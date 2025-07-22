Расстрел «красного паши»: как ошибка Сталина «развалила» СССР

Имя этого человека на протяжении многих десятилетий было несправедливо забыто. В то же время, дипломат Карим Хакимов сыграл важную роль в установлении дружественных отношений между СССР и мусульманским миром.

Передняя Азия между двумя мировыми войнами

Киплинг назвал схватку за гегемонию над Передней Азией "большой игрой". В этой игре Россия и Британия стали непримиримыми соперниками, но и другие страны также стремились получить свою долю восточных сокровищ. Основные боевые действия Первой мировой войны происходили в Европе, но сражения за владение азиатскими землями также развернулись.

В 1916 году страны Антанты (Великобритания, Франция и Россия) разделили сферы влияния в Азии после окончания войны. Англия получила территории Иордании, Ирака и города Хайфа. Франция претендовала на юго-восточную часть Турции, Сирию и Ливан. Россия получила северную часть Турции и контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Пустынные просторы Аравийского полуострова, где еще не были обнаружены запасы нефти, не вызывали особого интереса ни у одной из сторон. Однако, англичанам были интересны побережья Аравии и воинственные племена, которые они намеревались использовать в своих интересах.

Революция в России изменила ситуацию. Наша страна вышла из числа участников дележа. Британия стала главной силой на Ближнем Востоке. При помощи своих агентов, включая Томаса Эдварда Лоуренса (Лоуренса Аравийского), Британия создавала государства в этом регионе, назначала правителей и определяла границы между странами. Эти ровные линии границ можно увидеть на политической карте Азии и по сей день.

На первый взгляд, победа в "большой игре" была очевидной и неоспоримой. Однако, в начале 20-х годов у англичан появился серьезный оппонент - советский дипломат Карим Хакимов.

Как крестьянский сын стал дипломатом

Карим Абдрауфович Хакимов (настоящее его имя Габделькарим Габдельрауфович Габдельхакимов) родился в Башкирии, в деревне Дюсяново Уфимской губернии. Сам Хакимов в опросном листе датой рождения указал 1892 год, и сообщил, что его родителями были малоземельные крестьяне. Однако уже в начале XXI века автор научной биографии Хакимова Р. Хайретдинов опубликовал сведения, полученные им в архивах: родился Хакимов в 1890 году, и родители его были людьми зажиточными, поскольку имели десять десятин земли.

Карим Хакимов получил хорошее мусульманское образование, он учился в медресе «Галия» — одном из элитных учебных заведений Уфы. Впрочем, до окончания курса непоседа Карим не продержался, уехал в Ташкент. В Таджикистане он какое-то время работал на шахте, где свел дружбу со ссыльным Ковалевским, который познакомил его с марксизмом. Идеи Маркса вполне гармонично соединились в сознании Хакимова с усвоенными им принципами мусульманского «адаля» («справедливость» – один из столпов исламского вероучения).

В Гражданской войне Хакимов принял участие на стороне большевиков. В 1918 году он – член Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета, командир 2-го батальона интернационального полка, а затем и начальник политотдела Отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. К 1921 году Хакимов занимает пост замначальника политуправления всего Туркестанского фронта. Карим Хакимов сыграл огромную роль в присоединении к СССР республик Средней Азии.

Он возглавлял ЦК Бухарской коммунистической партии и был полномочным представителем РСФСР в Бухарской народной республике. Восток, как известно, дело тонкое, и советскому правительству в этом регионе был очень нужен именно такой человек, как Хакимов – знающий местную специфику и исламское вероучение, и, в то же время, являющийся сторонником социалистического пути развития, настоящим марксистом.

Успехи Хакимова в Бухаре были столь заметны, что В. В. Куйбышев рекомендовал его для работы в народный комиссариат иностранных дел. Направили Хакимова, разумеется, в Азию – генеральным консулом в Персию, где Хакимов работал с 1921 по 1923 год. Хакимов поразительно быстро изучил персидский, турецкий и арабский языки, в силу своего природного обаяния стал своим среди элиты этого региона, и, что не менее важно, научился работать в контакте с советской разведкой. Без этого, как известно, дипломатия никогда не обходилась.

