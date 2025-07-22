Вор попытался сбежать от полиции и застрял в окне вверх ногами

В Великобритании вор застрял в окне во время бегства от полиции и попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.

С помощью дронов полицейские выследили банду, которая проникла на подпольную плантацию марихуаны, оборудованную внутри дома. Шесть преступников планировали обокрасть наркодилеров, но попались с поличным.

Во время полицейского рейда один из воров решил сбежать через небольшое окно. Мужчина попытался протиснуться на улицу и застрял вверх ногами. Полицейские вытащили его из окна. Сопротивляясь, он сломал запястье. Всю банду отправили за решетку.

Ранее сообщалось, что в городе Карачи, Пакистан, мужчины не стало во время попытки взлома чужого дома. Он пытался проникнуть в дом через вентиляцию, но не смог пролезть и вскоре перестал дышать.