Евгений Матвеев: как режиссер снял фильм о своей тайной любви

В середине 1960-х годов советский кинематограф претерпел ряд изменений. Писатели начали идти по пути Михаила Шолохова, описывая изменения в жизни и судьбе человека под влиянием окружения, ситуаций и трагедий. Сначала первые фильмы выпустили режиссёры Сергей Герасимов, Валерий Усков и Владимир Краснопольский, а затем к ним присоединился и Евгений Матвеев. Он взял за основу роман Петра Проскурина «Судьба».

© Кадр из фильма «Любовь земная»

Сам писатель прожил непростую, но интересную судьбу. Он родился в 1928 году под Брянском, в подростковом возрасте пережил оккупацию, а его отец примкнул к немцам, чтобы спасти свою жизнь. В итоге оставшиеся без сильного плеча мать и сын самостоятельно выживали в сломленном врагом мире. После войны мужчина перебрался в Австралию и лишь перед смертью рассказал сыну о своем местоположении.

© Кадр из фильма «Любовь земная»

До самой смерти Петр Проскурин скрывал историю своей семьи. Обо всем мир узнал лишь после кончины писателя и обнаружении мемуаров в его доме.

Роман «Судьба» был выпущен в 1972 году. В нем описана жизнь простого председателя колхоза, потерявшего голову от молодой девушки. Ради возлюбленной мужчина чуть не бросил семью и четверых детей.

Роман на стороне

В 1970-е актер Евгений Матвеев решил познакомиться с произведением Проскурина. Артист много читал и всегда что-то подмечал для себя. Но в этот раз роман буквально рассказал о его жизни.

Так же, как и главный герой, Евгений с матерью пережили трудные 1930-е, а затем и войну. И любовь за спиной у жены была точь-в-точь как в книге. Об этом после смерти Матвеева рассказала его бывшая любовница Виа Артмане.

Женщина рассказала, что с Матвеевым они сблизились на съёмках фильма «Родная кровь». Их супруги быстро заподозрили неладное и узнали об изменах. Несмотря на обиду и боль, муж Вии и жена Евгения простили артистов взамен на обещание больше никогда не встречаться.

С Лидией Матвеевой актёр прожил 56 лет, Артмане тоже сохранила брак, но дочь, по признанию актрисы, она родила именно от любовника. Виа отметила, что их роман с Евгением был яркой вспышкой, однако поклонники артиста до сих пор не верят в ее слова.

Запрещённые артисты

Исполнителя главной роли в фильм «Любовь земная» Евгений Матвеев нашел не сразу. Он долго перебирал артистов, и в итоге сам решил сыграть Захара.

Женские роли тоже вызывали у режиссёра затруднение. Матвеев считал, что все должно быть максимально реалистично и живо.

В итоге любовницу Захара сыграла 27-летняя Ольга Остроумова. В качестве своей экранной жены Матвеев выбрал Зинаиду Кириенко. В то время многие шептались, что артистка попала в «чёрный список» зампреда Госкино Баскакова. Он не рекомендовал брать ее в кино, но Матвееву удалось отстоять коллегу. Режиссёр сумел доказать, что именно с ней получится отыграть задуманное.

Позже Зинаида Кириенко будет благодарна Матвееву — роль в «Любви земной» стала едва ли не самая известная в ее карьере.

Успех и признание

Выбор режиссера стал удачным. Артисты так реалистично изобразили на экране чувства, что после выхода картины зрители заподозрили Матвеева и Остроумову в романтической связи.

Зинаида Кириенко опровергла домыслы. Артистка отметила, что молодая коллега всегда была у нее на виду, да и Матвеев ей в отцы годился. Между ними были сугубо рабочие отношения без лишних чувств и эмоций.

© Кадр из фильма «Любовь земная»

Ольга Остроумова игнорировала все разговоры о ней. Да и факты говорят сами за себя: за две недели до премьеры она повторно вышла замуж и родила малыша.

Продолжения «Любви»

«Любовь земная» настолько полюбилась зрителям, что вопрос о съёмках второй части возник практически сразу.

В героине Кириенко женщины узнавали себя. Они также терпели измены мужей, тянули на себе быт и детей. Некоторые даже требовали запретить показ фильма, чтобы не провоцировать мужчин на интрижки на стороне и не ранить женщин. Но до запрета дело не дошло. Наоборот, реакция зрителей говорила о том, что картина попала «в самое сердце».

После триумфа «Любви земной» Матвеев снял фильм «Судьба». В ленте он отразил события военного времени, жизнь с ее лишениями и трудностями.

Побить рекорд «Судьбы» смог вышедший вскоре «Служебный роман».

Третьей негласной частью «Любви земной» считается вышедший в 1995 году фильм «Любить по-русски». Да, он не был снят по роману Проскурина, но сюжетная линия и истории героев зрители нашли похожими на судьбу Захара.

© Кадр из фильма «Любить по-русски»

Сам Матвеев решил не раскрывать своей задумки и оставил творчество на суд зрителей.