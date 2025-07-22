Как россияне ездили в чужие края до 1917 года

Известно, что первыми путешественниками были купцы и паломники: они странствовали по миру с глубокой древности. Торговые люди выходили на берега Эгейского, Мраморного и Адриатического морей с VI века. Путешественник и тверской купец Афанасий Никитин не был паломником, но это не помешало ему добраться до Индии, а впоследствии — и написать свои знаменитые путевые заметки, которые получили название «Хождение за три моря». За несколько столетий — со времен Петра I — путешествия в Российской империи стали дорогим и популярным видом развлечения. Также совершались поездки и с целью приобретения знаний: пример показывал сам император. Много (в том числе — и по России) путешествовали дворяне. Подробнее об этом — в материале MIR24.TV.

Между двумя столицами

Вот свидетельство о путешествии по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород одного из первых русских музыкальных критиков Александра Улыбашева, которое он совершил в феврале 1843 года. Отметим, что шоссе между Петербургом и Москвой появилось в 1834 году.

Александр Улыбашев

Один из первых русских музыкальных критиков

«Мое путешествие прошло хорошо, — пишет Улыбашев. — Из Петербурга до Москвы я добрался почтовой каретой. Из заснеженной Москвы, где меня встретили мои сани, я доехал до Нижнего за 32 часа, благодаря шоссе, соединяющему теперь эти два города, и которое, как говорят, скоро будет проложено до Казани. Какое великое благодеяние являют эти шоссе, постепенно заменяющие наши адские летние и зимние дороги! Они хорошо показывают нашу полуцивилизацию, тогда как железная дорога представляет полную цивилизацию нашей эпохи, некоторые из лучших плодов которой уже вкусили вы, жители Петербурга».

Что называется, почувствуйте разницу.

Сейчас добраться из Санкт-Петербурга в Москву можно за одну ночь или, если нужно быстрее, за четыре с половиной часа на «Сапсане». Столько же часов потребуется, чтобы доехать на автомобиле из столицы на берега Оки и Волги.

В том же XIX веке появилась и тройка лошадей с колокольчиками (ставшая благодаря Гоголю одним из символов русских дорог). Тройками пользовались для езды по трактам, на которых были установлены почтовые станции. На станциях служили станционные смотрители, по словам Александра Пушкина, «сущие мученики четырнадцатого класса».

Кстати, первая почтовая станция на пути из Москвы в Петербург — показательный факт — называлась «Черные грязи».

Аббат Жан Франсуа Жоржель

Из "Путешествия в Петербург в царствование императора Павла I"

«Русские ямщики везут крайне быстро, почти все время лошади несутся вскачь, — писал аббат Жан Франсуа Жоржель в «Путешествии в Петербург в царствование императора Павла I». — Постоянно рискуешь сломать экипаж и опрокинуться. Приходится угрожать им для того, чтобы заставить их ехать медленнее».

Историки отмечают, что зимой по санному пути можно было ехать со скоростью до 12 верст в час, а вот осенью максимальная скорость достигала лишь восьми верст в час.

В наши дни быстрее на велосипеде.

Пассажирские поезда между Москвой и Петербургом появились в 1851 году. Путешествие на них занимало порядка 20 часов.

План Генша

Перенесемся на 74 года назад. В самом конце 1777 года читатели «Московских ведомостей» обнаружили в газете материал под названием «План предприемлемого путешествия в чужие края, сочиненный по требованию некоторых особ содержателем благородного пансиона Вениамином Геншем».

Этот «план» являлся, по сути, первым приглашением для русских дворян к поездке в составе группы в страны Западной Европы. При этом владелец одного из пансионов в Петербурге Вениамин Генш полностью брал на себя всю концепцию поездки. Предусматривалось посетить один из немецких, итальянских или французских университетов. Перечень городов в «плане» был указан.

«<...> то есть в Геттинген, Лейпциг, Турин, или Страсбург; дабы там как в немецком, так во французском и италианском языках, также и науках, то есть, в математике, истории, географии, философии, юриспруденции, и рисовании довольное снискать знание, также в танцовании, верховой езде и музыке; и в тонкость познать то, что молодому человеку для совершенного его благополучия нужно и полезно быть может».

После посещения университетов туристической группе (для знакомства с искусством этих стран и постановкой фабричного дела) предстояло проехать по маршруту через Италию, Швейцарию и Францию.

Каждый из участников путешествия, разумеется, должен был вручить господину Геншу, как организатору туристического путешествия, установленный по контракту гонорар.

Состоялась ли такая поездка, доподлинно неизвестно.

Паспорта и визы

Удивительно, но в XVIII веке паспорт был необходим для безопасного пересечения границ, а не для идентификации личности. И получить соответствующий документ было возможно не только на территории Отечества. Как правило, путешествовали с документами, выданными в стране, которую собирались посетить (или в стране пребывания в настоящее время).

