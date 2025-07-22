С 19 июля по 3 августа 1980 года, 45 лет назад, в Москве прошли XXII летние Олимпийские игры. Это были первые в истории Игры, которые прошли в социалистической стране и вообще в Восточной Европе, и вторые в истории (после Мехико 1968 года), которые состоялись не в странах так называемого Запада. Надо сказать, что Советский Союз претендовал уже на проведение Олимпиады 1976 года, и в первом туре голосования Москва уверенно обошла своих конкурентов — Монреаль и Лос-Анджелес. Но, увы, во втором туре большинство голосов досталось так называемому нейтральному Монреалю.

Как раз «нейтральных» Игр не получилось, поскольку именно Олимпиада в Монреале-76 впервые столкнулась с бойкотом. 30 африканских стран отказались принять участие в Олимпийских играх, требуя отстранить от них команду по регби из Новой Зеландии, незадолго до Игр проведшую матч со сборной ЮАР — страны, исключенной из международного олимпийского движения еще в 1970 году из-за режима апартеида.

Даже этот эпизод олимпийского движения наглядно опровергает, на мой взгляд, весьма странный тезис о том, что «спорт вне политики». На мой взгляд, спорт как раз и есть политика, концентрированное выражение политики; более того, олимпиады и вообще спортивные соревнования и были придуманы в таком качестве еще в Древней Греции — как замена войнам, чтобы различные полисы, а позже страны могли мирным путем доказывать свое превосходство или, скажем мягче, свои преимущества. И с момента возрождения олимпийского движения в конце XIX века французом Пьером де Кубертеном Олимпийские игры активно использовались странами с самым разным общественным строем для продвижения своего влияния. Другое дело, что при этом до определенного времени олимпийское движение выполняло свои функции сближения народов и способствовало взаимопониманию. Ведь согласитесь, что гораздо лучше сражаться на футбольном поле или хоккейной площадке, причем часто довольно жестко, чем убивать друг друга на поле битвы. При этом были и случаи, когда Олимпийские игры политики использовали для пропаганды идей, прямо противоположных олимпийскому движению, — я имею в виду Олимпиаду 1936 года в Берлине, на которых Германия безоговорочно заняла первое место. И кто знает: если бы Германия оказалась на второй или третьей позиции, началась бы Вторая мировая война? Или, по крайней мере, стала бы она такой глобальной?

Как раз после разгрома фашистской Германии и ее союзников олимпийское движение получило совершенно новое дыхание. Да что там говорить об олимпийском движении? Очень многие в мире тогда считали, что самое страшное для человечества позади, и наступает эпоха прогресса и взаимопонимания. Даже знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, положившая начало «холодной войне» и новой конфронтации, тогда еще не казалась чем-то фатальным. СССР по результатам Второй мировой войны завоевал право сильного, на карте появилось много новых социалистических стран, сформировавших социалистический блок, и нравилось Западу такое положение дел или нет, но приходилось признавать в нашей стране как минимум равного партнера.

Ни для кого не секрет, что с первых дней существования СССР в нем существовал культ здоровья и спорта, причем самого массового. Еще немецкие генералы в своих воспоминаниях утверждали, что наши солдаты в целом были гораздо лучше подготовлены физически. Этот же культ здоровья и спорта мы передали и другим странам социалистического блока. Поэтому нет ничего удивительного, что наша страна и ее союзники, присоединившись к олимпийскому движению, сразу же вышли на главные позиции: на первой же Олимпиаде, где участвовали наши страны, в Хельсинки в 1952 году, первое место досталось США, но второе занял СССР, а третье — Венгрия. А дальше Советский Союз уверенно вышел (за редким исключением) на первое место, причем именно на летних Олимпийских играх, поскольку в зимних видах спорта наше преимущество было еще более тотальным.

Примерно с 1972 года в мировом олимпийском движении, как в летнем, так и в зимнем, появился еще один лидер — ГДР, наш верный союзник, но в спортивном плане буквально наступавший нам на пятки. В 1984 году на зимней Олимпиаде в Сараево ГДР и вовсе опередил СССР в общекомандном зачете; правда, уже в 1988 году СССР вернул себе первое место.

То, что олимпийское движение использовалось сторонами для пропаганды своих идей, нравилось не всем, и, думаю, как раз в этом причина того, что, несмотря на огромное влияние социалистического блока на мировую политику и экономику, первая Олимпиада прошла у нас только в 1980 году. И мы помним, какие усилия предпринимались «ястребами» на Западе, чтобы этого не допустить. Так что, на мой взгляд, бойкот США и их сателлитами нашей Олимпиады был предопределен, и повод был бы не тот, так другой. Поводом стала наша контртеррористическая операция в Афганистане, которая по своим масштабам, целям и задачам и близко не шла в сравнение, например, с войной, развязанной американцами во Вьетнаме, в которой США только со своей стороны официально признают потери в 58 000 солдат убитыми и более 305 000 ранеными, а около 2000 числятся пропавшими без вести, — и это только официальные данные, которые, как показывает исторический опыт, могут намного, порой в разы, расходиться с реальными. Или с теми захватническими войнами, которые много лет вел Израиль. Или с прочими многочисленными актами западной агрессии, уже тогда попадавшими в категорию «это другое».

