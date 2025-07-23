Чем заморских путешественников шокировала русская баня

Эта процедура, которая является неотъемлемой частью после бани для многих современных русских, вызывает особое недоумение у иностранцев. Большинство гостей из-за границы описывают ее с ужасом. Тем не менее, наши предки верили, что таким образом они укрепляют свое здоровье.

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Странная русская баня

Издревле бани на Руси считались одним из обязательных элементов быта. Бани устраивались практически при каждом доме, в большом городе или глухой деревне. Иностранные путешественники единогласно отмечали необыкновенную страсть русских к бане. Тем более, что наши предки мылись не менее одного раза в неделю, что для европейцев казалось по меньшей мере странным. Иностранных гостей привлекало в бане не только стремление русских к чистоте, но и необычные банные традиции, существовавшие на Руси.

Так, заморских путешественников изумляли совместные банные процедуры, в которых участвовали и женщины, и мужчины. Сами же русские не видели в этом ничего особенного и относились к такому обычаю как чему-то естественному. Всегда поражали иностранцев веники в русских банях; по сказанию летописи, апостол Андрей — и тот изумился, зачем это люди сами себя подвергают порке, хвощутся, и «никым не мучими, сами ся мучать». Иностранцы также с удивлением рассказывали о том, что перед мытьем в общественных банях банщицы подносили клиентам ломтики редьки.

«Как поросенок на вертеле»

После бани также полагалось основательно поесть. Однако не только послебанная трапеза вызывала изумление у иностранных гостей. Путешественники пребывали в ужасе от привычки русских к купанию после бани в холодной воде или снегу. Если верить Андрею Дачнику, автору книги «Баня», Джайлс Флетчер, английский поэт и дипломат, который описал Русское царство в XVI веке, отмечал:

«Вы нередко увидите, как они выбегают из бани в мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются нагие в реку или окачиваются холодной водой, даже в самый сильный мороз».

Австрийский дипломат Августин Майерберг тоже в своих наблюдениях выделил особое место упомянутой банной традиции:

«...они выбегают совсем нагие из бани к речке, которая, по обыкновению, течет или разливается очень близко оттуда, и обмываются. Либо, когда суровая зима затянет льдом воду,...они прибегают к снегу и после долгого натирания им, будто мылом, возвращаются в банный жар».

Немецкий путешественник Ганс Мориц Айрман возмущался тому, что русские приучали к аналогичным процедурам и своих маленьких детей.

Польза или вред

Тем не менее все до единого иностранцы признавали, что русские обладают крепким здоровьем. Как утверждают авторы издания «Медицина Древней Руси» Марк Мирский и Николай Богоявленский, многие заморские гости, да и сами жители Руси, связывали это в первую очередь с банными и послебанными традициями. Баня лечила, выполняла гигиеническую и профилактическую функции, использовалась для предотвращения распространения паразитов (вшей и блох) и связанных с ними инфекций. В царской армии баня была обязательной для всех солдат. Так что забота о здоровье граждан существовала даже на государственном уровне.

Если же говорить о купании в холодной воде или растирании снегом после посещения парной, то тот же Флетчер догадался, что русские делают это «для подкрепления тела». Видимо, на Руси издавна подметили пользу контрастных процедур. Впрочем, современные врачи не советуют так экспериментировать. Следует помнить, что контрастное воздействие холода после парной (погружение в снег, холодный бассейн, обливание ледяной водой) оказывает максимальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому больным людям подобные мероприятия противопоказаны.