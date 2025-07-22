«Гойда!»: откуда взялось это восклицание и что оно значит

Боевой клич опричников «гойда» зафиксирован в исторических источниках и литературных произведениях. Во времена царствования Ивана Грозного подобное восклицание означало призыв к действию и использовалось в бою или во время казней неугодных государю лиц. В современной России воинственное междометие получило второе рождение и превратилось в интернет-мем. Почему это произошло — в материале «Газеты.Ru».

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Первые упоминания слова «гойда»

Впервые восклицание «гойда» встречается в письменных источниках XVI века. Автором одного из них был немецкий дворянин Альберт Шлихтинг, который попал в плен к русским во время взятия литовской крепости Озерище в 1564 году. Он стал слугой и переводчиком врача-иностранца, состоявшего на службе у Ивана Грозного. Затем Шлихтинг сбежал в Речь Посполитую и перебрался в княжество Литовское, где и написал «Сказание о жизни и тирании государя Ивана», изданное примерно в 1571 году.

Если верить Шлихтингу, то клич «гойда» часто слышался на опричном дворе в Москве во время проведения казней.

Также стоит отметить труд итальянца Александра Гваньини, военного инженера и этнографа. Известно, что он присягнул на верность польскому королю и успел немного повоевать с русскими. В 1578 году в Кракове вышло его сочинение «Полное и правдивое описание всех областей, подчиненных монарху Московии, а также описание степных татар, крепостей, важных городов и, наконец, нравов, религии и обычаев народа». Гваньини отмечал, что опричники Ивана Грозного употребляли боевой клич «гойда» не только в бою, но и во время казней, а также приветствуя царя.

В «Истории государства Российского» Николай Карамзин упоминает восклицание опричников, описывая времена правления Ивана Грозного.

«Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред Царем, восклицая: гойда! гойда! и славили его правосудие», — говорилось в IX томе «Истории…» Карамзина, вышедшем в 1821 году. В своих трудах автор ссылается на «Описание Московии» Гваньини.

Откуда взялось слово «гойда»

Есть мнение, что на Руси этот возглас плотно вошел в обиход во время монголо-татарского ига. Междометие могло быть образовано от тюркоязычного (или монгольского) окрика «Гои даа!», что означало призыв к действию или одобрение.

В «Толковом словаре Даля», который составлялся с 1819 по 1863 год, есть понудительное «гайда» (она же «айда») — «пойдем», «ступай», живей», «скорей» в переводе с татарского. И «гойкать» — глагол, образованный от междометия «го» и означающий «кричать и аукать». Согласно словарю Даля, «гойкали» на лошадей ямщики и псовые охотники, затравившие зайца.

Восклицательное междометие «гой» употреблял, например, Сергей Есенин: «Гой ты, Русь, моя родная!».

В «Толковом словаре» Дмитрия Ушакова упоминается «гайда». По мнению составителя, оно служило для призыва к совершению какого-либо действия: «Гайда работать!»

«Гойда» в литературе

Лексема встречается в романе Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный»:

«Показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова. — Гойда! Гойда! — кричал он, — колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!».

Слово использовал в своей трилогии «Хождение по мукам» и Алексей Николаевич Толстой:

«Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики: "Гойда, гойда!". Звон стекол, выстрел, короткий вопль, удары по железу...».

Также этот клич есть в пьесе «Иван Васильевич» Михаила Булгакова. Когда режиссер Леонид Гайдай снимал по пьесе свою знаменитую комедию, он решил исключить из сценария непонятное слово.

В начале XX века первым предрек грядущую популярность воинственного клича писатель Владимир Сорокин — автор повести-антиутопии «День опричника», изданной в 2006 году. По сюжету в России будущего возродились архаичные порядки: на дворе 2028 год, в стране восстановлено самодержавие, отношения с Западом до того обострились, что решено возвести Великую Русскую Стену. В стране процветает показной патриотизм и происходит усиление карательных органов. При этом территорию России постепенно заселяют китайцы, имеющие в некоторых случаях больше прав, чем местные жители. Тогда и образуется личная гвардия государя — опричнина. Опричники отвечают за проведение карательной политики и кричат «гойда!» во время преследования неугодных лиц.

Как слово «гойда» стало мемом

На Красной площади 30 сентября 2022 года состоялся концерт-митинг «Выбор людей. Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С патриотической речью на концерте выступил актер Иван Охлобыстин. Он заявил:

«Существует такое древнерусское междометие "гойда!", означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей! Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем. Гойда!»

Фрагмент его выступления разлетелся по просторам интернета и стал вирусным. Многие комментаторы назвали речь Охлобыстина «убойной» и «воодушевляющей».

Позже актер объяснил, что специально к митингу не готовился, а сказал со сцены то, что накипело.

«Я пока вышел, я особо не подготавливался, я понял, что нужно сказать. Я знал, что будет много хейта и критики. Может, грохнут, скорее всего, и грохнут в будущем», — отметил актер.

Позже Охлобыстин объяснил, что под словом «гойда» он подразумевает только призыв к немедленному действию и не цитирует произведение Сорокина «День опричника», в котором слово используется в негативном контексте.

Стоит отметить, что в 2009 году Охлобыстин сыграл опричника в фильме «Царь» Павла Лунгина.

Когда используют слово «гойда» в современной речи

Это выражение стало популярным, так как оно емко, лаконично и экспрессивно передает нужный смысл. При этом в официальной речи его лучше не использовать, поскольку оно имеет шутливую окраску и чаще всего употребляется в ироничной манере.

Случаи, при которых «гойда» используется в современной речи:

Спортивные состязания. Члены команды демонстрируют свою решимость и готовность противостоять сопернику восклицая «гойда!», что является показателем их сплоченности и нацеленности на положительный результат.

Члены команды демонстрируют свою решимость и готовность противостоять сопернику восклицая «гойда!», что является показателем их сплоченности и нацеленности на положительный результат. Историческая реконструкция. Реконструкторы могут использовать клич «гойда», когда воссоздают события времен правления Ивана Грозного. Стараясь делать это с максимальной достоверностью, они бросают жребий и разделяются на две группы: опричнину и земщину. Первые доминируют над вторыми, которые, по условиям игры, должны подчиняться. Таким образом, они воссоздают реалии, характерные для России второй половины XVI века.

Реконструкторы могут использовать клич «гойда», когда воссоздают события времен правления Ивана Грозного. Стараясь делать это с максимальной достоверностью, они бросают жребий и разделяются на две группы: опричнину и земщину. Первые доминируют над вторыми, которые, по условиям игры, должны подчиняться. Таким образом, они воссоздают реалии, характерные для России второй половины XVI века. Интернет-общение. Слово может быть уместно, если кто-то с пеной у рта отстаивает свою позицию, не считаясь с мнением других пользователей и переходя на личности. В этом случае восклицание подчеркнет ироничное, насмешливое отношение собеседника к происходящему.

Кстати, рок-группа «Алиса» презентовала музыкальный альбом «Гойда» в 2024 году. В него вошло 16 треков. Если вы фанат подобной музыки, то вполне уместно напевать куплеты одноименной песни «Гойда» из этого альбома.