© Портрет русского историка, писателя Николая Михайловича Карамзина. Копия с гравюры 1819 года работы Николая Ивановича Уткина

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Фото: ТАСС

Писатель и историк Николай Карамзин писал в 1790 году:

«Мне дали в Женеве паспорт следующего содержания: «Мы, синдики и совет города и республики Женевы, сим свидетельствуем всем, до кого сие имеет касательство, что, поелику господин К., двадцати четырех лет от роду, русский дворянин, намерен путешествовать по Франции, то, чтобы в его путешествии ему не было учинено никакого неудовольствия, ниже досаждения, мы всепокорнейше просим всех, до кого сие касается, и тех, к кому он станет обращаться, давать ему свободный и охранный проезд по местам, находящимся в их подчинении, не чиня ему и не дозволяя причинять ему никаких тревог, ниже помех, но оказывать ему всяческую помощь и споспешествование, каковые бы они желали получить от нас в отношении тех, за кого бы со своей стороны они перед нами поручительствовали. Мы обещаем делать то же самое всякий раз, как нас будут об этом просить».

Кстати, первые визы в XVIII веке ввела Франция, затем — и ряд других стран. Но виза была скорее формальностью, а сама визовая система, напоминающая современную, сложилась уже после Первой мировой войны. Прежние проверки на границе, с точки зрения нашего времени, сложно назвать тщательными.

Вновь дадим слово Карамзину.

«На польской границе осмотр был не строгий, — констатировал он. — Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового». Установление личности, по воспоминаниям историка, тоже было довольно условным: «Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим, из чего выходят чудные донесения начальникам. Иной называется Люцифером, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком».

К слову, заграничный паспорт в 20-е годы XIX века стоил 500 рублей серебром, а разрешение на выезд необходимо было получить лично у императора. Выезд разрешался, как правило, только для лечения или совершения коммерческих сделок. Спустя двадцать лет порядок выезда существенно упростили. Уже к концу XIX века география путешествий состоятельных дворян распространялась по всем странам Европы.

Оздоровительные поездки

Поездки по Российской империи с целью лечения стали практиковать с XVIII века. Как правило, ездили к святым и целебным источникам, посещали бальнеологические курорты в Старой Руссе, Кашине, недалеко от Самары (Сергиевские Минеральные Воды), Липецкий бальнеологический и грязевый курорт, курорты Ялты и Кавказских Минеральных Вод.

Развитие науки, изобретения в области техники, появление железных дорог, пароходов — все это способствовало быстрому распространению как внутренних, так и внешних поездок с разными целями.

Примечательно, что в 1825 году уехать из России якобы на лечение попытался упоминаемый нами выше Александр Пушкин. На это ему дали рекомендацию разыскать хирурга в Пскове: так поэту намекнули на место ссылки — родовое имение Михайловское.

Александр Пушкин

Русский поэт, драматург и прозаик

«Аневризмом своим дорожил я пять лет как последним предлогом к избавлению, — признавался Александр Сергеевич в письме к своему другу Петру Вяземскому. — И вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку».

Первая турфирма, круизы и массовый туризм

Первой турфирмой Российской империи для обычных граждан стало «Предприятие для общественных путешествий во все страны света Леопольда Липсона». Предприятие открылось в Санкт-Петербурге в 1885 году.

«Руководствуясь своим знанием всех стран света, контора изыскивает наиболее интересное направление путешествия, — говорилось в рекламной брошюре. — Она устанавливает целесообразный план последнего, принимая во внимание климатические особенности и средства сообщения».

Разумеется, путешествия были дорогими. Например, тур по Италии стоил порядка 800 рублей, а почти месяц в скандинавских странах оценивался в 350 рублей. «Большое путешествие на Восток по Дунаю, обратно через Италию и Париж» было наиболее дорогим предложением: за 120 дней фирма Липсона брала 2 тысячи 500 рублей (сумма была огромной даже для состоятельных семей). Тур вмещал в себя посещение 12 стран.

Зарождение организованного туризма принято относить к началу 1890-х годов. В этот период в России появляются общества туристской направленности (общество любителей естествознания, Крымский и Кавказский горные клубы, Кружок любителей горного спорта и крымских гор и другие).

В курортных местах Кавказа и Крыма за умеренную плату членам обществ и клубов стали предлагаться непродолжительные путешествия познавательного характера, что послужило фундаментом для развития туризма в России. Путь преодолевали с помощью лошадей, запряженных в телеги. Со временем телеги заменили «линейки» — повозки на рессорах, которые обеспечивали большее удобство.

Путешествия на воде открылись с появлением пароходов. Морские круизы вошли в моду на рубеже XIX и XX веков.

Иван Бунин

Русский писатель и поэт

«Пароход — знаменитая «Атлантида», — писал Иван Бунин в рассказе «Человек из Сан-Франциско». — Был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно».

Уже в 1913 году участниками круизов стали порядка 10 миллионов пассажиров, а в 1914 были построены два самых больших теплохода того времени — «Великая княжна Ольга Николаевна» и «Великая княжна Татьяна Николаевна».

Началось формирование туристского бизнеса: появлялись предприятия, специализирующиеся на обслуживании туристов. Открывались гостиницы и кафе, рестораны и специальные магазины. Но все изменила Первая мировая война.

Окончательно система и рынок выездного туризма прекратили свое существование с падением Российской империи.