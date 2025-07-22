Почему съемочная группа «Места встречи...» намучилась с главным героем фильма

В ходе съемок кинохита Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» постоянно случались трения между сценаристами, режиссером, актерами. И хотя сегодня невозможно представить картину без Владимира Высоцкого в главной роли, вся съемочная группа с ним изрядно намучалась.

© Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Главная роль под актера

В основе картины — роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Они же были и создателями сценария к фильму, идею которого предложил Высоцкий. Так что все писалось изначально под любимого актера Вайнеров. Даже образ главного героя был изменен ради этого — в книге капитан Жеглов был статным и рослым красавцем спортивного телосложения.

У Говорухина не было разногласий со сценаристами относительно роли Жеглова, но личность опального барда могла вызвать возражения у вышестоящего начальства. Поэтому режиссер пошел на хитрость: провел несколько проб с другими актерами, которые изначально проигрывали Высоцкому в таланте и харизме, чтобы утвердить того на роль.

Вместо режиссера

Высоцкий всегда был не сдержан в выражении своих эмоций. Это касалось и игры, и рабочих ситуаций на съемочной площадке. Он сам буквально горел ролью, полностью отдаваясь ей, и требовал того же от других. Из-за этого между Высоцким и другими актерами часто возникали конфликты. Так что некоторые «совместные» сцены с участием Жеглова приходилось даже снимать по-отдельности.

Высоцкий всегда мечтал о режиссуре. Однажды Говорухину пришлось уехать по делам на несколько дней, и он оставил вместо себя Высоцкого. По возвращении актеры пожаловались Говорухину, что Высоцкий их буквально замучил. Впрочем, сам Говорухин отснятым материалом остался доволен и даже сказал, что, если бы Высоцкому доверили снимать фильм, он сделал бы это всего за несколько дней. И, без сомнения, результат был бы потрясающим.

Не надену!

Но иногда Высоцкий проявлял небывалое упрямство. Например, он отказался петь в кадре песню Вертинского, так как режиссер, боясь цензуры, запретил ему петь свои песни, которые были в изначальном сценарии. Тогда Высоцкий заявил: «Если свои нельзя, то и чужие я петь не буду». А еще он категорически воспротивился надевать милицейскую форму. «Не надену — и все!», — заявил актер, высказав готовность отказаться даже от главной роли. Это вызывало недовольство консультантов фильма из МВД, но так как сценарий изначально писался под Высоцкого, то менять главного актера не решились.

Сам бард крайне остро воспринимал любое ограничение свободы, а потому посчитал, что надеть на себя милицейскую форму для него сродни «зашквару». Его свободолюбивая натура не воспринимала ничего, что было как-то связано со сталинским периодом и репрессиями. Чтобы объяснить зрителю тот факт, что капитан Жеглов не носит форму, Говорухин даже придумал отдельную сцену, в которой Высоцкий, достав свой китель, объясняет, что для него форма — как домашняя пижама.

Фильм был весьма успешен, а потому должен был иметь продолжение. Готовый сценарий на шесть серий уже лежал на столе у братьев Вайнеров, когда пришла трагическая новость о смерти Высоцкого. Без него создание фильма потеряло смысл, и сценарий даже не был больше никогда открыт.