Тем не менее попытка сорвать или принизить нашу Олимпиаду-80 полностью провалилась. Бойкот некоторыми странами нашей Олимпиады оказал на ее проведение исчезающе малое влияние. Давайте вспомним: Олимпиада-80 не просто удалась, а прошла блестяще. И в политическом, и в эстетическом, и в спортивном планах. Практически были представлены все самые сильные атлеты мира. Ведущие команды, такие как сборные СССР, ГДР и многие другие, участвовали в полном объеме. Даже такие страны, как Франция, Италия, Испания, Португалия и почти все другие европейцы, отказались присоединиться к бойкоту. В Олимпиаде активно участвовали и спортсмены из США, Великобритании и других американских сателлитов, официально бойкотировавших Олимпиаду, причем они в том числе и завоевали золотые медали, и ставили мировые рекорды. Правда, выступать им пришлось в «нейтральном» статусе, под флагом мирового Олимпийского комитета. Вот ведь были времена, когда в «нейтральном» статусе выступали не мы, а у нас!

Олимпиада-80 запомнилась безукоризненной организацией, совершенно неповторимой доброжелательной атмосферой, практически полным отсутствием происшествий, большим количеством мировых рекордов: было разыграно 203 комплекта наград, поставлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Для сравнения, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году было установлено всего лишь 11 мировых и 36 олимпийских рекордов.

А атмосфера тогдашней Москвы! Одни только открытие и закрытие Олимпийских игр чего стоили! Они вывели олимпийское движение на совершенно новый эстетический уровень. Если кто не видел, не поленитесь, посмотрите в Интернете: даже 45 лет спустя все смотрится грандиозно и очень-очень-очень по-доброму и душевно. Совершенно уникальным и новым словом стали гигантские живые панно на трибунах стадиона «Лужники» на церемониях открытия и закрытия Олимпиады, в которых синхронно участвовали 4500 человек! А какие символы! На мой взгляд, лучше олимпийского мишки 1980 года в качестве талисмана Олимпиад не придумано вообще ничего. Может, это дело вкуса, но есть объективная реальность: когда на закрытии Игр под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва!» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой олимпийский Мишка улетал в небо, плакал весь стадион! И, уверен, все телезрители тоже — во всяком случае, в моей семье было так.

Из забавных моментов можно вспомнить нашествие в нашу страну иностранцев, иностранных компаний, из-за чего присутствие западных товаров стало массовым, и все эти компании, допущенные к обеспечению Олимпиады, моментально разработали и внедрили свои логотипы на кириллице, и ничего, мир от этого не рухнул, — это к вопросу о долгом и мучительном внедрении сейчас у нас вывесок и товарных знаков на русском языке.

Из печального надо вспомнить, что как раз во время Олимпиады, 25 июля, тоже 45 лет назад, умер наш замечательный советский певец и актер Владимир Высоцкий.

К сожалению, сейчас мировое олимпийское движение не просто переживает трудные времена, а находится в глубочайшем кризисе на грани терминальной стадии. Некоторые говорят даже о необходимости его полной перезагрузки. Международный олимпийский комитет, как и многие другие международные структуры, после разрушения СССР был просто подчинен, подавлен США, считающими себя победителями в «холодной войне», и, прямо как на Олимпиаде 1936 года, превратился в свою противоположность — в инструмент диктата и подавления. Причем методы этого подавления возмутительны и вызывающи — чего только стоит отстранение от Олимпиад не только России, которая не дает спокойно спать организаторам «нового мирового порядка» уже не одно столетие, но и вообще ни в чем не повинной Белоруссии! И это при том, что Израиль, проявивший просто бесчеловечные методы в ходе расправ с палестинцами в секторе Газа, остается полноправным участником нынешнего олимпийского движения. Об эстетике я уж и не говорю: видели мы эту эстетику в ходе открытия и закрытия последней Олимпиады во Франции… Перефразируя нашего знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова, можно только сказать: «Нет, такое олимпийское движение нам точно не нужно!»

Но все-таки я остаюсь оптимистом: для меня символом олимпийского движения была, есть и будет наша Олимпиада-80. Уверен, когда-нибудь она снова вернется к нам со своим светом, дружбой, теплотой и объединит народы в стремлении к новым спортивным рекордам и светлому будущему. И мы все вместе скажем: «О спорт, ты — мир!»