Пропавшую собаку нашли спустя восемь лет в общественном туалете

В американском штате Техас семья смогла найти свою собаку по кличке Блю, которая пропала в 2017 году во время урагана Харви. Об этом пишет People.

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Собака сбежала, когда ураган разрушил забор вокруг дома. Семья уже не надеялась на ее возвращение. Однако спустя восемь лет прохожий обнаружил Блю в общественном туалете в 438 километрах от ее дома. Он отвел ее к ветеринару: в клинике связались с хозяевами благодаря микрочипу.

Чтобы семье не пришлось так долго ехать за собакой, нашедший ее прохожий договорился встретиться с ними посередине пути. Хозяйка Блю призналась, что во время встречи ее переполняли эмоции. Она обняла найденную собаку и благополучно вернулась с ней домой, передает журнал.

В Башкирии пес на протяжении месяца оставался на месте пожара, ожидая погибшего хозяина. Спасатели пытались забрать пса, но он никого к себе не подпустил. Жители СНТ помогают ему, принося еду и воду. В МЧС животное назвали «башкирским Хатико».