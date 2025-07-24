Людмила Гурченко: секреты осиной талии кинозвезды

Красота Людмилы Гурченко до сих пор остается предметом зависти и восхищения. До 75 лет актриса сохраняла стройность и энергичность, при этом она никогда не сидела на диетах. В чем же секрет осиной талии звезды — разбираемся в нашей статье.

© Кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты...""

«Красота — это дисциплина», — неустанно повторяла Людмила Гурченко. Красотка своего времени ежедневно придерживалась одних и тех же правил, особенно это касалось завтрака. Первый прием пищи не менялся из года в год, но именно он заряжал звезду энергией на целый день, помогал избежать вредных перекусов и незапланированных приемов пищи.

Утренний ритуал

Сохранять стройность Людмиле Марковне помогали простые, но эффективные действия.

К примеру, каждое утро перед завтраком артистка выпивала стакан тёплой воды. Ее пробуждение было всегда в 7 часов, независимо от того, во сколько закончился ее предыдущий день.

Затем она выполняла 10-минутный комплекс упражнений: наклоны, потягивания и лёгкую разминку. Так, признавалась актриса, она пробуждала тело и настраивала его на движение в течение дня.

Завтракала Людмила Гурченко всегда в 8 утра. Это правило она соблюдала много лет, независимо от места нахождения. Если утренний приём пищи проходил дома, знаменитость красиво сервировала стол и наслаждалась неспешным завтраком. Если же утро проходило на съёмочной площадке — звезда брала с собой термос с кашей.

«Тело — это инструмент актера, и с ним нужно обращаться профессионально», — объясняла она железную дисциплину.

На завтрак много лет Гурченко ела овсянку, творог и пила кофе. Никаких излишеств и изменений на протяжении долгого времени. Только так можно было сохранить талию и избежать лишнего веса.

Готовила сама или просила помощников

Рассказывая о своей красоте и стройности, Людмила Марковна отмечала: залог отличного внешнего вида кроется в качественных продуктах и их правильном приготовлении.

Так, овсянку она варила не менее 5 минут, а вместо сахара добавляла соль. Дополнением к каше был творог: чистый продукт без подсластителей и добавок. Артистка была уверена: хорошие продукты не обязательно портить вспомогательными.

Завершала завтрак небольшая чашечка натурального свежесваренного кофе. К нему звезда фильма «Любовь и голуби» могла добавить слегка подсушенный кусочек черного хлеба.

Варианты и разнообразие

Чтобы однотипный завтрак не надоедал и приносил пользу, Людмила Марковна включала в него разные продукты в зависимости от желаемого эффекта.

Например, в понедельник, день очищения, она съедала яблоко, а во вторник — сваренное всмятку яйцо. Среда и пятница были днями «энергии», поэтому утренний прием пищи состоял ещё из ложечки меда.

Позволить себе второй кусочек хлеба артистка могла только, если ее ждали долгие съёмки или прогулки.

Принципы питания

Всю жизнь Людмила Гурченко ела из детских тарелок. Маленькие порции она считала главным правилом красоты и тонкой талии.

Качество продуктов для знаменитости было превыше всего. Творог Людмила Марковна предпочитала только фермерский, а овсянку — долгой варки.

Ее завтрак длился не менее 20 минут, независимо от места приёма пищи. Во время еды актриса не отвлекалась на разговоры, газеты или телевидение. Она неспешно насыщала свой организм и наслаждалась каждым съеденным кусочком.

Исключений для завтрака у артистки не существовало. Даже в день рождения или в период болезни первый приём пищи оставался неизменным и обязательным.

Чай и молоко под запретом

Людмила Гурченко принципиально относилась и к напиткам. К примеру, она совсем не пила чай, отмечая, что он является английской, а не русской привычкой.

Молоко в рационе кинодивы тоже было под запретом. После 30 лет Гурченко вычеркнула его из своей жизни.

«Молоко — для телят», — была ее позиция.

Соки актриса тоже не пила. Вместо них она съедала целый овощ или фрукт.

Категоричное «нет» звезда говорила сахару в любом виде. Эту пищевую добавку звезда назвала главным врагом женской красоты.

Под запретом в утреннем рационе Гурченко были быстрые завтраки, молочные каши и сливочное масло.

Философия завтрака

Первый прием пищи Людмила Гурченко называла настоящим ритуалом. Она ела неспешно, из красивой посуды и с королевской осанкой. Свои завтраки она считала важной составляющей отличного дня, поэтому уделяла им особое внимание.

После них знаменитость мысленно благодарила себя за хорошую еду и возможность насытить организм без вредной пищи.

Мнение специалистов

Врачи, исследовав завтраки Людмилы Гурченко, отметили: в них больше пользы, чем вреда. Они сочетали в себе необходимое количество белков, жиров и углеводов, не перегружали печень и поджелудочную железу, а также давали необходимые сытость и бодрость.

Людмила Гурченко своим примером доказала — постоянство и дисциплина лучше справляются с поддержанием красоты, чем надежда на генетику. Она приучила свой организм к стабильности и режиму, а он ей подарил энергию, бодрость и талию, которой многие завидовали.