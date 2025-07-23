23 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

23 июля в России празднуют День дачника. В мире в этот день говорят о важности защиты китов и дельфинов. На Руси 23 июля чтили святого Антония и ждали гром: по нему определяли погоду на ближайшие дни. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 23 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 23 июля

День дачника в России

Праздник пока не получил официального статуса, но многие россияне празднуют его 23 июля. Дата связана с разгаром летнего сезона в России. Первые дачи появились еще в XVIII веке: Петр I не хотел отпускать чиновников в дальние поместья и поэтому раздавал им участки земли под Петербургом. Вплоть до революции на дачах было принято только отдыхать, а разводить на них огороды начали в СССР, когда в условиях дефицита было важно сделать заготовки на зиму. Сегодня обе цели сочетаются: кто-то приезжает подышать свежим воздухом и пожарить шашлыки, а кто-то занимается садоводством и выращивает экологически чистые овощи и фрукты.

Всемирный день китов и дельфинов

Праздник был учрежден Международной китобойной комиссией: в этот день в 1982 году ее члены проголосовали за полный запрет коммерческой добычи китов. Специалисты утверждают, что у китообразных практически нет врагов в естественной среде, куда опаснее для них — загрязнение океана и отлов. Однако не все страны полностью согласились с решением комиссии. Япония присоединилась к инициативе, но оставила за собой право отлова китов в научных целях. В 2019 году страна вышла из состава комиссии и возобновила промышленный китобойный промысел. Также отлов разрешен в Исландии и Норвегии.

Всемирный день синдрома Шегрена

Дата учреждена, чтобы обратить внимание на неизлечимое заболевание, названное в честь шведского офтальмолога Генриха Шегрена, который в 1929 году лечил пациента с сильной сухостью слизистых глаз и рта. В 1933 году врач впервые описал это заболевание. Синдром считается распространенным хроническим аутоиммунным заболеванием: он поражает 1 из 70 человек, а страдают им в основном женщины. Для него характерны сухость полости рта, глаз и других слизистых оболочек, жжение и резь в глазах, зуд век, светобоязнь.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 июля в других странах

День ванильного мороженого — США. Считается, что ванильное мороженое в США популяризовал автор Декларации независимости Томас Джефферсон. Он привез рецепт из Франции и любил угощать этим десертом гостей. По сей день ванильное мороженое — самое продаваемое в Соединенных Штатах. И хоть в магазинах можно найти сотни вкусовых вариаций, сегодняшний праздник — повод вернуться к классике.

День флага — Абхазия. Дата праздника выбрана в честь дня, когда был утвержден действующий флаг Абхазии. Это полотнище с тремя белыми, четырьмя зелеными полосами и красным прямоугольником в левом верхнем углу. На нем изображена открытая ладонь — символ времен Абхазского царства, и семь звезд, символизирующие семь регионов. Ежегодно в Сухуме в этот день проходят торжественные шествия с историческими знаменами под аккомпанемент оркестра.

Годовщина Июльской революции — Египет. Государственный праздник учрежден в честь победы «Движения свободных офицеров» во главе с Гамалем Абделем Насером. В результате военного переворота в стране была упразднена монархия и провозглашена республика. Сегодня это событие считают одним из ключевых в истории Египта, хотя с приходом к власти Насера государство стало авторитарным: начались репрессии и была введена цензура в СМИ.

День детей — Индонезия. В праздник для маленьких индонезийцев устраивают спортивные турниры, игры и творческие конкурсы. Кульминацией становится шествие-карнавал в национальных костюмах.

Религиозные праздники 23 июля

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

Риза Спасителя — это часть одежды Христа, которая была на нем перед распятием. В честь принесения святыни в Москву установлен этот православный праздник. По преданию, риза долгое время хранилась в Грузии. Но в XVII веке персидский шах Аббас I захватил страну и вывез ризу, а затем подарил ее в знак дружбы царю Михаилу Романову. Святыня находилась в Успенском соборе Кремля вплоть до революции 1917 года. После нее она долгое время считалась утраченной, но в 2007-м ее часть удалось обнаружить в ростовском музее. Сегодня реликвия хранится в столичном храме Христа Спасителя.

Память преподобного Антония Печерского

Преподобный Антоний — один из основоположников монашества на Руси. После пострига он поселился в пещере близ Киева, питался черным хлебом и водой. Антоний вместе с другим монахом, Феодосием, в 1051 году основали Киево-Печерскую лавру — одну из первых русских обителей, которая на долгие века стала центром духовной жизни.

