Почему исламский мир раскололся на суннитов и шиитов

В исламе существует несколько религиозных течений. Самые известные и многочисленные ветви среди мусульман это — суннизм и шиизм. После смерти пророка Мухаммеда возник вопрос о преемственности в вопросе передачи власти. Это стало причиной разногласий в исламском мире, последствия которых ощущаются и сегодня. В чем основные различия между шиитами и суннитами и почему представители двух направлений ислама так и не смогли прийти к согласию — в материале «Газеты.Ru».

Раскол, породивший суннизм и шиизм

После смерти пророка Мухаммеда в 632 году обострился вопрос о том, кто вместо него будет руководить мусульманами. Будущие сунниты (приверженцы Сунны) решили самостоятельно избирать себе лидера (халифа). Другие полагали, что в вопросе передачи власти ключевое значение имеет семейная преемственность — они стали называться шиитами (от араб. шиа — «последователи»).

Наиболее вероятными претендентами на власть в арабском халифате стали бу Бакр ас-Сиддик — тесть Мухаммеда и Али ибн Абу Талиб — двоюродный брат и зять Мухаммеда.

В соответствии с традицией, пророк Мухаммед не считался вошедшим в семью Абу Бакра. Обратная ситуация была у Али — его отец Абу Талиб занимался воспитанием рано осиротевшего Мухаммеда. Однако сахабы (ближайшие соратники пророка) выбрали Абу Бакра. Возможно, сыграла роль разница в возрасте: избранник был значительно старше Али, поэтому его сочли более мудрым и достойным на роль халифа.

Затем последовали разногласия, которые мало связанны с религиозными спорами. Дочь Мухаммеда Фатима, она же супруга проигравшего кандидата Али, пыталась получить в наследство оазис Фадак, принадлежавший ее отцу. Абу Бакр отказал Фатиме, объясняя свое решение тем, что «посланник Бога не мог иметь собственности». Тогда она прилюдно раскритиковала нового халифа и оспорила его власть. Последователи Фатимы стали называться шиитами.

Законным преемником Мухаммеда они считали Али, который стал четвертым халифом после смерти первых трех избранников. Поэтому шииты не используют составленную до Али сунну — совокупность преданий (хадисов) о жизни пророка Мухаммеда. Сунна — второй по важности после Корана источник мусульманского права, поэтому разногласия по поводу ее толкования также обострили противоречия между двумя направлениями.

В 661 году Али был убит, тогда община раскололась окончательно. Али считается единственным лидером мусульман наравне с Мухаммедом, которого признают и сунниты, и шииты. Первые считают его четвертым халифом, а вторые — первым имамом и святым. Пятым халифом будущих суннитов стал наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян, а вторым имамом шиитов — сын Али и внук Мухаммеда Хасан.

Чем сунниты отличаются от шиитов — коротко

Сунниты, в отличие от шиитов, признают законность правления первых трех халифов: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али ибн Абу Талиба.

Руководить исламской уммой (общиной) может человек, выбранный из наиболее достойных мусульман — утверждают сунниты. Согласно шиитам, исламской уммой могут руководить потомки Мухаммеда по линии Али и Фатимы.

Сунниты возражают против практики «временных браков» у шиитов. Известно, что второй халиф Умар, избранный после смерти Абу Бакра, запретил временные браки, которые заключались арабами в доисламские времена. Сунниты утверждают, что временный брак был отменен самим пророком Мухаммедом. Шииты не признают этого, а халифа Умара называют узурпатором, который не имел права принимать такие решения.

Сунниты молятся пять раз в день, шииты — три раза.

Сунниты учат все тексты сунны, шииты — только ту часть сунны, в которой повествуется о Мухаммеде и членах его семьи.

Сунниты утверждают, что все люди подвержены пороку. Шииты считают имама святой личностью, а его дела непогрешимыми.

Шииты считают имама духовным лидером и руководителем общины, тогда как для суннитов имам — прежде всего настоятель мечети.

Некоторые шииты практикуют самобичевание. В 10-й день месяца Мухаррам они проводят траурные процессии и вспоминают убитого в 680 году имама Хусейна . Верующие в этот день бьют себя по спине цепями и саблями в знак своей скорби.

В каких странах больше суннитов, а в каких — шиитов

Сунниты составляют около 85-87% мусульман, количество шиитов не превышает 10%.

Суннизм преобладает в:

Саудовской Аравии,

ОАЭ,

Иордании,

Кувейте,

Омане,

Турции,

странах Средней Азии,

странах Северной Африки.

Шииты составляют большинство в:

Иране,

Азербайджане,

Ираке,

Бахрейне.

Крупные общины шиитов проживают в Кувейте (30% населения), Ливане (34%) и Йемене (40%).

Сунниты и шииты сегодня: конкуренция за власть и влияние

Иран начал активно создавать так называемый шиитский пояс после революции 1979 года, когда к власти в стране пришло радикальное шиитское духовенство. Региональное объединение касалось прежде всего Сирии и Ливана. Интеграционные процессы вызвали обострение конфликтной ситуации с Саудовской Аравией, которая сочла действия Ирана угрозой своим интересам в регионе.

Шиитский полумесяц показал свое военно-политическое значение в контексте событий «арабской весны», которые угрожали режиму Башара Асада. Когда волна протестов охватила Сирию в 2011 году, ливанская «Хезболла» открыто поддержала опиравшийся на шиитов режим Асада. «Партия Аллаха», именно так переводится название этой организации, с самого начала своего существования имеет тесные связи с иранским Корпусом Стражей Исламской революции. Известно, что «Хезболла» — главный проводником интересов Тегерана в Ливане.

При поддержке Ирана также была сформирована «Бригада Фатимиюн». Название восходит к имени Фатимы — младшей дочери пророка Мухаммада. В отличие от «Хезболлы», основанную еще в 1982 году, «Фатимиюн» создавалась исключительно для переброски в Сирию. Личный состав бригады комплектовался из афганских шиитов (хазарейцев). Численность бригады составляла от 10 до 20 тыс. человек. В разное время хазарейцы воевали и против советских войск, и против талибов (движение внесено в список террористических организаций), и против американцев, не говоря уже о противостоянии с формированиями многочисленных полевых командиров моджахедов из числа суннитов. Когда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан», хазарейцы стали жертвами расправ со стороны новых властей, которые являются суннитами.

Противостояние шиитов и суннитов вписано в институциональное устройство политических систем многих арабских стран.

Чаще всего за общинами закреплены квоты в политическом руководстве. В Ливане шиитам полагается пост спикера парламента, суннитам — премьер-министра. В Ираке шиит возглавляет правительство, а суннит — парламент. В заселенном по преимуществу шиитами Бахрейне правит суннитская королевская династия. При Асаде шииты имели политическую власть в Сирии, несмотря на то, что находились в меньшинстве, составляя 10% от численности населения страны.