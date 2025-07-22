Труворов крест: кто похоронен в самой загадочной могиле России

Одной из главных и загадочных достопримечательностей Псковской области считается Изборское городище. На его территории сохранилось древнее кладбище, в котором установлены каменные кресты. Крупнейший из них — Труворов крест. Относительно его появления существуют разные версии среди отечественных историков. Так кто же покоится под этим крестом?

Князь Трувор

Согласно одной версии, под этим крестом мог быть захоронен князь Трувор, который по легенде прибыл со своим братом Рюриком на русские земли и начал княжить в Изборске. На это указывает Никоновская летопись. Но она вызывает немало сомнений среди исследователей. В частности, историк, эксперт по Древней Руси Игорь Данилевский утверждал, что слово «Трувор» происходит от шведского выражения thruvaring («верная дружина»). На основании этого некоторые ученые делают вывод о том, что Рюрик пришел на русские земли со своей дружиной, а не с братом Трувором.

«Такие легенды есть у многих народов. Эти предания не имеют никакого отношения к возникновению государственности», — сказал он в интервью изданию «Русская планета».

Также исследователи обращают внимание на нестыковку в Никоновской летописи, согласно которой третий брат — Синеус по преданию начал княжить в Белоозере. Дело в том, что Синеус жил приблизительно на 100 лет раньше основания Белоозера. На это указывает Сергей Захаров в своей работе «Исследования средневекового Белоозера».

Другие исследователи отстаивают мнение о том, что Трувор – имя конкретного исторического персонажа. В частности, историк и лингвист Елена Мельникова в своем труде «Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции» утверждала, что перевод имени Трувор как «верная дружина» не соответствует правилам морфологии древнешведского языка. На основании этого исследователь делает вывод о том, что Трувор – личное имя, а легендарный князь мог быть историческим персонажем.

Сын праотца славян

Согласно другой версии, на месте Труворова креста может покоиться сын праотца славянских народов Словена Избор. Считается, что Словен в IV тысячелетии от Сотворения мира переселился на земли, которые в дальнейшем стали населять жители Руси. Он заложил здесь новый город, который сначала именовался Словенском, а затем Новгородом. Об этом пишут Дмитрий Буланин и Анатолий Турилов в своей работе «Сказание о Словене и Русе». Предание гласит, что сыновья Словена продолжили освоение прилегающих территорий. Его старший сын Избор поселился на территории современной Псковской области и основал город Изборск. Считается, что он был одним из тех, кто приглашал Рюрика на княжение в русские земли.

«Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске», — гласит «Повесть временных лет».

Выбор символа

Если на месте Труворова креста захоронен кто-то из родоначальников Руси, то возникает вопрос о том, почему именно крест, если в те времена местные жители исповедовали язычество. Это может объясняться тем, что крест на этом месте появился позже, а до него могло располагаться капище. С принятием же христианства капище могло быть разрушено, а на его месте установлен крест в память об усопшем. Также есть версия, что князь Трувор перед смертью мог принять христианство, а крест был установлен сразу же после погребения местного правителя.