Что сгубило компанию, которая создала Россию до Дальнего Востока и Америки

В истории России была одна частная организация, которая и создала весь современный ее облик. Все кругосветные экспедиции, прославившие страну, организовала она. Без нее не было бы ни русского Дальнего Востока, ни городов там. А когда-то и Америка тоже была русской и тоже благодаря этой фирме. 225 лет назад указом императора Павла I была создана Российско-Американская компания.

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Документ был подписан 19 июля (8-го по старому стилю) 1799 года. По нему новая компания получала монопольное право на освоение дальневосточных земель, островов Тихого океана и всей северной и западной Америки – Аляски и Калифорнии. Военно-морскому флоту предписывалось оказывать ей всяческое содействие. Естественно, за ее счет.

Россия всю свою историю прирастала восточными территориями – Урал, Сибирь, Дальний Восток. Объяснялось это просто – предприимчивые люди шли за пушниной. Это было единственное доступное на тот момент природное богатство.

Ну не было в коренной части России никогда полезных ископаемых – ни железа, ни серебра, ни золота. Даже соль вываривать надо было. И только когда при Петре начали осваивать Урал появились собственные полезные ископаемые. Но пушной промысел оставался по-прежнему прибыльным, и купцы за ценным мехом шли на новые земли.

Не помешал и Тихий океан. Как только уперлись в него, так сразу возникла мысль: а что за ним? Так старатели еще в XVII веке открыли для себя Сахалин и Курилы. В 1732 году экспедиция Михаила Гвоздева наткнулась на Аляску. Она описала лишь часть ее побережья, затем Витус Беринг уже нанес на карту целиком, выяснив, что это полуостров.

С этого момента купцы потянулись и туда. До 1790-х годов ими было организовано более 100 экспедиций. В одиночку такое было не осилить, поэтому предприниматели составляли «одноразовые» компании. Скидывались, а как только промысловики возвращались с пушниной, то делили товар и разбегались. И тем не менее, таким образом заработали более 8 млн рублей – большущие деньги.

Так продолжалось пока в Иркутске, а тогда это была столица Восточной Сибири, в начале 1770-х годов не появился купец Григорий Шелихов. Если вам представляется некий бородатый дородный человек с окладистой бородой, в сафьяновых сапогах и подпоясанный шитым золотом кушаком, то это в корне неверно. Сохранившиеся портреты показывают нам элегантного, одетого по моде при дворе Екатерины II человека – в жизни не отличите от прочих ее вельмож.

Но он был предпринимателем. Шелихов быстро сообразил, что земли Америки хоть и объявили русскими, но по факту таковыми еще не являются. Для этого надо было, чтобы край осваивался не периодическими набегами, а на регулярной основе. Шелихов сам сплавал в Америку с тем, чтобы оценить возможности и способы освоения края, основал там поселение.

По возвращении он вместе с другим купцом, Иваном Голиковым, создает Северо-Восточную компанию. В отличие от остальных однодневок сразу оговариваются – должна просуществовать не менее десяти лет. Проработает больше. Они попросили в 1788 году привилегий у Екатерины II, но она отказала, поскольку выступала против монополий.

Но и без привилегий регулярный подход сразу же начал приносить результаты. Десять лет пролетели незаметно и по их окончании из Санкт-Петербурга, по поручению Платона Зубова, с инспекцией прибыл Николай Резанов. Тот самый, воспетый в «Юноне и Авось».

© Николай Резанов. Портрет работы неизвестного художника, около 1803 г.

Это был крупный чиновник – Резанов возглавлял канцелярию Гавриила Державина, когда тот был кабинет-секретарем императрицы. То есть, в том числе, готовил важнейшие документы государства. Инспекция показала – дела у компании идут прекрасно и без обмана.

Резанов давно мечтал о путешествиях по Дальнему Востоку и Америке, а тут встречает такого же одержимого освоением гигантского края человека. Да еще и честного. В 1795 году он женится на старшей дочери Шелихова Анне, которой было предоставлено дворянство. Так что не знаем, что у него было потом с Кончитой, но в Калифорнию он прибыл уже женатым человеком.

Северо-Восточная компания получила при царском дворе важного покровителя. Через полгода после свадьбы Григорий Шелихов умер. Но дело в свои руки взяла его жена Наталья Шелихова. Вдова оказалась столь же умелым коммерсантом и дела компании не пострадали.

В 1797 году Северо-Восточная компания, а также Северная и Курильская, которые также принадлежали Шелеховым, решили объединиться с Иркутской коммерческой компанией купца Николая Мыльникова и его компаньонов. Так появилась «Американская Голикова, Шелихова и Мыльникова компания». Всего в нее вошло 20 купцов, которые разделили между собой 724 акции по 1 тысяче рублей каждая.

Взошедший на престол император Павел I отнесся к слиянию благосклонно и утвердил создание новой компании – он считал, что это пойдет на пользу освоения Америки. Мечта Шелиховых о монополии стала как никогда близка.

Этим занялся Николай Резанов. Но для начала он сумел убрать все противоречия между купцами, которые возникли при объединении. Опытный чиновник, составивший не один документ и договор империи, сумел написать такой устав, который устроил всех.

И только закончил это дело, как прокурор Сената князь Алексей Куракин представил Павлу доклад «О вредности многих компаний в Америке и пользе от соединении их воедино». Причем это произошло по инициативе прокурора и никак не было связано с купцами. Вот так удачно получилось.

Резанов, естественно, не преминул воспользоваться моментом. К этому времени, 30 июля по старому стилю (10 августа по новому) 1798 года все купцы поставили подписи под соглашением об образовании «Американской компании». В начале сентября Коммерц-коллегия представила доклад Павлу I с рекомендацией наделить ее монопольным правом освоения Америки.

Тот не возражал, ему и самому, как видели, это казалось правильным. Но еще почти год ушел на согласование этого проекта с Британией – дабы избежать международных осложнений. И вот 19 июля 1799 года император поставил свою подпись под Указом, который объявлял о создании Российско-Американской компании.

Трудно переоценить всю важность этого шага. И это не только заселение Аляски и Калифорнии, которые потом продадут США. На деньги этой фирмы был освоен весь Дальний Восток, создавались города.

Было профинансировано более 25 морских научных экспедиций – знаменитое путешествие Крузенштерна тоже организовала Русско-Американская компания. Первую дипломатическую миссию Резанова в Японию и поездку в Америку, естественно, тоже. Впоследствии император Александр I вошел в число ее акционеров, и она превратилась в государственно-частную.

Похоже, это ее и сгубило – купцы стали надеяться на бюджетные деньги. Однако это уже совсем другая история. Но за полвека полностью преобразилась страна и все ее восточные очертания – это заслуга Российско-Американской компании.