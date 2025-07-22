22 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

22 июля вспоминают защитников неба Москвы, которые отразили авиационную атаку нацистов во время Великой Отечественной войны. В мире этот день посвящен здоровью мозга и приближенному значению числа пи. На Руси 22 июля отмечали Ягодник: собирали чернику и по урожаю предсказывали, холодной ли будет зима. Какие исторические события и праздники пришлись на 22 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 22 июля

День защитников неба Москвы

Этот праздник посвящен успешному отражению первой авиационной атаки немецких войск в 1941 году в ходе Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июля свыше 200 бомбардировщиков врага попытались совершить налет на Москву, но Советская армия отбилась шквальным огнем, удалось сбить 22 немецких самолета. 24 июля Иосиф Сталин наградил 81 бойца за отражение нападения. Чествовать подвиг военных уже после войны предложил народный артист Юрий Никулин, который сам служил в войсках ПВО. В честь праздника москвичи и гости города приносят к мемориалам цветы и почитают память защитников Москвы.

Всемирный день мозга

День, учрежденный Всемирной федерацией неврологии в 2014 году, призван напомнить о необходимости поддержания здоровья головного мозга. Этот орган, с одной стороны, довольно хорошо изучен, с другой — многие происходящие в мозгу процессы до сих пор малопонятны, а ряд неврологических заболеваний либо плохо поддаются лечению, либо не лечатся вообще. Всемирный день мозга — повод вспомнить, что для его нормальной работы важны регулярная физическая активность, здоровый сон и отказ от вредных привычек.

День приближенного числа пи

У числа пи есть два праздника: 14 марта и 22 июля. В марте отмечают праздник точного числа пи, а вот 22 июля — его приближенного значения. Смысл заключен в самой дате (22.07), если ее записать в виде дроби получится: 22/7 ≈ 3,142857.

День спунеризма

Спунеризм — речевая игра, когда человек случайно или намеренно, ради шутки путает части рядом стоящих слов. Например, когда мы, задумавшись, просим в магазине «филиное куре». Или когда называем барабанную перепонку «перепонной барабанкой», просто потому что это звучит забавно. У праздника есть вдохновитель — в этот день родился профессор Оксфордского университета Уильям Арчибальд Спунер. Он был умным и образованным человеком, но немного рассеянным. Об особенной манере речи профессора ходили шутки даже за пределами Оксфорда.

День отельного лебедя

Лебеди из полотенец — отличительный признак курортных отелей во многих восточных странах (считается, что больше всего их любят в Египте). Появившись как знак особого внимания к гостям, они со временем стали предметом шуток и мемов. Учредить День отельного лебедя предложил российских агрегатор Otello. Всемирной эта ироничная дата пока не стала, но многие используют ее как повод поделиться в соцсетях лучшими образцами креативных фигур из полотенец.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 июля в других странах

День национальной прессы — Азербайджан. Дата праздника выбрана в честь выхода в 1875 году первого периодического печатного издания на азербайджанском языке — газеты «Экинчи» («Пахарь»).

День манго — Индия. Манго любят по всему миру, но для Индии этот фрукт имеет особое значение, он считается одним из символом страны наряду с бенгальским тигром и чаем. Ежегодно в Дели проходит международный фестиваль манго. Посетители угощаются фруктами редких сортов, соревнуются в разделке плодов на скорость и готовят блюда из манго на мастер-классах.

День крысолова — США. Праздник посвящен средневековой немецкой легенде, перекочевавшей в американский городской фольклор после массового приезда в США мигрантов из Германии. По сюжету загадочный дудочник взялся избавить город Гамельн от нашествия крыс, и животные, околдованные его игрой, действительно ушли. Но городские власти отказались платить музыканту, тогда тот снова заиграл, но на этот раз на звуки его флейты сошлись все городские дети. Крысолов увел их за собой и больше их никто никогда не видел.

Религиозные праздники 22 июля

День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Панкратий родился при жизни Иисуса Христа в Антиохии в знатной семье. Он стал учеником апостола Петра, который крестил его и рукоположил в епископы сицилийского города Таормина. Он прославился как проповедник, которому удалось обратить в христианство множество язычников. Панкратий принял мученическую смерть за веру: по одной версии он был забит камнями, по другой — обезглавлен. В православии он почитается как священномученик.

22 июля Русская православная церковь также чтит память:

священномученика Кирилла, епископа Гортинского;

преподобного Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита;

преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра Египетских;

святителя Феодора, епископа Едесского;

священномученика Константина Лебедева, пресвитера.

В этот день особо почитаются Иконы Божией Матери:

Кипрская (Стромынская);

Колочская.

Народные праздники и приметы 22 июля

Ягодник, или Черничный день

В этот день было принято собирать ягоды, особенно чернику. В лесах она поспевала как раз к 20-м числам июля. Крестьяне считали чернику одной из самых целебных ягод: верили, что она лечит цингу, ревматизм, улучшает зрение. В народе ходила поговорка «Ягода-черника уведет от живота лихо». Из собранных ягод хозяйки пекли пироги, варили компоты и делали заготовки на зиму.

