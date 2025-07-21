Как жилось кормилицам от древнего мира до наших дней

Для современного человека кормилица — это некий вид домашней прислуги, которая когда-то давно отвечала за грудное вскармливание ребенка из аристократической семьи. Это совсем не соответствует действительности — кормилицы в любом обществе имели неплохой статус и множество прав. Сегодня мы разрушим стереотип о женщинах этой профессии, опираясь на сведения из разных эпох, от Древнего мира до наших дней.

© Михай Либ Мункачи "Кормилица", 1884

Когда точно появились первые профессиональные кормилицы, не знает никто. Но первые упоминания о женщинах, нанятых для выкармливания грудных детей, обнаружены на глиняных табличках Аккада, Шумера и Вавилона. Официально статус кормилицы был утвержден в своде законов вавилонского царя Хаммурапи (1728-1686 гг. до н. э.), где был представлен пример договора между нанимателем и кормилицей, заключавшийся на 2-3 года.

© Царь Хаммурапи

В государствах Передней Азии кормилица не приходила в дом, где родился ребенок, а забирала его к себе. Платить ей могли как деньгами, так и товарами — кто как договорился, заключая договор о найме. В том случае, если оплату задерживали, кормилица могла обратиться в суд, который почти всегда был на ее стороне. Если женщине все-таки не заплатили, то она имела полное право оставить ребенка себе.

В одном из древнешумерских источников ученые нашли описание тяжбы между кормилицей и родителями ребенка, которые не платили 3 года. По договору расчет должен был производиться ячменем, маслом и шерстью, но у нанимателей не было чем рассчитаться. Жрец, разбиравший это дело, постановил: «Забери мальчика; пусть он будет твоим сыном» и ребенок остался у кормилицы.

Спустя столетия институт кормилиц на Ближнем Востоке только укрепился. Сам пророк Мухаммед до 4 лет жил в доме кормилицы. К своей молочной матери и братьям он всю жизнь относился как к родным людям. Вместе с исламом почтительное отношение к кормилицам унаследовала и Османская империя.

Молочное — то же что кровное

Рождение ребенка в гареме султана было важным и радостным событием. Каждый младенец, в котором текла кровь монарха, сразу же после рождения получал кормилицу, няньку и нескольких слуг. К женщине, которой предстоит кормить грудью ребенка султана — дайе-хатун, предъявлялись особенно высокие требования. Часто поиски достойной особы начинались за 2-3 месяца до появления малыша на свет.

Иногда в кормилицы брали знатную даму, у которой также родился ребенок, но чаще всего выбор падал на женщину из простого народа, имеющую безупречную репутацию. Кормилица переезжала во дворец султана вместе со своим ребенком. Гораздо реже доверяли ответственное дело невольницам — история знает несколько таких примеров.

Дайе-хатун султанского ребенка должна была обладать отличным здоровьем и привлекательной внешностью. Предпочтение отдавалось пышнотелым дамам с большой грудью. Точно такие же требования выдвигали к кормилицам и представители знати. В османском обществе персона кормилицы пользовалась большим уважением, а разделения между кровными и молочными братьями и сестрами не существовало.

Европа: кормилицы Нового времени

В Средние века кормилицы были уважаемы, но особыми привилегиями не пользовались. К ним относились с почтением, как к людям любой другой важной профессии — пекарям, кузнецам и цирюльникам. Но все изменилось в 18 столетии с наступлением эпохи Просвещения. Знатные женщины стали более свободными, выходили наравне с мужчинами в свет и даже занимались творчеством и науками. Ну, а детей поручали заботам кормилиц, спрос на которых невероятно возрос.

Часто кормилиц брали жить вместе с ребенком в особняк знати, но также была распространена практика, когда малыша отдавали молочной матери в сельскую местность. К середине 18 века в Англии, Франции, Испании и Германии это было обычным делом, причем услугами кормилиц начали пользоваться не только аристократы, но и просто работающие женщины.

Индустриализация Европы и вовлечение женщин в производство привело к тому, что такие города, как Лондон, Париж, Гамбург, Лион, Ливерпуль и Мадрид стали в буквальном смысле «городами без детей». Кормилицы стали цениться очень высоко и этот период по праву можно назвать их «золотым веком».

