Как разбойник с кодексом чести стал настоящей занозой для римского императора

Когда говорят о мафии, на ум сразу приходят итальянские преступные кланы, умело балансирующие между жестокостью и народной поддержкой. Но принципы, по которым действует мафия, зародились задолго до появления сицилийских картелей. Еще в Древнем Риме существовали банды, использовавшие схожую тактику. Самым знаменитым из таких преступников был Булла Феликс – человек, сумевший создать целую криминальную империю и стать легендой.

Тайна имени и происхождения

Многие римские авторы упоминали о деяниях Буллы Феликса. Но самое подробное описание его жизни и смерти оставил современник разбойника — историк Дион Кассий, живший в 3 веке нашей эры. В своём труде «Римская история» он посвятил герою немало строк. Кстати, настоящее имя этого человека до сих пор неизвестно. Булла Феликс — это прозвище, состоящее из двух латинских слов: «bulla», что значит амулет или талисман, и «felix», то есть счастливый.

Булла Феликс родился в бедной семье в портовом городе Брундизий. Исторические хроники не рассказывают о его юности, но известно, что ко времени появления в записях он уже был взрослым, физически крепким и весьма харизматичным мужчиной. В нем сочетались интеллект, храбрость и невероятная хитрость – качества, позволившие ему стать лидером крупнейшей преступной сети Древнего Рима.

Криминальная империя, построенная на доверии

Банда Буллы Феликса насчитывала около 600 человек. Но, в отличие от типичных разбойничьих шаек, это была разветвленная и тщательно организованная сеть. Фактически, Феликс управлял двумя группами. Первая – мобильный отряд, действующий на дорогах. Вторая – простые римские граждане: ремесленники, крестьяне, купцы, рабы. Они жили обычной жизнью, но в нужный момент по приказу главаря брали в руки оружие.

© Аппиева дорога

Основной территорией их деятельности была знаменитая Аппиева дорога – ключевая артерия, соединяющая Рим и Брундизий. Грабежи на ней были поставлены на поток, но даже в преступлениях Буллы Феликса читалась своеобразная этика. Он строго наказывал жестокость, не обижал слабых и бедных, а иногда даже помогал нуждающимся.

Разбойник с кодексом чести

Булла Феликс избегал кровопролития и даже старался делать грабежи «комфортными» для жертв. У торговцев отбирали только деньги и ценные товары, но не оставляли их нищими. Ведь если купцы разорятся, кто же тогда повезет следующий караван?

Особенно интересна была его политика в отношении ремесленников. Захваченных кузнецов, портных и ювелиров он не пленил и не принуждал к труду, а предлагал работу. Они изготавливали оружие, доспехи, одежду – и за это получали щедрую оплату. Многие потом добровольно становились союзниками Буллы.

Гениальные аферы

Помимо мастерства в организации преступлений, Булла Феликс отличался невероятной изобретательностью. Однажды он подделал документы и представился римским чиновником, чтобы вызволить из тюрьмы двух своих людей. Другая его афера заслуживает места в учебниках по тактике обмана.

Разбойник явился к центуриону и предложил выдать самого себя за крупное вознаграждение. Ничего не подозревающий военный согласился, но, прибыв на встречу, оказался в ловушке. Булла его пленил, однако не убил. Он просто отобрал у него деньги и оружие, а затем с улыбкой сказал:

«Передай своим господам, пусть кормят своих рабов, чтобы те не обращались к разбою».

Не нужно объяснять, что Булла Феликс со своей бандой стал настоящей занозой для императора Септимия Севера. Время от времени удавалось поймать нескольких человек из банды, но они никогда не выдавали своего предводителя. Многие просто не могли этого сделать, даже если бы захотели. Они ни разу не видели легендарного разбойника и получали приказы через длинную цепочку посредников.

Ищите женщину

Но, несмотря на храбрость, удаль и находчивость, Булла Феликс все же попался. И, как часто бывает, его погубила женщина. Разбойник не упускал случая завести роман, причём частенько действовал крайне безрассудно. У него была возлюбленная — замужняя дама. Один из римских трибунов вышел на её мужа, который помог выследить влюблённых.

Римские солдаты арестовали неуловимого разбойника в пещере, когда он предавался любовным утехам с чужой женой. Буллу Феликса доставили в цепях в Рим, где он предстал перед судом. Дион Кассий описал разговор плененного главаря с префектом Папинианом, состоявшимся перед казнью. Чиновник спросил его:

«Почему ты стал разбойником?»

Булла Феликс ответил:

«А почему ты стал префектом?».

Благородного разбойника предали лютой смерти — бросили на арену на растерзание диким зверям. Многих его соратников поймали и казнили, но многим удалось спастись. Остатки банды Буллы Феликса еще долго создавали проблемы торговцам на Аппиевой дороге. Но это уже не была организованная, сплоченная группировка и со временем банда прекратила свое существование.