В 1069 году у Антония возникли разногласия с князем Изяславом. Монах укрылся в Чернигове у князя Святослава Ярославича и основал там Болдинский пещерный монастырь. После свержения Изяслава в 1073 году Антоний вернулся в Киев. По некоторым преданиям, он мог участвовать в закладке каменного Успенского собора. После смерти Антоний был погребен в своей пещере, как и завещал. По сей день его мощи остаются в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

23 июля Русская православная церковь также чтит память:

мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих;

преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах;

мученика Аполлония Иконийского;

мучеников Вианора и Силуана;

преподобных Евмения и Парфения Гортинских;

священномучеников Александра Попова, Василия Победоносцева, Петра Зефирова, пресвитеров;

преподобных пустынников египетских, огнем и дымом уморенных;

священномучеников Стефана, пресвитера, Георгия и Нестора, диаконов.

Также 23 июля почитается Коневская икона Божией матери.

Народные праздники и приметы 23 июля

Антоний Громоносец

В этот день крестьяне прислушивались к грому и предсказывали погоду на ближайшие дни. Если гром звучал резко, то готовились к коротким и тихим дождям. А если гром был гулким — надвигался ливень. При этом крестьяне остерегались молнии: говорили, что в дерево, куда ударит молния, прятался черт. Считалось, что если именины святителя Антония приходятся на среду или пятницу, а в небе звучит гром, то можно ждать хороший улов рыбы.

Антония также называли Рясочником, потому что к 23 июля на воде обычно появлялось много водяной зелени. Крестьяне собирали ряску и использовали как корм для домашнего скота и делали удобрения. Но всю траву с воды не забирали — оставляли немного на поверхности, чтобы задобрить русалок. Те, согласно поверью, плели из зелени кружева. На Антония было запрещено бросать мусор в воду, ругаться рядом с водоемами. Крестьяне считали, что святитель может их услышать и обидеться. Хвалиться собственными успехами тоже не рекомендовали.

Приметы

Если в верхней части березы появились желтые листья, то осень придет рано. Если в нижней — осень будет поздней.

В Антониев день нельзя сквернословить, иначе в дом придет нечистая сила.

Ходить на кладбище нельзя: иначе придут тревожные сны.

На Антония не стоит наводить порядок, чтобы не привлечь несчастья.

Наденешь грязную одежду — обидишь Антония и не получишь помощи.

Какие исторические события произошли 23 июля

1687 год — в Париж прибыло первое русское посольство, что стало началом дипломатических отношений между Россией и Францией.

— в Париж прибыло первое русское посольство, что стало началом дипломатических отношений между Россией и Францией. 1831 год — начался холерный бунт в Старой Руссе.

— начался холерный бунт в Старой Руссе. 1840 год — Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Это было первым шагом к канадской независимости.

— Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Это было первым шагом к канадской независимости. 1901 год — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

— немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. 1903 год — спустя месяц после образования корпорация Ford Motor Company выпустила в продажу свой первый автомобиль серии A.

— спустя месяц после образования корпорация Ford Motor Company выпустила в продажу свой первый автомобиль серии A. 1923 год — на базе больницы графа Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Склифосовского.

— на базе больницы графа Шереметьева открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Склифосовского. 1968 год — впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет: боевики Организации освобождения Палестины взяли в заложники пассажиров рейса El Al.

— впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет: боевики Организации освобождения Палестины взяли в заложники пассажиров рейса El Al. 1974 год — в Греции свергнута военная диктатура — пал режим «черных полковников».

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— на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара длиной более 15 м: в нем увидели реальный прототип мифологических морских чудищ. 2010 год — на шоу X Factor была основана группа One Direction.

Дни рождения и юбилеи 23 июля

В 1401 году родился Франческо Сфорца — итальянский кондотьер, основатель династии правителей Милана.

— итальянский кондотьер, основатель династии правителей Милана. В 1714 году родился граф Михаил Воронцов — государственный деятель, дипломат и участник дворцового переворота, который был канцлером Российской империи при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II.

— государственный деятель, дипломат и участник дворцового переворота, который был канцлером Российской империи при императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II. В 1792 году родился Петр Вяземский — поэт, литературный критик и публицист, личный корреспондент Александра Пушкина.

— поэт, литературный критик и публицист, личный корреспондент Александра Пушкина. В 1884 году родился Альберт Уорнер — второй из четырех братьев — основателей голливудской кинокомпании Warner Brothers.

— второй из четырех братьев — основателей голливудской кинокомпании Warner Brothers. В 1889 году родился Жорж Анненков (настоящее имя Юрий Павлович Анненков) — художник-авангардист, написавший портреты Анны Ахматовой, Максима Горького, Евгения Замятина, Бориса Пастернака.

(настоящее имя Юрий Павлович Анненков) — художник-авангардист, написавший портреты Анны Ахматовой, Максима Горького, Евгения Замятина, Бориса Пастернака. В 1946 году родился Александр Кайдановский — советский и российский актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

— советский и российский актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Сталкер» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 1967 году родился Филип Сеймур Хоффман — американский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», сыгравший Трумана Капоте в байопике «Капоте».

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