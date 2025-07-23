Ученые выяснили, кто напал на огромную «птицу ужаса» 13 млн лет назад

Около 13 миллионов лет назад на обширных заболоченных территориях Южной Америки процветал разнообразный животный мир. И жизнь его была весьма бурной — гигантские хищники сражались в ожесточенных схватках. Следы одной из них палеонтологи обнаружили на окаменелой кости огромной нелетающей птицы, найденной в Колумбии.

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Андрес Линк из Андского университета в Колумбии и его коллеги изучали окаменелости крокодилов в музейной коллекции, когда заметили, что одна из костей слишком отличается от остальных. Оказалось, что она принадлежит птице вымершего семейства фороракосовых, которых еще называют «птицы ужаса». Эти хищники с вершины пищевой цепи обладали клювами в форме топора и мощными ногами с острыми когтями. Окаменелая кость происходит из нижней части ноги пернатого ростом 2,5 метра — возможно, одного из самых крупных видов фороракосовых из известных.

Несмотря на грозный облик этого хищника, жизнь его, похоже, завершилась трагически. Кость, первоначально обнаруженная в пустынном регионе Татакоа в Колумбии местным палеонтологом Сезаром Пердомо, несет на себе четыре глубокие вмятины — следы укуса.

Палеонтологи решили выяснить, какое существо осмелилось вонзить свои зубы в такую грозную птицу. Они отсканировали поверхность окаменелости, чтобы создать цифровую модель следов зубов, и сравнили их с зубами древних хищников региона, результатами чего поделились в Biology Letters.

Вряд ли нападающим было млекопитающее.

«Нет никаких следов обгладывания, а отметины округлые и расположены в линию, что больше похоже на следы, оставленные крокодилами и кайманами», — говорит Линк.

Птица ужаса жила в то время, когда север Южной Америки был покрыт системой Пебас — огромной сетью водно-болотных угодий, перемежавшихся тропическими лесами и лугами. Затопленная экосистема была домом для большого разнообразия крокодиловых, и команда нашла совпадение следов зубов с одним из них — гигантским кайманом Purussaurus neivensis. По оценкам Линка, рептилия могла достигать около 4,5 метров в длину.

«Птицы ужаса, несомненно, находились на вершине пищевой цепи. Но эти свидетельства показывают, что они также могли становиться добычей крупных кайманов, приближаясь к большим водоемам. Возможно, они приходили туда в поисках добычи или перемещались по этой сложной экосистеме», — объясняет исследователь.

Впрочем, не исключена возможность, что птица уже была мертва, когда кайман нашел ее, и отметины от зубов — следы падальничества. Одно можно утверждать точно: на кости нет признаков заживления — значит, птица не пережила эту встречу.