В 19 веке мало что изменилось. Профессия кормилицы стала одной из наиболее популярной среди женщин из народа и многие специально рожали ребенка, в надежде получить хорошее место. При этом в случае удачи их родной ребенок тут же отправлялся в приют и становился сиротой при живой матери. Многие умирали на этих «детских фермах» от болезней, холода и голода.

Но далеко не все с восторгом относились к передаче детей кормилицам. Первые научные доводы против этого обычая были представлены медиками эпохи Просвещения. Доктор Уильям Кадоган, автор вышедшего в 1748 году «Очерка о грудном вскармливании детей» заверял, что в передаче младенца мамушке нет ни единого положительного момента:

«Мне совершенно непонятно, откуда взялась традиция отдавать младенцев на вскармливание и воспитание чужим женщинам, которые не понимают и не любят этих детей так, как их родители».

Кадоган был не одинок и его мнение разделили многие светила того времени. Дошло до того, что появились целые женские движения, участницы которых сами вскармливали своих чад и призывали других дам следовать этому примеру. Истории о горе-матерях, отдавших своих детей в приюты, начали придаваться огласке, что несколько пошатнуло авторитет кормилиц.

Во второй половине 19 столетия во Франции и Британии был принят ряд законов, защищающих права детей и регулирующих деятельность женщин, нанимающихся для грудного вскармливания. Появились даже бюро кормилиц, где каждый мог выбрать достойную кандидатуру для своего ребенка. Родители перестали пускать дело на самотек и живо интересовались гигиеной мамушек и их здоровьем. Часто кормилицы оставались нянями детей после того, как грудное кормление прекращалось.

Кормилицы в России

До середины 18 века в домах русской знати кормилицы присутствовали скорее потому, что так было положено. Даже царицы и боярыни предпочитали вскармливать своих отпрысков без посторонней помощи. Мамушку подключали лишь в случае, если у матери ребенка возникали проблемы со здоровьем, если она умирала или находилась в отъезде.

Даже императрица Екатерина I кормила своих детей сама, а целая армия кормилиц, приписанных к царственной особе, выполняла функции помощниц в самых разных бытовых вопросах. Но с расцветом светской жизни в больших городах все изменилось и кормилицы стали так же востребованы, как и в Европе.

Во времена крепостного права проблем с подборов кадров не существовало — женщин для кормления грудью выбирали из числа крепостных крестьянок. После 1861 года кандидатуры отбирались среди жительниц ближайших деревень, с которыми договаривались об оплате услуг. Врачи того времени активно раздавали советы о том, как правильно выбирать кормилицу, как определять качество молока и как следить за гигиеной наемной работницы.

Для крестьянок работа в доме барина было большой удачей. Ее нельзя было сравнить с тяжелым трудом в поле или возле скотины. Наниматели платили деньгами, дарили щедрые подарки и помогали решать женщинам и их семьям многие проблемы. Если крестьянку нанимали во время страды, то ее семье оплачивали найм работника, который мог бы ее заменить. В конце 19 века сумма такой компенсации была существенной и достигала 15 рублей.

Кормилицы находились на особом положении — чисто и красиво одевались, сытно ели, получали медицинскую помощь и могли свободно перемещаться по барскому дому и входить к хозяйке в опочивальню в любое время суток без предупреждения. Царские мамушки были особой категорией — их отбирали при участии лейб-медиков из сотен претенденток и жалование этих женщин могло доходить до 800 рублей в год. Ходили они в особой форме — сарафане, переднике и невысоком кокошнике.

Императоры Николай I и Александр III с большой нежностью относились к своим молочным матерям и были рады видеть их спустя много лет после того, как женщины покинули дворцовые покои. Часто мамушка царевичей устраивала жизнь своих мужей и детей — царские особы были благосклонны к родственникам кормилиц и жаловали им должности, имущество, а также оплачивали учебу их детям. Эпоха кормилиц — привилегированной касты женского общества, продолжалась до начала 20 века, пока не было изобретено искусственно вскармливание.