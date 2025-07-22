Пропавшую собаку нашли спустя восемь лет в общественном туалете
В американском штате Техас семья смогла найти свою собаку по кличке Блю, которая пропала в 2017 году во время урагана Харви. Об этом пишет People.
Собака сбежала, когда ураган разрушил забор вокруг дома. Семья уже не надеялась на ее возвращение. Однако спустя восемь лет прохожий обнаружил Блю в общественном туалете в 438 километрах от ее дома. Он отвел ее к ветеринару: в клинике связались с хозяевами благодаря микрочипу.
Чтобы семье не пришлось так долго ехать за собакой, нашедший ее прохожий договорился встретиться с ними посередине пути. Хозяйка Блю призналась, что во время встречи ее переполняли эмоции. Она обняла найденную собаку и благополучно вернулась с ней домой, передает журнал.
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