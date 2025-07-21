Подвиг ценою в карьеру. Титулованный пловец потерял здоровье, спасая людей

Шаварш Карапетян – выдающийся представитель отечественного подводного плавания. За свою карьеру он установил целых 11 мировых рекордов, 17 раз занимал первое место на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы. Имя легендарного атлета помнят и сейчас благодаря не столько успехам в спорте, сколько человеческим качествам: самопожертвованию, храбрости, отзывчивости.

© РИА Новости / Архив Шаварша Карапетяна

Карапетяну даже пришлось завершить карьеру после того, как он, не щадя себя, спас жизнь десяткам людей.

© Шаварш Карапетян с тренером Игорем Мазуровым // Архив Шаварша Карапетяна

Затонувший троллейбус

16 сентября 1976 года Шаварш вместе с братом вышел на утреннюю пробежку. Маршрут спортсменов пролегал рядом с Ереванским водохранилищем, где в тот день произошла страшная трагедия. Троллейбус под номером 15 сошёл с дороги и упал в воду. Транспорт с 92 пассажирами быстро уходил на дно. Когда Карапетян подбежал к берегу, виднелись лишь «рога» троллейбуса.

На глубине 10 метров, практически при нулевой видимости, Шаварш одого за другим вытаскивал людей из холодной, отравленной ядовитыми стоками воды. Пловец разбил окно, вследствие чего всё его тело было изрезано осколками.

«Хватал человека и отталкивался вверх от крыши кузова, это две-три секунды. Когда первый раз ушёл под воду, нащупал троллейбус. Самым сложным было выбить у него заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за неё руками и ударом ноги разбил окно. Обожгла боль. Стеклом, конечно, поранился, но тогда об этом не думал – понимал, что времени мало», – рассказывал Карапетян «Комсомольской правде».

© Ереванское водохранилище, место падения троллейбуса // РИА Новости

Выходя на поверхность, Шаварш передавал людей брату, который сидел в лодке и оказывал первую помощь. Карапетяну суммарно удалось поднять 46 пассажиров, лишь 20 из них выжили. Один раз спортсмен случайно вытащил не человека, а подушку от сиденья троллейбуса. Как позже признавался пловец, она часто снилась ему по ночам, ведь он мог спасти ещё одну жизнь.

В результате героической спасательной работы Карапетян заболел пневмонией, которая осложнилась сепсисом, а температура тела долго держалась на уровне 40 °C. Шаварш провёл в больнице почти два месяца, но до конца восстановить здоровье было нереально. В лёгких пловца образовались спайки, усложнявшие каждый глубокий вдох. После такого врачи рекомендовали Карапетяну расстаться со спортом, но тот продолжил выступать. Он вернулся в сборную СССР и даже сумел установить 11-й, последний, мировой рекорд. Но довольно скоро Шаварш понял, что на большее ресурсов организма просто не хватит.

После завершения карьеры он открыл обувную мастерскую, был владельцем нескольких кафе и магазинов. Кроме того, спортсмен основал «Благотворительный фонд Шаварша Карапетяна» для поддержки развития подводного спорта в России.

Не раз приходил на помощь

Помимо упомянутого подвига, Карапетян известен как минимум двумя другими. В 1974-м Шаварш спас пассажиров автобуса. На крутом подъёме у того забарахлил мотор. Водитель вышел из кабины, чтобы осмотреть неполадку, однако забыл поставить транспорт на ручной тормоз, и автобус покатился в горное ущелье. Избежать трагедии помог именно Карапетян, который локтем разбил стекло кабины, дотянулся до руля и остановил транспорт.

А в 1985 году Шаварш вытащил людей из пожара. В Ереване загорелся Спортивно-концертный комплекс, и работавший неподалёку Карапетян самоотверженно бросился в огонь. В ходе спасения он получил травмы и ожоги, после чего месяц провёл в больнице.

Шаварш Карапетян, которому в этом году исполнилось 72 года, являет собой яркий пример мужества, человечности и настоящего героизма. Ну а его спортивные достижения, включающие мировые рекорды, бесценны по умолчанию. Именно такие люди достойны искреннего прославления и почитания.