Мужчина чудом спасся от смерти благодаря обручальному кольцу

Мужчину ударило током прямо в его квартире в понедельник, 21 июля. Кто знает, чем бы это могло закончиться, если бы не обручальное кольцо на пальце, которое приняло на себя всю мощь электрического разряда.

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Как стало известно «МК», в квартире 37-летнего москвича на юго-западе столицы проводился ремонт. Электрик не до конца изолировал оголенные провода, они торчали прямо из стены. Хозяин жилища облокотился на вертикальную поверхность и случайно прикоснулся к кабелю под напряжением. Затем последовал электрический разряд. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил – весь удар на себя приняло обручальное кольцо, которое оплавилось на пальце пострадавшего. Палец распух, на руке остались ожоги, а обеспокоенная супруга вызвала мужу скорую помощь. Впрочем, госпитализация не потребовалась, мужчина решил, что будет восстанавливаться в домашних условиях.

Еще один инцидент с электрическим током имел место на юго-востоке Москвы в этот же день. Там 38-летний мужчина отправился в душ, а пока он мылся, работала старенькая стиральная машинка. Что-то коротнуло, и москвич почувствовал резкое сокращение мышц. Он понял, что пережил удар током, самостоятельно вызвал себе скорую. К счастью, врачи не обнаружили серьезных повреждений, и мужчину в тот же день отпустили домой. Сейчас пострадавший практически восстановился и не испытывает негативных последствий от случившегося.