Из-за чего слово «гидротерапия» стало синонимом слова «пытка»

Вплоть до конца XVIII века людей с психическими заболеваниями считали не больными, а одержимыми дьяволом, или же ведьмами и колдунами, а потому над ними проводили обряды экзорцизма или казнили. В 1793 году французский психиатр Филипп Пинель призвал считать людей с душевными расстройствами «не виноватыми, а больными», и их начали лечить. Методами, которые больше напоминали пытки.

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Электрошок

Один из самых известных и самых пугающих методов лечения — электросудорожная терапия или электрошок. Впервые она была опробована на пациентах в 1934 году, и в последующие десятилетия популярность метода набирала обороты.

Венгерский врач Ладисло Медуна заметил, что пациентам, страдающим шизофренией, становится лучше после конвульсивного припадка: больные избавлялись от галлюцинаций, бреда и бессвязности речи. Медуна предположил, что такой же припадок, только искусственно вызванный, может помочь побороть болезнь, и начал использовать в терапии препарат кардиозол, который вызывал припадок буквально через несколько секунд после приема. Состояние больных улучшалось просто на глазах, и хотя позже симптомы возвращались, врачи полагали, что это вопрос длительности терапии.

Узнав о революционном открытии Уго Черлетти, декан факультета психических и нервных болезней Римского университета, решил, что знает способ лучше: он много лет использовал удары электрического тока в экспериментах над животными и решил, что вызывать припадки у пациентов таким способом будет эффективнее. Так появилась ЭСТ.

«Лечение электрошоком» в те годы могло быть и принудительным, кроме того, не использовались ни анестезия, ни препараты, расслабляющие мышцы. Поэтому тело пациента выгибало дугой, воздух выходил из легких, конечности хаотично двигались, тело непроизвольно избавлялось от мочи, кала и семенной жидкости. Более того, в костях появлялись микротрещины. Кроме того, почти все пациенты теряли память. Как правило, она восстанавливалась в течение нескольких дней, но у некоторых она не восстанавливалась никогда.

При этом ЭСТ пытались применять для лечения абсолютно всех психических заболеваний и расстройств, поэтому почти ни один пациент в середине прошлого века не избежал нескольких сеансов «электрошока»

Прошел через 13 сеансов и писатель Эрнест Хэмингуэй. Его память так никогда полностью и не восстановилась, и незадолго до того, как покончить с собой, он сказал:

«Эти врачи, что делали мне электрошок, писателей не понимают… Пусть бы все психиатры поучились писать художественные произведения, чтобы понять, что значит быть писателем… Какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни?»

Гидротерапия

Сегодня понятие «гидротерапия» кажется слегка устаревшим аналогом привычного понятия «спа-процедуры». Но для людей с психическими заболеваниями, которых лечили этим способом, слово «гидротерапия» стало синонимом слова «пытка».

Первоначально процедура представляла собой погружение пациента в ванну, чтобы помочь ему расслабиться. Правда, длилась процедура около суток. Но затем ее решили усовершенствовать.

Сначала пациентов начали внезапно погружать в ледяную воду, чтобы вызвать сильное потрясение всего тела с последующим утомлением. При этом стремились также и к устрашению. Затем — «притапливать» до первых признаков удушения: считалось, что панический страх, который испытывает больной в этот момент, — незаменимый помощник в борьбе с бредом.

Другие методы гидротерапии и вовсе были основаны на древней азиатской пытке: больного помещали в ванну и медленно выливали ему на голову несколько десятков ведер ледяной воды или же лили воду тонкой струйкой на затылок с большой высоты. Тогда же зародился прообраз душа Шарко: пациентов буквально «расстреливали» из пожарного шланга.

При этом никакого лечебного эффекта гидротерапия на пациентов не оказывала. Только на врачей и санитаров: больные так боялись «лечения», что те, чья болезнь позволяла контролировать поведение, вели себя так, как требовал персонал. Лишь бы не «лечиться».

Лоботомия

В 1935 году доктор Эгаш Мониш выдвинул гипотезу, что пересечение волокон в лобной доле может быть эффективным в лечении психических расстройств. Первая операция была проведена в 1936 году и названа «лейкотомией»: в ходе этого вмешательства лобные доли мозга не повреждались, а прорезалось лишь белое вещество нейрональных связей, соединяющих лобные части с другими отделами мозга. Проведя около сотни операций, Мониш начал популяризировать свой метод, хотя фактически осуществил наблюдение лишь за 20 пациентами.

В 1949 году Мониш получил Нобелевскую премию за свое открытие: во время Второй мировой войны с фронта возвращалось множество солдат, страдающих посттравматическим расстройством, и лоботомию начали использовать как быстрое, дешевое и эффективное средство для «успокоения» пациентов.

Чуть ранее был изобретен метод трансорбитальной лейкотомии («лоботомия топориком для льда»), при котором зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего по форме нож для колки льда, нацеливали на кость глазной впадины, с помощью хирургического молотка пробивали тонкий слой кости и вводили инструмент в мозг. Первые операции проводились с помощью настоящего ножа для колки льда. Фактически вся операция проводилась вслепую.

Исследования эффективности лоботомии проводились с нарушениями методологии, и основным критерием выздоровления считалось то состояние пациента, при котором удавалось легко им управлять. И лишь позже, уже в пятидесятых, последствия лоботомии были тщательно изучены.

Оказалось, операция фактически превращала человека в «овощ»: она вызывала припадки, потерю моторной координации, частичный паралич и недержание мочи. Пациенты демонстрировали значительное нарушение интеллекта, теряли контроль за своим поведением, становились эмоционально неустойчивыми и теряли способность к целенаправленной деятельности, критическому мышлению и работе — за исключением самого примитивного труда. По сути, они превращались в зомби — ходячую человеческую оболочку.