В 1924 году было принято решение о переводе Хакимова в Хиджаз. Так называлась в то время часть Аравийского полуострова, где расположены важнейшие святыни ислама – города Мекка и Медина. Государства Саудовская Аравия тогда еще не было. 9 августа 1924 года Хакимов вручил верительные грамоты королю Хиджаза Хусейну аль-Хашими. Очень скоро после этого события на Аравийском полуострове началась война: амбициозный Абдель Азиз ас-Сауд решил объединить под своей рукой всю Аравию и Хиджаз в том числе. Когда победа Абдель Азиза стала очевидной, Карим Хакимов, который был авантюристом не в меньшей степени чем Лоуренс Аравийский, сумел на автомобиле прорваться через пустыню, где шли боевые действия, и явиться к Абдель Азизу с нотой о признании его государства Советским Союзом. Таким образом, наша страна стала первым государством, признавшим Саудовскую Аравию. Надо ли говорить, как недовольны были этим сближением англичане?

Тем не менее, несмотря на противодействие английской дипломатии и разведки, Карим Хакимов стал не просто хорошо принимаемым при королевском дворе дипломатом, он сумел стать личным другом правителя вновь возникшего государства саудитов.

Карим Хакимов был участником и организатором киноэкспедиции в Йемен Шнейдерова – впоследствии первого ведущего передачи «Клуб кинопутешественников». Он же устроил электрификацию дворца йеменского правителя. Под руководством Хакимова были организованы поставки в Саудовскую Аравию товаров первой необходимости: муки, сахара, и, как ни забавно это сегодня прозвучит – керосина. В те времена нефть на Аравийском полуострове еще не добывали. Хорошую, качественную муку жители Аравии и по сей день называют «москоби» — «московская». Арабы очень уважали Хакимова, среди приближенных короля он получил прозвище «красный паша».

В 1932 году Хакимов занимался организацией визита в СССР принца Фейсала. Визит получился не слишком удачным: Фейсалу, несмотря на пышный прием, отказали во встрече со Сталиным, а советское правительство было разочаровано, увидев в госте вопреки надеждам не борца с империализмом, а восточного монарха, глубоко религиозного, заинтересованного лишь в независимости своей страны и готового ради этого лавировать между СССР и Англией.

Тем не менее, отношение лично к Хакимову не изменилось. Когда его в 1937 году срочно отозвали в Москву, было ясно, что он может пасть жертвой репрессий. Король предлагал своему другу политическое убежище, однако. Хакимов предпочел вернуться на Родину.

Казнь «красного паши»

Почему именно был казнен Карим Хакимов – вопрос неясный и по сей день. Понятно, что этот блестящий дипломат пал жертвой сталинской репрессивной машины, под каток которой попали многие выдающиеся люди эпохи. В чем же конкретно обвиняли Хакимова? Формальным поводом для ареста и расстрела стало обвинение в шпионаже. Видимо, сыграло свою роль и сокрытие Хакимовым материального благополучия его родителей. Но, возможно, дело в другом. К 30-м годам СССР окончательно отошел от идей «мировой революции» и «братства народов», тех самых, которыми так горел Хакимов. Насаждение социализма в сочетании с исламскими постулатами в Саудовской Аравии было неинтересно правительству СССР. Поэтому Хакимова и убрали, сочтя его миссию выполненной и опасаясь слишком возросшего влияния «красного паши». Он был расстрелян на полигоне Коммунарка в октябре 1937 года. В 1956 году Хакимов был посмертно реабилитирован.

Результатом расстрела Хакимова стал разрыв Саудовской Аравией дипломатических отношений с СССР. Как раз в 1938 году в Саудовской Аравии нашли огромные нефтяные месторождения. И право на их разработку получила американская компания «Арамко».

Это сыграло крайне отрицательную роль для нашей страны во время Холодной войны. Премьер-министр России Егор Гайдар в книге «Гибель империи» отметил, что именно нефтяной демпинг Саудовской Аравии в 1985 году привел к резкому снижению цен на нефть и крушению СССР.