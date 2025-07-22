Как живет каирская «империя мусорщиков»

В Каире и его пригородах проживает около 25 миллионов человек. Египетская столица по размаху может соперничать с небольшими европейскими государствами. Город-гигант производит невероятное количество отходов, которые могли бы его засыпать за считанные месяцы до верхних этажей, но этого не происходит, так как на страже чистоты стоит целая «империя» в государстве. Квартал мусорщиков Маншият-Насир — самый неприятный, но не менее важный, чем деловой центр, район мегаполиса.

Фотография: Как живет каирская

В 1969 году мэр Каира приказал компактно поселить всех мусорщиков столицы в одном квартале. Таким местом стал Маншият-Насир, который стал домом и местом работы для тысяч каирцев, связавших свою жизнь с мусором и его утилизацией. Эта часть города развивалась и росла из года в год и сейчас в квартале компактно проживают 260 тысяч жителей. Почти все обитатели квартала мусорщиков — копты, то есть египетские православные христиане.

Каждого, кто впервые попадает в эту часть Каира, буквально сбивает с ног невероятная вонь, которую невозможно описать словами. Это ужасное сочетание запаха гниющих фруктов, испорченных продуктов и разложившихся трупов кошек и собак. Местные жители смеются над нежными гостями и заверяют, что через пару часов человек «принюхивается» и смрад его больше не беспокоит.

Значительная часть жителей квартала Маншият-Насир имеют одну и ту же профессию — сортировщик, или по-арабски — «заббалин». Это слово переводится как «народ мусора» и точнее сказать нельзя. Вся жизнь сортировщиков, от рождения до смерти, проходит среди отходов огромного города, которые они перебирают, раскладывая по отдельным группам и выискивая среди хлама ценные вещи.

По словам мусорщиков, миллионером ни один из них еще не стал, но и от голода никто не умер. Одним словом, свалка дает этим людям стабильную работу, которая будет всегда. Даже сейчас, когда из-за эпидемии коронавируса в Каире закрылось немало ресторанов, кафе и магазинов, а безработица значительно возросла, «заббалины» не ощущают кризиса, ведь люди по-прежнему без остановки производят отходы, которые в итоге оказываются в квартале Маншият-Насир.

Сортировщики за небольшое вознаграждение забирают мусор прямо из домов жителей мегаполиса и везут в свой «ароматный» квартал. Никто не ведет учета того, сколько мусора проходит через их руки, но большинство экспертов склонны считать, что не менее 200 тыс. тонн ежемесячно. Горы мусора привозят в телегах, тачках и на грузовых автомобилях, но чаще всего приносят в мешках за спиной.

Привезенный мусор тщательно сортируют, отделяя пищевые отходы, которые идут на корм домашним животным, от непищевых. Стекло, резина, бумага, металлы и электронные компоненты отбираются и сдаются в переработку. Все что остается — сжигается или бросается тут же, в Маншият-Насир. Дороги и тротуары квартала скрыты под толщей спрессованного ногами, колесами и копытами мусора, а в воздухе, кроме вони, висит густая токсичная пыль.

Несмотря на то что Маншият-Насир — это типичные «каменные джунгли», тут живет немало домашних животных. Коровы, козы, овцы, свиньи и домашняя птица целыми стадами и выводками пасутся между уродливыми домами квартала. Свои жилища «заббалины» строят особым образом — этаж за этажом, которых может быть как 2-3, так и 10.

Нижние этажи — это рабочая зона, где и происходит сортировка тонн отходов. Выше живет сам хозяин со своей семьей, располагаются склады для найденных в мусоре полезных вещей, а еще обустроены курятники, коровники и овчарни. В Маншият-Насир никого не удивить пасущимися на 7-8 этаже козами и баранами. Особой популярностью здесь пользуются голуби — местные едят их с большим удовольствием, а кебабные квартала предлагают отведать этих птиц, фаршированных отварным рисом.

Частицы мусора, копоть и пыль в квартале кругом. Грязь висит в воздухе, оседает на лицах и легких, покрывает продающиеся в кафе булочки и пирожные. Но это никого не смущает — «заббалины» живут в таких условиях поколениями и ни капли не страдают от антисанитарии.

Местные острословы шутят, что в квартале дохнут от вони и грязи даже мухи и, возможно, это совсем не шутка. Дело в том, что несмотря на специфику района, мухи здесь и на самом деле большая редкость. А еще сортировщики утверждают, что их квартал так и не узнал, что такое COVID-19, ведь вирусы просто погибают в ужасных условиях.

Мусор «заббалины» сортируют на 15 категорий и задействованы в этом процессе не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Эти люди довольны своей участью и, даже заработав деньги, не планируют менять место жительства и профессию. В квартале живут очень набожные люди — тут находится несколько коптских церквей, а на улицах полно изображений Иисуса и Богородицы.

Но ради чего каирские мусорщики терпят такие чудовищные условия? Месячный доход сортировщика из района Маншият-Насир составляет 6 тысяч египетских фунтов, или 30 000 рублей. Если учесть, что Египет — это очень бедная страна, то это очень неплохой заработок. Кроме средств, вырученных за вывоз мусора и сдачу вторсырья, жители квартала могут получать от своей работы «бонусы».

Речь идет о ценных вещах, которые оказываются в мусоре случайно или специально. В отходах попадаются пачки денег, брендовые вещи с этикетками, дорогие часы и ювелирные изделия. Один из мусорщиков, по имени Ибрагим, объяснил журналистам происхождение таких находок просто:

«Муж с женой поругается и выбросит ее золото в мусорку. Мы в нашей профессии очень ценим таких горячих людей».

Жизнь «заббалинов» не слишком хорошо освещена прессой — эти люди не любят фотографироваться и неохотно рассказывают о своем быте. При виде туриста или представителя прессы с камерой, они могут даже проявлять агрессию — большинству из сортировщиков не нравится, что их снимают как каких-то животных или колоритных дикарей.

Городская администрация неоднократно пыталась навести в квартале порядок — очистить улицы и подворотни, заменить коммуникации, ввести регистрацию предпринимателей и налоги, установить тариф на вывоз отходов. Также есть проект по оснащению квартала специальными мусоросжигающими печами.

Но все новшества властей встречают активное сопротивление сортировщиков. «Империя мусорщиков», в случае ужесточения правил и вмешательства в их жизнь, грозит нанести «ответный удар». Для этого не нужно даже ничего делать, а точнее, нужно только и делать, что отдыхать. Если «заббалины» перестанут выполнять свой не очень почетный, но очень нужный труд, огромный Каир просто захлебнется в своих же отходах.

Здесь заправляет своя «мусорная мафия», а полиция предпочитает не соваться на улицы квартала без серьезной надобности. Не раз бывало, что чужака, решившего самовольно присоединиться к сортировщикам, жестоко избивали и вышвыривали за пределы Маншият-Насир.

Кое-кто утверждает, что раньше услугами «заббалинов» пользовались криминальные кланы Каира. В квартал привозили трупы, которые должны были без следа исчезнуть. Тела прятались на свалках и больше их никто не видел. Сказать точно, сколько мертвецов спрятаны среди куч мусора, не возьмется никто. Но если вы спросите об этом самих мусорщиков, они непременно отшутятся — никто не хочет, чтобы к их родному дому относились как к криминальному кладбищу, даже если этот дом — помойка.

Мусорная мафия, диктующая свои условия городским властям — это не специфика Каира. Мафиозные кланы давно облюбовали этот бизнес в США и десятилетиями умело манипулировали чиновниками разного уровня, угрожая остановить вывоз отходов.