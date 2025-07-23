Маленький мальчик храбро спас сестру от извращенца

В Японии мальчик спас сестру от извращенца, который тащил его сестру в туалет. Об этом сообщает Japan Today.

© Lenta.ru

Инцидент произошел 18 июня в многоквартирном доме в городе Фунабаси, префектура Тиба. Ученики начальной школы играли рядом с домом, когда к ним подошел 20-летний мужчина. Он сказал девочке, что хочет поговорить с ней наедине и что «все будет в порядке».

После этого он схватил девочку за руку и потащил ее к общественному туалету, расположенному в доме. Брат маленькой японки последовал за ними: он не дал извращенцу закрыть дверь в туалет и попросил своего друга позвать взрослых. После этого мужчина сразу же убежал.

Личность преступника быстро установили. Задержанный заявил в полиции, что «только хотел потрогать ее за ягодицы».

Ранее в США отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты насильника. Преступник попытался изнасиловать девочку.