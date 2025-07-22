Сокровища войны: обнаружен редкий клад XVII века

Немецкие археологи сделали неожиданное открытие на территории, отведённой под строительство пристройки к Молодёжной художественной галерее в Бранденбурге-на-Хафеле. Среди остатков дома XVII века исследователи обнаружили большой медный котёл, в котором лежали три серебряные монеты времён Тридцатилетней войны.

© Российская Газета

Раскопки проходили на месте, где несколько веков назад стоял большой дом, который был заброшен и разрушен в XVII веке. Самые ранние найденные монеты датируются 1610 и 1618 годами, а самая поздняя, отчеканенная в Гамбурге, относится к 1634 году - именно в разгар кровопролитной войны, охватившей большую часть Европы.

Интересна широкая география происхождения монет: они были отчеканены в разных европейских городах - Цуге (Швейцария), в Нидерландах и Гамбурге. Археологи считают, что клад мог принадлежать ремесленнику, возможно, связанному с обработкой металла, который проживал в доме в период конфликта.

Почему владелец не вернулся за своими сбережениями - остается загадкой. Удивляет также тот факт, что в большом котле оказалось всего три монеты, что может означать, что часть клада так и не была найдена.