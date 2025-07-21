Как под Ливерпулем появились загадочные катакомбы

Говорят, что у богатых свои причуды. И порой они бывают настолько замысловатыми, что даже спустя столетия трудно найти им логическое объяснение. Тоннели Уильямсона, расположенные под Ливерпулем в Великобритании, — отличный пример такого «творчества». Это протяженная и запутанная система катакомб, не имеющих никакого практического значения, но стоившая своему создателю целого состояния.

Джозеф Уильямсон родился в 1769 году в графстве Йоркшир, в небольшой деревне недалеко от города Барнсли. Его семья была небогатой — отец работал стеклодувом, и денег едва хватало на жизнь. В поисках лучшей жизни, когда Джозеф был еще ребенком, семья переехала в город Уоррингтон. Но и там Уильямсоны жили очень бедно.

© Джозеф Уильямсон

В 11 лет Джозеф ушел из дома и обосновался в Ливерпуле. Некоторое время он бродяжничал, но потом устроился на табачную фабрику Ричарда Тейта. Сообразительный и ответственный, он быстро продвинулся по карьерной лестнице и вскоре начал неплохо зарабатывать. В 1778 году хозяин бизнеса Ричард Тейт умер, оставив фабрику своему сыну Томасу Моссу ​​Тейту и дочери Элизабет.

Уильямсон женился на Элизабет Тейт в 1802 году, став членом семьи крупных фабрикантов. Всего через год он выкупил у Томаса его часть бизнеса и стал единственным владельцем компании. Его несомненный талант позволил быстро развить дело, которое было близко к упадку, и заработать огромное состояние.

Колоритная личность

Нужно сказать, что Уильямсон был склонен к экстравагантным поступкам. Например, в день свадьбы он прямо из церкви уехал с друзьями на охоту. Также он любил устраивать званые обеды, на которых подавали перловую кашу и галеты. Когда большая часть гостей с возмущением уходила, он заново накрывал стол изысканными блюдами и угощал оставшихся, которых называл «настоящими друзьями».

© Руины дома Уильямсона

Внешность богача тоже была необычной. Уильямсон носил старую заплатанную одежду. Но под обносками у него всегда было самое дорогое нижнее белье. Но самой большой странностью промышленника была страсть к необычной архитектуре. Особенно увлекали Джозефа всевозможные потайные комнаты, тоннели и подземелья.

© Один из входов в подземные тоннели

В Ливерпуле чудаковатого богача называли «Безумным кротом», «Королем Эдж-Хилла» и «Кротом Эдж-Хилла». На протяжении 30 лет Уильямсон рыл тоннели под своим большим домом на Мейсон-стрит в районе холма Эдж-Хилл. В итоге возвышенность превратилась в подобие муравейника — ее пронизывали мили ходов и подземных залов. Масштаб был таким, что энтузиасты до сих пор находят неизведанные уголки этого лабиринта.

Началось все в 1810 году. Сорокалетний Уильямсон решил уйти из табачного бизнеса и начал искать себе новую рыночную нишу. Поскольку его привлекало строительство, он выкупил большой участок земли на Эдж-Хилл и начал возводить дома. Планировалось сдавать их жильцам, чтобы получать надежный пассивный доход. Но Джозеф слишком увлекся, и ситуация вышла из-под контроля.

© Дома Уильямсона на Мейсон-стрит. Акварель начала 19 века

Странные дома Джозефа Уильямсона

Не имея специального образования, промышленник возомнил себя архитектором и сам начал руководить строительством. Уильямсон возводил свои дома без проектов, по наитию. При этом размах работ был внушительным — он нанимал большие бригады рабочих и щедро им платил.

Дома Уильямсона были совершенно не приспособлены для жизни. В них были лестницы, ведущие в никуда, комнаты неправильной формы и залы без окон. Во дворах находились бездонные провалы, ведущие в подземные катакомбы.Большая часть построек пустовала, но сам зодчий поселился в одном из самых причудливых своих строений.

Немногочисленными соседями Уильямсона стали такие же неординарные личности, как и он сам. Одну из квартир у него снимал философ Джеймс Мартино. Этот человек критиковал христианство, отрицал искупительную жертву Христа и высказывал немало других, опасных для того времени идей.

Сначала считалось, что подземные разработки снабжали стройки Уильямсона камнем. Но он не остановился, даже когда застроил весь холм. Подземные лабиринты стали целью жизни англичанина, и его начали считать безумцем. Впрочем, была от рытья холма и польза. В подземных галереях богатого чудака трудились сотни рабочих. Это было время, когда закончились Наполеоновские войны, и в Англии появилось много бывших солдат, нуждавшихся в работе.

© Сохранившаяся стена дома Уильясмсона на Мэйсон-стрит в Ливерпуле

Джозеф Уильямсон утверждал, что цель его раскопок — дать работу ветеранам. По его словам, просто так раздавать деньги было бы унизительно для людей и побудило бы их к паразитизму. Многие работники занимались совершенно бесполезными вещами, например, перемещали груды камней с места на место.

Bigpicture.ru Загадочные туннели под Ливерпулем, которые построил филантроп Уильямсон

Повелитель подземного хаоса

За 30 лет Уильямсон проложил многие мили запутанных подземных ходов. Антиквар и историк Джеймс Стоунхаус, попавший в «Тоннели Уильямсона» в 1845 году, охарактеризовал их как «невообразимую путаницу из сводчатых проходов, глубоких ям и зияющих пропастей».

© «Банкетный зал»

В подземных помещениях было много необъяснимого. То и дело попадались изящные колоннады, не поддерживающие ничего, украшенные резьбой участки на грубо отесанных стенах и тщательно отполированные полы в бесформенных пещерах. Коридоры лабиринта прерывались залами. Самым большим были «Банкетный зал» — камера длиной 18 метров и высотой 8 метров и «Паддингтон» с потолками 12 метров. Самые маленькие комнаты были больше похожи на шкафы и в них не помещался человек среднего роста.

Джозеф Уильямсон умер в 1840 году в возрасте 71 года, и работы остановились. Стоит сказать, что долгие годы богач наивно пытался скрыть свою деятельность, о которой в итоге знали далеко за пределами Ливерпуля. Потомки небрежно отнеслись к его трудам. Входы в тоннели засыпали, а некоторые подземные галереи разрушили и затопили водой. До начала 20 века о «Тоннелях Уильямсона» забыли.

Первыми в нулевые годы 20 века туннели начали исследовать солдаты 1-го инженерного полка Ланкашира, чей лагерь находился на Эдж-Хилл. От скуки военные раскопали часть тоннелей и составили несколько карт катакомб. Работы по изучению наследия чудака Уильямсона не прекращаются до сих пор. Тоннели понемногу раскапывают энтузиасты и волонтеры. Существует даже организация «Друзья тоннелей Уильямсона» (FoWT), координирующая раскопки. Она же устраивает платные экскурсии для туристов.