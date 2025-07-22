«Отдать все...». Почему Петр I написал самое короткое завещание в истории

Петр I оставил самое краткое завещание в истории, состоящее всего из двух слов: "Отдать все". Однако причина такой краткости заключается в том, что император потерял сознание и не успел написать больше. Интересно отметить, что Петр написал эти слова левой рукой. Может быть, правитель намеренно хотел сохранить свою почерковую индивидуальность в секрете? Или, возможно, причина кроется в чем-то другом?

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Болезнь и смерть императора

В последние годы своей жизни Петр I страдал от серьезной болезни. Летом 1724 года его состояние ухудшилось, однако уже в сентябре император почувствовал некоторое облегчение. В октябре, несмотря на рекомендации своего лейб-медика Блюментроста, Петр отправился осматривать Ладожский канал. Из Олонца правитель отправился в Старую Руссу, а затем по воде — в Петербург. В Лахте Петр принял участие в спасательной операции севшего на мель военного бота с солдатами. По другой версии, император помогал рыбакам, оказавшимся в воде после крушения судна. В любом случае, Петр Алексеевич простоял в холодной воде по пояс более часа, что, конечно, негативно сказалось на его уже слабом здоровье.

Приступы болезни стали сильнее, но Петр продолжал заниматься государственными делами некоторое время. Однако 17 января 1725 года его состояние ухудшилось настолько, что он приказал установить походную церковь в соседней комнате рядом со своей спальней, а 25 января исповедался. Петр Алексеевич чувствовал, что его дни сочтены. По словам историков, российский правитель умирал в страшных муках, из-за которых его крики были слышны за пределами Зимнего дворца у Зимней канавки. Однако со временем у Петра не осталось сил даже на крик, он лишь тихонько стонал. Рано утром 28 января (8 февраля) 1725 года 52-летний император скончался на руках своей жены Екатерины Алексеевны.

Причины смерти

Сперва причиной смерти Петра I посчитали воспаление легких. Но вскрытие показало «резкое сужение в области задней части мочеиспускательного канала, затвердение шейки мочевого пузыря и антонов огонь». Под антоновым огнем раньше подразумевали гангрену. У многих современных медиков указанная причина кончины императора сомнений не вызывает, а вот по поводу диагноза Петра Алексеевича они до сих пор не могут прийти к единому мнению. Так, лейб-медик Вильгельм Рихтер был уверен в том, что у Петра наблюдалось нарушение мочеиспускания. Историк и врач Николай Куприянов полагал, что правитель страдал воспалением мочевого пузыря, которое перешло в гангрену, что сопровождалось также задержкой урины.

Историк Вольдемар Балязин, автор издания «Петр Великий и его наследники», считает небезынтересным заключение, сделанное в 1970 году московскими венерологами, изучавшими историю болезни Петра I. Профессора Н. С. Смелов, А. А. Студницын, доктор медицинских наук Т. В. Васильева и кандидат медицинских наук О. И. Никонова пришли к выводу, что Петр Алексеевич страдал от злокачественного новообразования предстательной железы или мочевого пузыря либо от мочекаменной болезни. Именно какое-то из этих заболеваний и привело к летальному исходу. Есть и те, кто уверен в том, что Петр болел венерическим заболеванием (гонореей, сифилисом), которое и стало причиной его ухода из жизни.

Завещание, написанное левой рукой

Как бы то ни было, большинство исследователей склоняются к тому, что в последние годы жизни Петр I страдал серьезным заболеванием мочевыделительной системы. Эта патология, по заверениям Сергея Мосолова, автора курса истории «Российская империя в XVIII веке», привела к развитию у императора другого заболевания: у Петра Алексеевича наблюдались периодические скачки артериального давления. Для борьбы с недугом ему ставили пиявки на затылочную часть головы. Вследствие очередного гипертонического криза за несколько часов до смерти Петр мог перенести острое нарушение мозгового кровообращения с кровоизлиянием в левое полушарие головного мозга. По словам Мосолова, это нарушение часто наблюдается при запущенных нефритах.

Упомянутый приступ и стал причиной паралича правой ноги и правой руки, а также нарушения речи, наступивших 26 января после потери сознания на два с лишним часа. Петр понимал, что смерть подкралась к нему слишком близко, поэтому и принялся писать завещание. Говорить правитель уже не мог, писать правой рукой тоже, так что он взял письменную принадлежность в левую руку. Однако все, что успел начертать Петр, это: «Отдать все..». Император потерял сознание и больше в себя не пришел. И сегодня историки спорят о том, что подразумевал правитель под словом «все», и о том, кому же он действительно хотел отдать это «все». Но очевидно то, что скрывать авторство завещания посредством использования для его написания левой руки, Петр точно не собирался.