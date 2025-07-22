Появились подробности о жизни россиянки в индийской пещере

Россиянка восемь лет прожила в пещере на юге Индии, полностью отказавшись от благ цивилизации. Об этом сообщает Times of India.

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40-летнюю Нину Кутину вместе с двумя дочерьми — шестилетней Премой и четырехлетней Амой — 11 июля нашли в пещере около паломнического города Гокарна, штат Карнатака. Женщина решила поселиться в джунглях, увлекшись индуизмом. Она пряталась в индийских лесах с 2017 года.

Приехав в Индию по бизнес-визе в 2016 году, россиянка осталась после ее истечения, посвятив себя индуистской духовной практике и жизни в гармонии с природой.

«Пещера стала нашим домом, храмом и школой», — рассказала Кутина обнаружившим ее полицейским.

Стало известно, что семья питалась рисом, чечевицей и лапшой быстрого приготовления, которые россиянка покупала, выбираясь в город. Там же она заряжала мобильный телефон. Женщина и ее дети также собирали плоды и ягоды, а воду брали из природных источников. В качестве освещения они иногда использовали свечи. Обитающих в округе змей и диких животных Кутина назвала «друзьями», утверждая, что они не нападали без провокации.

Местные власти отметили удивительную организованность быта женщины: книги на русском, индуистские идолы, запас провизии на сезон дождей. Ее дочери учились йоге и чтению мантр, также у них были творческие занятия. История этой семьи стала примером крайнего аскетизма и преданности духовным идеалам для многих индийцев.

«Это было не бегством от цивилизации, а сознательным духовным выбором», — подчеркнул суперинтендант полиции М. Нараяна.

Власти решают вопрос о правовом статусе семьи, учитывая просроченную визу Кутиной. Эксперты отмечают, что подобные случаи духовного отшельничества крайне редки в XXI веке, особенно с участием детей. Психологи уже выразили озабоченность по поводу адаптации девочек к жизни в обществе после столь необычного детства.

Ранее муж Кутиной заявил о желании получить опеку над детьми.