«Доктрина Трумэна»: как США планировали уничтожить СССР

Знаменитая «Доктрина Трумэна» была представлена американским президентом 12 марта 1947 года. В документе её автор обращал внимание на «сдерживание» СССР и уничтожение коммунистического режима на всей планете.

Вокруг СССР

Под «сдерживанием» американский национальный лидер предполагал создание вокруг территории Советского Союза «полосы» из подконтрольных Соединённых Штатам государств. Такие страны должны были стать мощной преградой для распространения коммунистического влияния по планете. От правительств подконтрольных государств требовалось беспрекословно подчиняться Вашингтону, за что они могли рассчитывать на внушительную финансовую поддержку. В Белом доме постарались оформить такие отношения с азиатскими и европейскими странами как «крик о помощи». Мол, они сами к США обратились. В будущем в непосредственной близости от советских границ следовало разместить американские военные базы. Трумэн полагал, что такое соседство «отрезвит» кремлёвских политиков.

Помощь Европе

После окончания Второй мировой войны страны Западной Европы оказались в трудном положении: разрушенная экономика, огромные долги. В США испугались, что все эти проблемы в кратчайшие сроки смогут решить коммунисты, установив соответствующий режим. Америка просто не могла этого допустить, так как в таком случае потеряла бы крупнейший рынок сбыта своей продукции. По этой причине американцы и бросились восстанавливать Европу в первых рядах, не жалея на это ни сил, ни денег. В США даже простили Германию, которую планировалось сделать форпостом капиталистического мира против нависшей коммунистической угрозы.

Планета – это США

Трумэн и не скрывал – весь мир в ближайшее время должен стать сферой исключительных интересов только лишь США. В лучших американских традициях всё принимало форму помощи «свободным народам, которые сопротивляются внешнему давлению». Впрочем, в XXI веке мало что изменилось. Американцы продолжают «помогать», предварительно не интересуясь, нужна ли их помощь, параллельно разрушая чужую страну.

Пытаясь противостоять распространению коммунизма, Трумэн предложил заменить вражескую идеологию на «американскую мечту». Согласно доктрине, люди во всём мире должны стремиться к тому, чтобы вести американский образ жизни. «Мы и другие страны способны обеспечить образ жизни, свободный от принуждения», – заключил президент.