Также к 22 июля созревали огурцы. У хозяек было свое поверье: первый сорванный плод необходимо было закопать так, чтобы его не нашли домочадцы и животные. Огурец поливали квасом и молоком, чтобы привлечь богатый урожай. Плоды первого сбора давали младшему члену семьи, после него огурцы ели другие родственники. Крестьяне верили, что тогда огурцы будут хрустящими и вкусными.

Приметы

Если в этот день устроить переезд, жизнь на новом месте будет счастливой.

Если в лесах много черники, зимой грянут морозы.

Черника еще не созрела — осень будет холодной.

Небольшой дождь с утра — день будет солнечным.

Мелкая роса предвещает ливень.

Какие исторические события произошли 22 июля

1863 год — первое испытание конки состоялось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

— первое испытание конки состоялось на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. 1894 год — во Франции прошли первые автогонки в истории: в заезде Париж — Руан первым пришел паровой автомобиль De Dion-Bouton, но был дисквалифицирован из-за того, что в экипаже был кочегар.

— во Франции прошли первые автогонки в истории: в заезде Париж — Руан первым пришел паровой автомобиль De Dion-Bouton, но был дисквалифицирован из-за того, что в экипаже был кочегар. 1910 год — в результате пожара в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого.

— в результате пожара в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого. 1918 год — Совнарком РСФСР издал декрет о борьбе со спекуляцией, который запрещал негосударственную торговлю.

— Совнарком РСФСР издал декрет о борьбе со спекуляцией, который запрещал негосударственную торговлю. 1941 год — зафиксирован первый массированный налет немецкой авиации на Москву, бомбардировки города продолжались до весны 1942 года.

— зафиксирован первый массированный налет немецкой авиации на Москву, бомбардировки города продолжались до весны 1942 года. 1954 год — ЦК КПСС принял постановление о мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения. Распространялись советские антиалкогольные плакаты, по всесоюзному радио транслировалась утренняя гимнастика.

— ЦК КПСС принял постановление о мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения. Распространялись советские антиалкогольные плакаты, по всесоюзному радио транслировалась утренняя гимнастика. 1959 год — пассажирский самолет Ан-10 совершил первый полет.

— пассажирский самолет Ан-10 совершил первый полет. 1960 год — Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, поставки сахара начались в СССР.

— Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы, поставки сахара начались в СССР. 1996 год — вышла первая часть культовой компьютерной игры Quake, которую называют прародителем современных шутеров.

— вышла первая часть культовой компьютерной игры Quake, которую называют прародителем современных шутеров. 1997 год — президент России Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, дававший привилегии Русской православной церкви.

— президент России Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, дававший привилегии Русской православной церкви. 2011 год — взрыв в Осло и массовое убийство на острове Утейа унесли жизни 77 человек. Два теракта в один день совершил Андерс Брейвик, его приговорили к 21-летнему заключению с возможностью продления.

Дни рождения и юбилеи 22 июля

В 1596 году родился Михаил Федорович — первый царь из династии Романовых, правивший с 1613 по 1645 год.

— первый царь из династии Романовых, правивший с 1613 по 1645 год. В 1713 году родился Жак-Жермен Суффло — архитектор и один из ведущих представителей классицизма, который спроектировал Пантеон в Париже.

— архитектор и один из ведущих представителей классицизма, который спроектировал Пантеон в Париже. В 1824 году родилась Надежда Рыкалова — актриса, для которой писатель Александр Островский придумал роль Кабанихи в драме «Гроза».

— актриса, для которой писатель Александр Островский придумал роль Кабанихи в драме «Гроза». В 1890 году родилась Вера Варсанофьева — геолог и геоморфолог, первая женщина, получившая степень доктора геолого-минералогических наук.

— геолог и геоморфолог, первая женщина, получившая степень доктора геолого-минералогических наук. В 1895 году родился Павел Сухой — авиаконструктор и создатель реактивных самолетов марки «Су».

— авиаконструктор и создатель реактивных самолетов марки «Су». В 1934 году родилась Луиза Флетчер — обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по роли сестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».

— обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она известна по роли сестры Рэтчед в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». В 1949 году родилась Джуна (настоящее имя Евгения Давиташвили) — целительница и астролог. Ей приписывают предсказания о распаде СССР и аварии в Чернобыле.

(настоящее имя Евгения Давиташвили) — целительница и астролог. Ей приписывают предсказания о распаде СССР и аварии в Чернобыле. В 1962 году родился Роман Мадянов — актер театра и кино, заслуженный артист России.

— актер театра и кино, заслуженный артист России. В 1983 году родился Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) — российский рэпер, звезда 2000-х.

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