Труворов крест: кто на самом деле похоронен в самой загадочной могиле России

Русская семерка

Одной из главных и загадочных достопримечательностей Псковской области считается Изборское городище. На его территории сохранилось древнее кладбище, в котором установлены каменные кресты. Крупнейший из них — Труворов крест. Относительно его появления существуют разные версии среди отечественных историков. Так кто же покоится под этим крестом?

Труворов крест: кто похоронен в самой загадочной могиле России
© Русская семерка

Князь Трувор

Согласно одной версии, под этим крестом мог быть захоронен князь Трувор, который по легенде прибыл со своим братом Рюриком на русские земли и начал княжить в Изборске. На это указывает Никоновская летопись. Но она вызывает немало сомнений среди исследователей. В частности, историк, эксперт по Древней Руси Игорь Данилевский утверждал, что слово «Трувор» происходит от шведского выражения thruvaring («верная дружина»). На основании этого некоторые ученые делают вывод о том, что Рюрик пришел на русские земли со своей дружиной, а не с братом Трувором.

«Такие легенды есть у многих народов. Эти предания не имеют никакого отношения к возникновению государственности», — сказал он в интервью изданию «Русская планета».

Также исследователи обращают внимание на нестыковку в Никоновской летописи, согласно которой третий брат — Синеус по преданию начал княжить в Белоозере. Дело в том, что Синеус жил приблизительно на 100 лет раньше основания Белоозера. На это указывает Сергей Захаров в своей работе «Исследования средневекового Белоозера».

Другие исследователи отстаивают мнение о том, что Трувор – имя конкретного исторического персонажа. В частности, историк и лингвист Елена Мельникова в своем труде «Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции» утверждала, что перевод имени Трувор как «верная дружина» не соответствует правилам морфологии древнешведского языка. На основании этого исследователь делает вывод о том, что Трувор – личное имя, а легендарный князь мог быть историческим персонажем.

Сын праотца славян

Согласно другой версии, на месте Труворова креста может покоиться сын праотца славянских народов Словена Избор. Считается, что Словен в IV тысячелетии от Сотворения мира переселился на земли, которые в дальнейшем стали населять жители Руси. Он заложил здесь новый город, который сначала именовался Словенском, а затем Новгородом. Об этом пишут Дмитрий Буланин и Анатолий Турилов в своей работе «Сказание о Словене и Русе». Предание гласит, что сыновья Словена продолжили освоение прилегающих территорий. Его старший сын Избор поселился на территории современной Псковской области и основал город Изборск. Считается, что он был одним из тех, кто приглашал Рюрика на княжение в русские земли.

«Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске», — гласит «Повесть временных лет».

Выбор символа

Если на месте Труворова креста захоронен кто-то из родоначальников Руси, то возникает вопрос о том, почему именно крест, если в те времена местные жители исповедовали язычество. Это может объясняться тем, что крест на этом месте появился позже, а до него могло располагаться капище. С принятием же христианства капище могло быть разрушено, а на его месте установлен крест в память об усопшем. Также есть версия, что князь Трувор перед смертью мог принять христианство, а крест был установлен сразу же после погребения местного правителя.