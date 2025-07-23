«Треугольник смерти»: какую территорию России называют «родиной маньяков»

Территорию между Ростовом, Таганрогом и Шахтами называют «родиной маньяков», ведь за 30 лет здесь было поймано почти четыре десятка серийных убийц. Чикатило, Муханкин, Бурцев, Цюман, Черемушкин возглавляют список серийных маньяков из 37 имен, которые за три десятка лет убили больше 150 женщин, подростков, детей. Все они жили и совершали преступления в Ростовской области, из-за чего ее прозвали «ростовским треугольником смерти». По мнению историка А. Оришева, наукой объяснить феномен достоверно нельзя, но большинство версий имеют право на жизнь.

Искалеченные с детства

Общеизвестно утверждение, что маниакальная жестокость связана с особенной структурой мозга. В нем деформирован тот отдел, который отвечает за эмпатию, поэтому маньяки не умеют сопереживать, не знают чувства жалости. Об этом писал еще психиатр А. Бухановский, составивший подробнейший психологический портрет преступника во время розысков Чикатило. Было доказано, что у маньяков на 15% меньше серого вещества. Плюс к тому почти все ростовские маньяки имели родовую травму головы. Однако, считает психолог И. Матвеева, с самой Ростовской область это никак не связано. К тому же не удалось доказать, что эти особенности повлияли на совершение преступлений.

Еще одной объединяющей чертой ростовских душегубов было ужасное детство. Они росли в неполных семьях, в тотальной нищете, а их родителям-алкоголикам не было дело, что ест отпрыск и чем занят. Выработанная с детствами привычка приспосабливаться помогла душегубам вписаться в общество. Чикатило в периодах между убийствами женщин и малолетних был примерным семьянином. Виртуозная двойная жизнь позволяла ему 12 лет уходить от наказания. Задушивший шестерых детей Бурцев отслужил в армии, был дважды женат, растил сына. Черемушкин работал на автобазе механиком, женился, имел двух сыновей.

Большинство из будущих маньяков в детстве терпели постоянное унижение от матери-тирана. Отца либо не было, либо он был под каблуком у жены. Цюмана в детстве запойные родители ежедневно избивали, грозясь убить, а мать вступала в интимные связи с любовниками на глазах сына и парализованного мужа. От Муханкина отец отрекся еще до рождения, а мать вымещала на нем всю злобу за загубленную жизнь. Оришев подчеркивает, что подобная ситуация не уникальна для Ростовской области, но тысячи покалеченных в детстве россиян не становились маньяками.

Эффект «пролитой крови»

Несостоятельной назвал Оришев версию о «заразности» кровавых преступлений. Концентрацию маньяков в ростовской области пытались объяснить так называемым «эффектом крови». Якобы, когда один убийца проливает кровь, у другого возникает непреодолимое желание совершить преступление.

К оккультным можно отнести и версию о том, что маньяков якобы заставляли совершать преступления «злые демоны» или «голоса». Они действительно появляются при шизофрении, но все задержанные были признаны вменяемыми.

Отравленная вода

Не менее абсурдна версия о «геопатогенных зонах», которая зародилась из-за того, что многие убийства были совершены на берегу Грушовки, среди болот, вблизи других водоемов. Большие объемы грунтовых вод, большое число родников или болот не могут заставлять людей совершать преступления, уверен эксперт.

По словам Оришева, в девяностые вода в ростовских колодцах и водопроводах была отравлена пестицидами и тяжелыми металлами. Они могли негативно влиять на психику, однако воду потребляли все, а кровавые преступления совершали единицы. Экология могла оказывать влияние на психику маньяков, допустил историк. Мать Муханкина работала на производстве с ядами. Дом Бурцева находился вблизи Каменского химзавода. Но в таких условиях жили миллионы. Несостоятельной назвал эксперт версию о сильных грозах, которые характерны для южных регионов России. Природные явления не способны так повлиять на психику, что человек идет убивать.

Оришев уверен, что никакой феноменальности в Ростовской области нет. Просто там правоохранители не утаивали факты убийств, чаще объединяли преступления в одно дело, находя связь между убийствами и вычисляя серийных маньяков.