заметить предупреждающие знаки. Точно так же, как мы можем наблюдать за удаленными галактиками, чтобы увидеть, что Вселенная расширяется, астрономы будущего смогут увидеть, что галактики сейчас устремляются к ним.

Каковы были бы первые признаки Большого сжатия? Первым очевидным признаком того, что Вселенная меняется, было бы то, что космическая температура начала бы повышаться, отмечает Daily Mail.

Профессор Ави Леб, физик-теоретик из Корнеллского университета, сказал MailOnline: "Это обратная история нашей расширяющейся Вселенной".

Вселенная становится холоднее по мере расширения, подобно газу, выходящему из баллона под давлением. Во время Большого сжатия этот процесс пойдет в обратном направлении и повысит температуру в космосе.

Профессор Леб предсказывает, что примерно через 13 миллиардов лет плотность энергии во Вселенной будет примерно в 1000 раз выше, чем сейчас. Всего через полмиллиарда лет она будет еще в 1000 раз выше, что приведет к комнатной температуре во Вселенной.

Профессор Леб говорит: "На данный момент нас согревает не солнечное излучение, а эквивалент космического микроволнового фона".

Через несколько миллионов лет вся Вселенная будет такой же горячей, как поверхность Солнца. В конце концов, Вселенная достигнет "планковской температуры", максимально возможной температуры в соответствии с нашими физическими моделями.

Профессор Леб говорит:

"Нет необходимости говорить, что все люди сгорят в топке этого космического ада”.

Что произойдет с Солнечной системой во время Большого сжатия? Во время Большого сжатия Вселенная в конечном итоге станет настолько плотной, что планеты и звезды будут сталкиваться друг с другом в результате коллапса. Это означает, что планеты Солнечной системы будут сближаться все больше и больше, пока их не раздавит.

Профессор Леб говорит, что Вселенная будет еще плотнее, чем пространство внутри атома. Когда вселенная станет еще плотнее, чем атомное ядро, вся материя в космосе снова будет сжата до первоначального состояния. Единственными объектами во Вселенной, способными пережить этот переход, были бы черные дыры, которые процветали бы, питаясь плотной материей вокруг себя. В конце концов, это кипящее месиво из черных дыр и элементарных частиц будет сжато в единую бесконечно плотную точку, известную как сингулярность, что приведет к концу Вселенной.

К счастью, ученые считают, что до Большого хлопка еще далеко, в невероятно отдаленном будущем.

Профессор Генри Тай, ведущий космолог из Корнеллского университета, говорит: "Мы подсчитали, что это приведет к большому сжатию примерно через 19,5 миллиардов лет. Зная, что возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, можно получить, что продолжительность жизни составляет 33,3 миллиарда лет”.

В своей подготовленной к печати статье профессор Тай и его соавторы, доктор Луу и доктор Ю–Ченг, утверждают, что Большое схлопывание начнется примерно через 11 миллиардов лет. В таком случае фаза сжатия продлится около 8,5 миллиардов лет, прежде чем Вселенная полностью коллапсирует в сингулярность.

Учитывая, что Homo sapiens существует не более 300 000 лет, это дает нам достаточно времени, чтобы расслабиться, успокавает Daily Mail. Точно так же, хотя это и не обязательно утешительная мысль, почти наверняка человечество будет уничтожено задолго до этого в любом случае.

Профессор Тай говорит: